باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهسا حنیفه - شبکه الجزیره با انتشار یک گزارش تحقیقی تازه، پرده از واقعیتی برداشت که نشان میدهد روپوش سفید کادر درمان هم به هدف نظامی تبدیل شده است. این گزارش تحقیقی، جزئیات هولناکی از اقدام رژیم صهیونیستی علیه نخبگان پزشکی غزه را فاش میکند؛ از کشیده شدن آنان از «بیمارستان الشفاء» به زندان «سدی تیمان» تا اعتراف نادر یک پزشک اسرائیلی که میگوید: «من در این جنایت شریک بودم».
در عمق زندانهای مخفی رژیم صهیونیستی، جایی که فعالان حقوق بشر آن را «گوانتاناموی اسرائیل» مینامند، پزشکان فلسطینی نه به عنوان انسان، بلکه به عنوان اعدادی بینام و نشان، قربانی خشونتی سازمانیافته میشوند که حتی پزشکان اسرائیلی را به اعتراف وامیدارد. بر اساس گزارشهای تازه از سازمانهایی مانند پزشکان برای حقوق بشر-اسرائیل، بیش از ۹۰ مرگ مشکوک در زندانهای این رژیم تنها در سالهای اخیر ثبت شده که اغلب ناشی از شکنجههای شدید و غفلت پزشکی عمدی است.
یک پزشک اسرائیلی در شهادتی بیسابقه، که در گزارش الجزیره برجسته شده، اعتراف میکند که در عملهای جراحی بدون بیهوشی و بدون رضایت بازداشتشدگان شرکت داشته و این اقدامات را نه درمانی، بلکه ابزاری برای تنبیه میداند. این اعترافات، که با گزارشهای سازمان ملل متحد همخوانی دارد – جایی که کمیته ضدشکنجه سازمان ملل در نوامبر ۲۰۲۵ از سیاست دولتی شکنجه در زندانهای اسرائیلی ابراز نگرانی عمیق کرد – نشاندهنده لایهای عمیقتر از جنایت است: جایی که حتی کادر پزشکی رژیم، خود را شریک در چرخهای از خشونت میبیند که هدفش نه کسب اطلاعات، بلکه نابودی روح و جسم قربانیان است.
دکتر خالد حموده، جراح فلسطینی که از دل بیمارستانهای بمبارانشده غزه برخاسته، روایتی تکاندهنده ارائه میدهد که فراتر از یک داستان شخصی، نمادی از سیاست نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه نخبگان درمانی است. او که شاهد کشته شدن خانوادهاش در بمباران جبالیا بود، به جای فرصت سوگواری، با خشونت به زندان کشانده شد و در آنجا با شکنجههای فیزیکی روبهرو گردید که حتی حرکت ساده را برایش ناممکن میکرد.
حموده از همکارش، دکتر عدنان البرش، یاد میکند که زیر شکنجه در زندان عوفر جان باخت و پیکرش همچنان در اختیار رژیم نگه داشته شده، اقدامی که بخشی از الگوی بازگشت اجساد با علائم شکنجه و اعدام است. تحلیل این الگو نشان میدهد که رژیم صهیونیستی نهتنها به دنبال حذف فیزیکی است، بلکه با نگه داشتن اجساد، به نوعی شکنجه روانی خانوادهها و جامعه میپردازد، که این میتواند به افزایش مقاومت مردمی و تشدید چرخه خشونت در آینده منجر شود.
اگر جامعه بینالمللی واکنش قاطعی نشان ندهد، غزه ممکن است به منطقهای بدون سیستم سلامت کارآمد تبدیل شود، جایی که بیماریهای همهگیر و مرگهای قابل پیشگیری، قربانیان بیشتری از جنگ مستقیم خواهد گرفت.
جنگ رژیم صهیونیستی علیه کادر درمان غزه، فراتر از بمباران بیمارستانها، به یک استراتژی بلندمدت برای نابودی زیرساختهای انسانی تبدیل شده که پزشکان را نه به عنوان غیرنظامی، بلکه به عنوان تهدیدی برای بقای اشغالگری میبیند. گزارش مجله پزشکی بریتانیا (BMJ)، با تمرکز بر همکاری پزشکان اسرائیلی در شکنجهها، این سیاست را به عنوان یک تخلف سیستماتیک از اخلاق پزشکی توصیف میکند، جایی که عملهای جراحی بدون مسکن، بخشی از روتین زندانهایی مانند سدی تیمان است.
این رویکرد نشاندهنده آن است که هدف نهایی، تضعیف توانایی غزه برای بازسازی خود پس از جنگ است. بیش از ۱۵۰۰ عضو کادر درمان تا کنون جان باختهاند، آماری که گزارش پزشکان بدون مرز آن را به بیش از ۲۰۰۰ نفر بهروزرسانی کرده، با تمرکز بر متخصصان برجستهای که تربیتشان دههها زمان میبرد. بدون دخالت فوری نهادهای بینالمللی مانند دادگاه کیفری بینالمللی، این سیاست میتواند به الگویی برای سایر درگیریها تبدیل شود، جایی که اشغالگران با هدف قرار دادن نخبگان فکری و درمانی، جوامع را برای نسلها فلج میکنند، و این نهتنها یک جنایت جنگی، بلکه تهدیدی علیه بشریت است که مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و استانداردهای جهانی حقوق بشر را زیر سؤال میبرد.
این جنایات سیستماتیک، که با سکوت یا حمایت ضمنی برخی قدرتهای غربی همراه است، میتواند تبعات ژئوپلیتیکی گستردهای داشته باشد؛ جایی که نابودی نظام سلامت غزه نهتنها به مهاجرت اجباری نخبگان منجر میشود، بلکه زمینهساز بحرانهای انسانی فرامرزی خواهد بود.
این اقدامات بخشی از دکترینی است که فلسطینیان را به عنوان موجوداتی کمارزش میبیند. در آینده، اگر این روند متوقف نشود، غزه ممکن است به نمادی از شکست جامعه جهانی در حفاظت از غیرنظامیان تبدیل شود، و این میتواند اعتماد به نهادهای بینالمللی را برای همیشه خدشهدار کند، در حالی که مقاومت فلسطینیان، ریشه در چنین جنایاتی عمیقتر خواهد شد و چرخهای پایانناپذیر از درگیری را تقویت میکند.