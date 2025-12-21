وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در پی حملات عصر امروز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، یک نفر به شهادت رسید و یک نفر دیگر زخمی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حملات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان که عصر امروز به وقوع پیوست، سبب شهادت یک نفر شده و یک نفر دیگر را زخمی کرده است.
این وزارتخانه اعلام کرد که «دو حمله دشمن اسرائیلی به یک وسیله نقلیه و یک موتورسیکلت در شهر یاطر» منجر به شهادت یک نفر و زخمی شدن یک نفر دیگر شد.
شایان ذکر است که یاطر حدود پنج کیلومتر از مرز فلسطین اشغالی فاصله دارد.
ارتش صهیونیستی مدعی است که رزمندگان حزبالله را در این حملات، هدف قرار داده است.
طبق توافق آتشبس که سال گذشته منعقد شد، قرار بود نظامیان صهیونیست در ماه ژانویه از جنوب لبنان عقبنشینی کنند، اما تنها بخشی از آنها عقبنشینی کرده و همچنان حضور نظامی خود را در پنج پاسگاه مرزی حفظ کردهاند. در همین حال، صهیونیستها به حملات مداوم خود که به صورت روزانه اتفاق میافتد، ادامه میدهند.
بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه از گزارشهای وزارت بهداشت لبنان، از زمان آتشبس، بیش از ۳۴۰ نفر در لبنان بر اثر حملات اسرائیل به شهادت رسیدهاند.
در همین حال، دولت لبنان تحت فشار شدید آمریکا و تهدیدات رژیم صهیونیستی، به دنبال خلع سلاح حزبالله لبنان است. شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله تاکید کرده است که حملات این رژیم ارتباطی با خلع سلاح ندارد و در هر صورت ادامه خواهد داشت.
