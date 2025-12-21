باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سید محمد جعفری سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به وضعیت تأمین گندم استان، گفت: سالانه به‌طور میانگین حدود ۸۰ هزار تن گندم از تولیدات داخلی استان و بیش از ۴۰۰ هزار تن از سایر استان‌ها و از طریق واردات از بنادر استان تأمین می‌شود و با ورود ۳۰ هزارتن گندم کیفی خارجی به بنادر استان و همچنین ورود گندم‌های خوزستان و گلستان، استان مازندران در حال حاضر در بهترین حالت ممکن از نظر تأمین گندم کیفی قرار دارد.

او افزود: کیفیت آرد تولیدی در کارخانجات استان نیز در وضعیت مطلوبی است و در صورت اعلام به‌موقع هرگونه مشکل احتمالی از سوی نانوایان، موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و رفع خواهد شد.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با اشاره به سازوکار‌های نظارتی در حوزه آرد و نان، گفت: نظارت بر زنجیره تولید آرد تا عرضه نان به‌صورت مستمر و چندلایه انجام می‌شود و دستگاه‌های نظارتی از جمله دانشگاه علوم پزشکی، استاندارد، جهاد کشاورزی و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، هر یک مطابق وظایف قانونی خود بر عملکرد کارخانجات آرد و نانوایی‌ها نظارت دارند. همچنین واحد کنترل کیفی اداره‌کل غله نیز به‌طور مستمر از آرد تولیدی کارخانجات و آرد موجود در نانوایی‌ها نمونه‌برداری کرده و کیفیت محصولات به‌صورت دقیق رصد می‌شود.

جعفری با اشاره به نحوه نظارت بر نانوایی‌ها نیز گفت: سامانه هوشمند نانینو به‌عنوان ابزار اصلی نظارت، عملکرد نانوایی‌ها را رصد کرده و بر اساس رعایت ضوابط یا بروز تخلف، سهمیه آرد به‌صورت هوشمند افزایش یا کاهش می‌یابد و در کنار آن، دستگاه‌های نظارتی و فرمانداران شهرستان‌ها مسئول نظارت میدانی و اجرای مصوبات کارگروه آرد و نان هستند. وی همچنین کیفیت بالای نان در برخی نانوایی‌ها و تعداد نیروی انسانی شاغل را از مهم‌ترین عوامل ایجاد صف و ازدحام در برخی واحد‌ها عنوان کرد.