مهران قربانی، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در زمینه ترانزیت و استفاده بهینه از کریدورهای حمل و نقلی بین‌المللی، دو جلسه ستاد ملی ترانزیت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده است. در این جلسات، خوشبختانه پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم، نهایی‌سازی سند ملی ترانزیت است. این سند شامل مزیت‌ها و اقدامات پیشرانی است که می‌تواند به بهبود وضعیت ترانزیت کشور کمک کند. قربانی بیان کرد: با پیگیری این اقدامات پیشران، چشم‌انداز مناسبی برای وضعیت ترانزیت در کشور به وجود خواهد آمد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در کنار سند ملی ترانزیت، آئین‌نامه مربوط به مشوق‌ها و حمایت‌های توسعه ترانزیت نیز تهیه و در هیئت وزیران بررسی و ابلاغ شده است.

او بیان کرد:این آئین‌نامه به عنوان یک وظیفه قانونی، می‌تواند در تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و تجار خارجی برای استفاده از کریدورهای عبوری از ایران مؤثر باشد.

قربانی تأکید کرد که با اجرای این سند ملی و آئین‌نامه مشوق‌ها، هدف‌گذاری برای دستیابی به ۴۰ میلیون تنی ترانزیت از داخل کشور در انتهای برنامه هفتم پیشرفت، قابل دسترسی خواهد بود.