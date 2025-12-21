باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - شریعتی فر سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: شانزدهمین سفر استانی هیئت دولت به استان، روز پنجشنبه ۲۷ آذر با حضور رئیسجمهور انجام شد. نخستین برنامه این سفر، نشست با فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران استان بود که با حضور حدود ۳۰۰ نفر از سرمایهگذاران در محل استانداری خراسان جنوبی برگزار گردید. در این جلسه شش نفر از منتخبین فعالان اقتصادی، مهمترین دغدغهها و درخواستهای خود را به استحضار رئیسجمهور محترم رساندند.
او افزود: در جریان این دیدار، دو تفاهمنامه بهصورت رسمی میان دولت و بخش خصوصی به امضا رسید. این دو تفاهمنامه به نمایندگی از ۹ تفاهمنامه پیشبینیشده برای استان بودند که در حوزه سرمایهگذاری بخش خصوصی بهعنوان طرحهای منتخب و دارای اولویت انتخاب شدند. همچنین، رئیسجمهور دستور بهرهبرداری از دو پروژه سرمایهگذاری مهم شامل پروژه فولاد و واحد فرآوری طلای هیرد در مجتمع صنعتی معدنی شهرستان نهبندان را صادر کردند.
شریعتی فر بیان کرد: یکی از تفاهمنامههای مهم این سفر، در زمینه حفظ و ارتقای امنیت غذایی و توسعه زنجیره تولید گوشت سفید و قرمز بود. با اجرای این طرح و تکمیل چرخه زنجیره تولید مرغ در استان، ۱۲۵ فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهد شد. این طرح علاوه بر اشتغالزایی، موجب تقویت زنجیره ارزش در بخش خوراک دام استان نیز خواهد بود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: تفاهمنامه دیگر با شرکت کویر تایر بهمنظور احداث کارخانه جدید تولید تایرهای OTR و TBR و نیز افزایش ظرفیت تولید تایرهای SUV و PCR منعقد شد. حجم کل سرمایهگذاری این طرح ۲۲ هزار میلیارد تومان معادل ۳۰ میلیون دلار برآورد شده است؛ سهم سرمایهگذار ۱۷ هزار میلیارد تومان و سهم بانک عامل که بانک رفاه کارگران است ۵ هزار میلیارد تومان است. با بهرهبرداری از این واحد، ۱۸۰۰ شغل مستقیم و حدود ۵۵۰۰ شغل غیرمستقیم ایجاد میشود و صرفهجویی ارزی سالانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار در پی خواهد داشت. این کارخانه نخستین واحد تولید تایرهای سنگین در کشور خواهد بود.
او عنوان کرد: در مجموع، میزان کل سرمایهگذاریهای تزریقشده در این سفر حدود ۶۵ همت است که شامل ۱۵.۶ همت بودجه دولتی، ۱۵ همت تسهیلات بانکی و ۳۴.۶ همت سرمایهگذاری بخش خصوصی میشود. این سرمایهگذاریها در قالب ۹ تفاهمنامه انجام خواهد شد که شامل سه تفاهمنامه در حوزه صنعت، چهار تفاهمنامه در حوزه کشاورزی، یک تفاهمنامه در حوزه خدمات و یک تفاهمنامه در حوزه گردشگری است.
شریعتی فر تصریح کرد: در حوزه تسهیلات بانکی، معمولاً سهم استانها از محل بودجه سنواتی حدود دو همت است؛ اما در این سفر، دولت محترم تخصیص ویژهای معادل ۱۵ همت تسهیلات برای واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری خراسان جنوبی در نظر گرفته است. این تسهیلات به طرحهایی اختصاص خواهد یافت که حداقل ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند. تاکنون بیش از طرح طرح نیمهتمام در استان شناسایی شده و بر مبنای میزان پیشرفت، حدود ۴۴۰ طرح برای دریافت تسهیلات اولویتبندی شدهاند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: طرحهای انتخابشده طبق سند آمایش استان و بر اساس نیازهای منطقهای تعیین شدهاند. پروژههای دانشبنیان، صادراتمحور و نیز طرحهایی که در مناطق مرزی اجرا میشوند، در اولویت تخصیص منابع قرار دارند. برای اجرای این تسهیلات، توافقنامههایی با ۱۱ بانک عامل امضا شده و سهم هر بانک مشخص شده است. نرخ تسهیلات فعلاً ۲۳ درصد تعیین شده است؛ با این حال، پیشنهادی مبنی بر افزایش مدت بازپرداخت از پنج سال به هفت سال با شش ماه دوره تنفس از سوی استانداری به نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی ارسال شده است.
او گفت: از مصوبات مهم دیگر این سفر، بررسی موضوع ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن است. در نشست فعالان اقتصادی استان، سرمایهگذاران خواستار شفافسازی سهم استان از محل واریزیهای حقوق دولتی شدند؛ رئیسجمهور دستور بررسی و پیگیری این موضوع را صادر کردند. همچنین یکی از مطالبات مطرحشده، تعیین تکلیف سهم استان از درآمدهای گمرکی بود که در دستور پیگیری قرار گرفته است. در مجموع، فعالان اقتصادی استان در این دیدار ۲۸ مطالبه مشخص را به دولت ارائه دادند.
شریعتی فر افزود: بهمنظور اجرای کامل مصوبات و نظارت بر پیشرفت طرحها، مقرر شد دبیرخانه پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در معاونت اقتصادی استانداری تشکیل شود. همچنین سامانه ملی «مهپیما» برای ثبت، نظارت و رصد وضعیت اجرای مصوبات در تمامی استانها فعال شده و از طریق آن، پیشرفت فیزیکی پروژهها گزارش خواهد شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: در جلسه شورای برنامهریزی استان، مقرر گردید گزارش اجرای مصوبات بهصورت مستمر ارائه شود. جناب آقای دکتر پناه نیز اعلام کردند طی ماههای آینده مجدداً به استان سفر خواهند کرد تا روند اجرا را از نزدیک بررسی و ارزیابی نمایند. دولت بر اجرای صددرصدی مصوبات این سفر تأکید دارد و مسئولیت پیگیری بر عهده دبیرخانه مصوبات با همراهی دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و بخش خصوصی است.
او ادامه داد: در نهایت مقرر شد که برای طرحهایی که به هر دلیل امکان بهرهبرداری یا جذب سرمایه نداشته باشند، طرحهای جایگزین پیشنهاد و معرفی شوند تا تسهیلات و اعتبارات مصوب بهطور کامل جذب و صرف توسعه اقتصادی استان گردد. این امر موجب خواهد شد که فرصتهای سرمایهگذاری استان خراسان جنوبی بهصورت حداکثری فعال و بهرهبرداری شود.