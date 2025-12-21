وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در پی حملات عصر امروز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، یک نفر به شهادت رسید و یک نفر دیگر زخمی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حملات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان که عصر امروز به وقوع پیوست، سبب شهادت یک نفر شده و یک نفر دیگر را زخمی کرده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که «دو حمله دشمن اسرائیلی به یک وسیله نقلیه و یک موتورسیکلت در شهر یاطر» منجر به شهادت یک نفر و زخمی شدن یک نفر دیگر شد.

شایان ذکر است که یاطر حدود پنج کیلومتر از مرز فلسطین اشغالی فاصله دارد.

ارتش صهیونیستی مدعی است که رزمندگان حزب‌الله را در این حملات، هدف قرار داده است.

طبق توافق آتش‌بس که سال گذشته منعقد شد، قرار بود نظامیان صهیونیست در ماه ژانویه از جنوب لبنان عقب‌نشینی کنند، اما تنها بخشی از آنها عقب‌نشینی کرده و همچنان حضور نظامی خود را در پنج پاسگاه مرزی حفظ کرده‌اند. در همین حال، صهیونیست‌ها به حملات مداوم خود که به صورت روزانه اتفاق می‌افتد، ادامه می‌دهند.

بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه از گزارش‌های وزارت بهداشت لبنان، از زمان آتش‌بس، بیش از ۳۴۰ نفر در لبنان بر اثر حملات اسرائیل به شهادت رسیده‌اند.

در همین حال، دولت لبنان تحت فشار شدید آمریکا و تهدیدات رژیم صهیونیستی، به دنبال خلع سلاح حزب‌الله لبنان است. شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله تاکید کرده است که حملات این رژیم ارتباطی با خلع سلاح ندارد و در هر صورت ادامه خواهد داشت.

منبع: العربیه

برچسب ها: جنوب لبنان ، رژیم صهیونیستی ، حزب الله لبنان
خبرهای مرتبط
دومین حمله ارتش صهیونیستی به لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته
 سازمان ملل: انتظار می‌رود یک میلیون پناهنده در سال ۲۰۲۶ به سوریه بازگردند
ادعای دولت لبنان: مرحله اول طرح تجمیع تسلیحات به پایان نزدیک است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دومین حمله ارتش صهیونیستی به لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته
شرکت پست دانمارک پس از چهار قرن تعطیل می‌شود
تلاش کی‌یف برای مختل کردن مذاکرات صلح با حملات پهپادی به کشتی‌ها در دریای سیاه
کره شمالی: بلندپروازی‌های هسته‌ای ژاپن باید «به هر قیمتی» متوقف شود
گشت‌های اسرائیلی حملات خود را در حومه قنیطره سوریه از سر گرفتند
اسرائیل ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری را تصویب کرد
چگونه واشنگتن در انتخابات آشفته هندوراس دخالت می‌کند؟
رهبران اوراسیا در روسیه مذاکره می‌کنند
ریزش ساختمان در غزه ۴ کشته داشت/ هشدار وزارت کشور غزه درباره خطر ریزش ساختمان‌ها
سوئیس از ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان استقبال می‌کند
آخرین اخبار
یک شهید و یک زخمی در تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
توقیف سومین نفتکش ونزوئلا توسط آمریکا
لیندسی گراهام مدعی شد: حماس و حزب‌الله در حال تجدید تسلیحات خود هستند
ترامپ برای سرکوب هرچه شدیدتر مهاجران در سال ۲۰۲۶ آماده می‌شود
فرانسه ناو هواپیمابر جدید می‌سازد
شرکت پست دانمارک پس از چهار قرن تعطیل می‌شود
دومین حمله ارتش صهیونیستی به لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته
تیراندازی مرگبار در آفریقای جنوبی ۹ کشته بر جای گذاشت
سوئیس از ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان استقبال می‌کند
ریزش ساختمان در غزه ۴ کشته داشت/ هشدار وزارت کشور غزه درباره خطر ریزش ساختمان‌ها
رهبران اوراسیا در روسیه مذاکره می‌کنند
الیزه از گفتگوی بالقوه مکرون با پوتین استقبال کرد
روسیه: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با آمریکا و اوکراین وجود ندارد
گشت‌های اسرائیلی حملات خود را در حومه قنیطره سوریه از سر گرفتند
اسرائیل ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری را تصویب کرد
کره شمالی: بلندپروازی‌های هسته‌ای ژاپن باید «به هر قیمتی» متوقف شود
تلاش کی‌یف برای مختل کردن مذاکرات صلح با حملات پهپادی به کشتی‌ها در دریای سیاه
چگونه واشنگتن در انتخابات آشفته هندوراس دخالت می‌کند؟
ایرباس به دلیل نگرانی‌های امنیتی همکاری خود را با گوگل قطع می‌کند
 سازمان ملل: انتظار می‌رود یک میلیون پناهنده در سال ۲۰۲۶ به سوریه بازگردند
جنگ سایه‌ها در تل‌آویو
کرملین: پوتین آماده گفت‌و‌گو با مکرون در مورد اوکراین است
نه از تهدید و ترور باک داریم، نه از خنجر‌های خیانت می‌ترسیم!
مقامات آمریکا و روسیه در فلوریدا برای مذاکرات بیشتر درباره اوکراین دیدار کردند
آمریکا و «شاهد»؛ از انکار تا شبیه‌سازی
معترضان سوئدی نقض آتش‌بس غزه توسط اسرائیل را محکوم کردند
خاموشی گسترده برق، ۱۲۵ هزار نفر از ساکنان سان‌فرانسیسکو را تحت تأثیر قرار داد
گابارد: «دولت سایه» در حال خرابکاری تلاش‌های صلح ترامپ با روسیه است
۲۰ کشته و زخمی در پی تیراندازی در ژوهانسبورگ
ونزوئلا: توقیف نفتکش توسط آمریکا بی‌پاسخ نخواهد ماند