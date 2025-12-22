رسانه صهیونیستی در تحلیلی به بررسی تغییرات در آرایش راهبردی ایران پرداخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه صهیونیستی اسرائیل هیوم مدعی شد: گزارش‌های مربوط به «تحرکات مشکوک» در آرایش‌های راهبردی ایران، نگرانی‌ها را درباره خطر یک اشتباه محاسباتی افزایش داده است؛ خطری که می‌تواند به آغاز کارزار نظامی دیگری میان ایران و اسرائیل منجر شود. اگرچه تردید‌های جدی درباره تمایل ایران به ورود به نبردی تازه وجود دارد، اما تهران در عین حال حاضر نیست به نقطه آغاز عملیات قبلی بازگردد و نمی خواهد غافلگیر شود.

«دنی سیترینوویچ» در گزارشی در سایت «اسرائیل هیوم» نوشت: از زمان پایان کارزار «عم کلاوی»، هر از گاهی گزارش‌هایی درباره افزایش سطح آمادگی در آرایش‌های استراتژیک ایران منتشر شده است؛ گزارش‌هایی که به احتمال تشدید تنش با اسرائیل اشاره دارند. هرچند این تحرکات تاکنون به درگیری مستقیم جدیدی منجر نشده، اما به‌گفته تحلیلگران نباید آنها را دست‌کم گرفت.

بر اساس این گزارش، هنوز مشخص نیست که آیا ایران در شرایط کنونی علاقه‌ای به ورود به یک نبرد تازه با اسرائیل دارد یا نه. با این حال، تهران از یک سو تمایلی به بازگشت به وضعیت پیش از عملیات «عم کلاوی» ندارد و از سوی دیگر، با توجه به این برداشت که اسرائیل در حال بررسی گزینه حمله است، ممکن است در شرایطی خاص ترجیح دهد ابتکار عمل را در دست بگیرد و نخستین ضربه را وارد کند.

با این حال، تجربه عملیات «عم کلاوی» نشان داده است که ایران به این جمع‌بندی رسیده که نباید بار دیگر غافلگیر شود، حتی اگر در مقطع کنونی علاقه‌ای به آغاز یک لشکرکشی جدید نداشته باشد. بر همین اساس، «ماشه» کارزار بعدی میان ایران و اسرائیل، بیش از هر چیز می‌تواند ناشی از خطر اشتباه محاسباتی باشد؛ وضعیتی که در آن تهران به این نتیجه برسد اسرائیل در آستانه حمله قرار دارد و بنابراین، حمله پیش‌دستانه را گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر تلقی کند.

به نوشته این تحلیلگر، ایران برای جلوگیری از تشدید جنگ، سطح هشدار در آرایش‌های راهبردی خود را افزایش داده تا پیامی روشن درباره آمادگی‌اش برای درگیری به اسرائیل ارسال کند؛ پیامی که به ادعای وی هدف اصلی آن، منصرف کردن تل‌آویو از اجرای هرگونه حمله احتمالی است. به این ترتیب، تهران می‌کوشد ابهام درباره نیت واقعی اسرائیل را کاهش دهد و مانع از آن شود که خود ناچار به آغاز حمله شود.

مشکل اصلی، به‌گفته نویسنده، این است که هم‌زمان با ارتقای قابلیت‌های نظامی ایران، لفاظی‌ها و تهدیدات اسرائیل نیز افزایش یافته است. در نبود یک «خط قرمز» مستقیم و کارآمد میان ایران و اسرائیل، مشابه سازوکاری که در دوران جنگ سرد میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت، خطر تشدید تنش هر بار که ایران تصور کند اسرائیل در شُرُف حمله است، به‌طور جدی افزایش می‌یابد.

در چنین فضایی، ترکیب سوء‌برداشت، بی‌اعتمادی و فقدان کانال‌های ارتباطی مستقیم می‌تواند هر لحظه منطقه را به آستانه یک رویارویی تازه میان تهران و تل‌آویو بکشاند.

برچسب ها: قدرت نظامی ایران ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
دومین حمله ارتش صهیونیستی به لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته
یک شهید و یک زخمی در تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
گشت‌های اسرائیلی حملات خود را در حومه قنیطره سوریه از سر گرفتند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۰۱ دی ۱۴۰۴
جنگ هم اتفاق نیافته اما ما در جنگ هستیم زیرا بشدن دچار تورم و افزایش قیمتها هستیم شاید هم در حال باخت هستیم ولی خود خبر نداریم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۰۱ دی ۱۴۰۴
از ترقی قیمت طلا پیداست یه خبرایی هست
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی محرابی
۱۳:۳۱ ۰۱ دی ۱۴۰۴
کل دنیا فهمیدن که اسرائیل ضربه مهلکی خورده و محاسباتش غلط از آب دراومده ولی عده ای تو مملکت ما خودشونو به نفهمی میزنن و این باعث هجمه رسانه ای علیه ایران عزیز میشه وگرنه اسرائیل و آمریکا و اروپا اینو فهمیدن که ضربه به ایران با هجوم ویرانگر موشکی ایران جواب داده میشه و مهمتر از همه اینکه اون عناصر پلید دیگه انتظار هرج و مرج داخل ایران رو نمیکشن و همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن بعد از ناکامی سراغ برد و قدرت موشکی ما میرن که البته نتیجه ای نمیگیرن و حماقتی نمیکنن. که اگر حماقتی هم از اونا سر بزنه سیلی محکم تری خواهند خورد
۹
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۰۱ دی ۱۴۰۴
این حرفا رو به اونا بگو چون ما هیچوقت شروع کننده نبودیم
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۰۱ دی ۱۴۰۴
اسرائیل نتانیاهو رفته با ترامپ صحبت کنه برنامه ریزی دارند همین زودی ها به ایران حمله کنند اون دفعه غافلگیر شدید خدا کنه این دفع هوشیارانه رفتار کنید نگذارید پای بی دو ها به ایران باز شود روهوا با موشکها رهگیری کنید
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۰۱ دی ۱۴۰۴
اطلاعات خوبی داری
از نزدیکان ترامپی یا بی بی؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۰۱ دی ۱۴۰۴
خدا نکرده جنگ شود سودجویان داخلی پدر ملت را در میارند شیری تو شیری میکنند که نگو نپرس مگر اینکه قوه قضاییه هرجا مردم اطلاع رسانی کردند سود جویان را سریعی اعدام کنه وگرنه قحطی مصنوعی راه میندازند تو کشور
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۷ ۰۱ دی ۱۴۰۴
افزایش هراس در بین مردم کار خوبی نیست امیدوارم این نظرت در حد ترس از فردا باشه نه ایجاد هراس
Iran (Islamic Republic of)
علی حسنی
۱۱:۰۷ ۰۱ دی ۱۴۰۴
دشمن ضربه بزرگی خورده دیگه بلند نمیشه مطما باشید. اینا جنگ روانیه ولی ما باید اماده باشیم ضعف نشون ندیم ما هم باید برای اونا جنگ روانی بسازیم بگیم داریم بمب اتم میسازییم اونارو سوزش بیاریم
۱۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۰۱ دی ۱۴۰۴
نمیشه گفت ضربه بزرگی خورده. نباید دشمن رو دست کم گرفت. ولی با آمادگی موافقم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۰۱ دی ۱۴۰۴
کشور ما باید هر روز درحال افزایش قدرت نظامی باشد و هیچگاه این روند متوقف نشه تا همیشه سطح دفاعی کشور دچار نقصان نباشه وقضییه غافلگیری جنگ 12روز نباشه خودمون دلخوش به مذاکره ای نکنیم که توان این مملکت زیر سوال می بره
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۰۱ دی ۱۴۰۴
دشمن دارد برنامه ریزی برای حمله می کنند باید هر لحظه آماده نابودی کامل دشمن باشیم یک نگاه به جنگ های اطراف نشان می دهد دارند برنامه ریزی گسترده برای اشغال می کنند
۶
۱۸
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۰۱ دی ۱۴۰۴
اخه بگو عقل کل اسرایل چجوری میخوای نابود کنید از توهم دست بردارید ۱۱۰ تا بمبم اتم داره ، وقتی ببینه مثلا نابود داره میشه این بمب اتم ها میزنه به ایران پود میکنه ، تازه آمریکا ۴ هزار بمب اتم داره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۰۱ دی ۱۴۰۴
نابود کرد 12 میلیون وحشی صهیونیستی تنها در 3 دقیقه
فکر می کنید کار سختی است چین در کمتر از این زمان برای این موشک دارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۰۱ دی ۱۴۰۴
اسرائیل غلط می کنه با آباء و اجدادش ایران عزیز را اشغال کنه این باند جنایتکار قطعاً روبه نابودی است و بمب های هسته ای اش هم نمی تواند او را نجات دهد البته من نمی گویم ما اسرائیل را نابود می کنیم اسرائیل را خدا نابود خواهد کرد و چگونگی اش را خدا می داند .
Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۱۲:۳۶ ۰۱ دی ۱۴۰۴
صهیونیستها هم میخوان شام چنین افکاری داشته باشید؛ فکر کنید اونا شکست ناپذیرند. نخست وزیر نجس ارتش شکست ناپذیر صهیونیستی با شروع حمله ایران فرار کرد و مردم جعلیش رو تنها گذاشت. مشکل زمانی پیش میاد که انسان غافل بشه از اینکه ورای همه این چیزها گرداننده هستی خداست و خدا وعده داده که اگر در راه خدا استقامت داشته باشیم قطعا و یقیناً نصرت خدا با ما خواهد بود. ما هم کار و تلاش خودمون رو میکنیم. هر سلاحی که لازم باشه میسازیم اما نهایتا مهر و امضای آخر رو خدا میزنه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۰۱ دی ۱۴۰۴
تو که بدون اربابت اجازه آب خوردن هم نداری پس بتمرک سر جات ،که این تو بمیری آن تو بمیری دیگه نیست ،،،،،
۱
۳
پاسخ دادن
یاوه گویی نتانیاهو درباره واکنش سخت به تهران
۸۷۵ نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در ۷۳ روز، ۴۱۱ کشته برجای گذاشت
حمله عربستان به مناطق مرزی یمن
انفجار شدید در منطقه رامات‌گان اراضی اشغالی
اسموتریچ از نتانیاهو می‌خواهد در دیدار با ترامپ بر حمله به حماس اصرار کند
انفجار و آتش‌سوزی در کارخانه شیمیایی فرانسه؛ سه نفر به شدت مجروح شدند
۲ غیرنظامی در خشونت‌های حلب کشته شدند
اتحادیه عرب: هدف توسعه‌طلبی اسرائیل نابودی دولت فلسطینی است
مسکو و کاراکاس، اقدامات آمریکا علیه محموله‌های نفتی ونزوئلا را محکوم کردند
ایتالیا قصد دارد حضور نظامی خود در لبنان را پس از خروج نیرو‌های حافظ صلح حفظ کند
آخرین اخبار
۲ غیرنظامی در خشونت‌های حلب کشته شدند
انفجار شدید در منطقه رامات‌گان اراضی اشغالی
حمله عربستان به مناطق مرزی یمن
یاوه گویی نتانیاهو درباره واکنش سخت به تهران
انفجار و آتش‌سوزی در کارخانه شیمیایی فرانسه؛ سه نفر به شدت مجروح شدند
زلنسکی: ما به تضمین‌های امنیتی از آمریکا نیاز داریم
اسموتریچ از نتانیاهو می‌خواهد در دیدار با ترامپ بر حمله به حماس اصرار کند
مسکو و کاراکاس، اقدامات آمریکا علیه محموله‌های نفتی ونزوئلا را محکوم کردند
۸۷۵ نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در ۷۳ روز، ۴۱۱ کشته برجای گذاشت
ایتالیا قصد دارد حضور نظامی خود در لبنان را پس از خروج نیرو‌های حافظ صلح حفظ کند
اتحادیه عرب: هدف توسعه‌طلبی اسرائیل نابودی دولت فلسطینی است
فیدان: ترکیه انتظار دارد مرحله دوم توافق آتش‌بس غزه در اوایل ۲۰۲۶ آغاز شود
ترامپ ۴۸ سفیر آمریکا را برکنار کرد
مسکو آماده تضمین عدم حمله به اتحادیه اروپا و ناتو است
زلنسکی از تحریم افراد و نهاد‌های چینی خبر داد
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۴ ریشتر پاپوآ گینه نو را لرزاند
ونس: تغییرات اروپا، تهدیدی هسته‌ای برای آمریکا محسوب می‌شود
گروسی: اکثر مواد غنی‌شده ایران در خاک کشور است
دانمارک پس از انتصاب فرستاده ترامپ به گرینلند، بر احترام به تمامیت ارضی خود تأکید کرد
الخزعلی: با انحصار سلاح در دست دولت همراهیم
پایان هراس از رادیواکتیو؛ ژاپن دوباره اتمی می‌شود
کاسبی اسرائیل با خون قربانیان سیدنی
سفر وزرای خارجه، دفاع و رئیس اطلاعات ترکیه به سوریه
چمدان‌ها آماده در کی‌یف؛ مقامات اوکراین در صف پناهندگی
آماده‌باش امنیتی در آلمان؛ رصد ۱۰۰۰ پهپاد بر فراز مراکز حساس
کلید شام در دست عمو سام
کرملین: گزارش اطلاعاتی آمریکا در مورد اهداف پوتین در اوکراین نادرست است
تداوم تخریب سیستماتیک غزه پس از آتش‌بس
چین از آمریکا به خاطر توقیف خودسرانه کشتی‌ها در کارائیب انتقاد کرد
ترور ژنرال ارشد ارتش روسیه در مسکو بر اثر انفجار خودرو