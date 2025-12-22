سردار نظری: حاج قاسم خود را سربازی فراتر از مرزها می دانست

باشگاه خبرنگاران جوان- مرضیه السادات حسینی راد سردار نظری فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به شخصیت و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: حاج قاسم آرامش را نه فقط برای یک جغرافیای خاص، بلکه برای همه جهان میخواست و عمر خود را در مسیر احقاق حق مظلومان جهان مجاهدت کرد. به همین دلیل هر ساله مردم بهصورت خودجوش و با عشق و دلدادگی، مراسمهای متنوعی برای بزرگداشت ایشان برگزار میکنند.
وی با اشاره به برنامههای ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی افزود: امسال این مناسبت با میلاد امام علی (ع) و روز پدر همزمان شده و از ظرفیت فضای معنوی اعتکاف، روایتگری در مساجد، مسابقات کتابخوانی و فضاسازی هفته مقاومت بهرهگیری شده است.
سردار نظری ادامه داد: حدود سه تا چهار ماه قبل، با درخواست ستاد مردمی به شورای مرکزی، موضوع بازگشایی «مرد میدان» برای ثبتنام مواکب و زائران مطرح شد و از همان زمان جلسات برنامهریزی آغاز گردید.
وی تصریح کرد: ستاد مردمی با ۱۸ کارگروه، اجرای برنامههایی همچون جشنوارهها، پویشها و مسابقات مختلف را آغاز کرده و فضاسازی ورودی استان، شهرها و بخشها با همکاری شهرداریها انجام میشود. همچنین اقدامات گستردهای در حوزه فضای مجازی در دستور کار قرار دارد و هشت برنامه رادیویی در حال تولید است.
سردار نظری از تولید ۱۸ برنامه مستند و ویژه، ۶۲ محتوای فضای مجازی و یک انیمیشن ۳۰ قسمتی با عنوان «قاسماست» خبر داد و گفت: پخش این انیمیشن از این هفته با کمک فعالان فضای مجازی استان کرمان آغاز میشود.
وی افزود: برنامههای فرهنگی و ورزشی متعددی پیشبینی شده که از جمله آنها میتوان به اجرای برنامههای مصلی از ۱۶ دیماه، رونمایی از کتاب حسین منگور جعفری و ۱۰ عنوان کتاب دفاع مقدس اشاره کرد. همچنین همایش دوچرخهسواری از زنگیآباد تا کرمان در ۵ دیماه، تجلیل از قهرمانان ورزشی، مسابقات کتابخوانی با گویشهای مختلف و برنامه نقاشی کودک به یاد «دختر کاپشن صورتی» برگزار میشود.
به گفته وی، برنامههای آیینی مواکب از ۱۵ دیماه آغاز شده و مراسم تشییع نمادین در همین روز در حسینیه برگزار میشود.
اجلاسیه نهایی هفته مقاومت نیز ۱۷ دیماه در مصلی برگزار خواهد شد، همچنین بزرگداشت اجتماع ایل سلیمانی در زادگاه شهید در ۱۲ دیماه و بزرگداشت شهید پورجعفری در ۱۵ دیماه در گلباف برگزار میشود.
سردار نظری خاطرنشان کرد: ویژهبرنامه لحظه شهادت با محوریت مساجد و محلهها، اعزام راویان به مساجد، محافل شبهای با حاج قاسم، موکب پاسخگویی به مسائل شرعی، ختم قرآن و صلوات به نیت شهدا برگزار خواهد شد. همچنین رزمایش محلهمحور کمک به نیازمندان با مدیریت امامان محله اجرا میشود.
وی افزود: بانوان استان نیز با محوریت برنامههای محلهمحور «به عشق پدر» و ترویج ازدواج آسان نقش فعالی در این ایام خواهند داشت و هر شهرستان نیز یک برنامه فاخر ویژه برگزار میکند.
سردار نظری در پایان به اقدامات قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) استان اشاره کرد و گفت: آزادسازی ۶۳ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد، توزیع هزار سری جهیزیه، افتتاح ۱۱۰ مسکن مددجویان کمیته امداد، راهاندازی ۱۵۰ پنل خورشیدی با کمک بسیج سازندگی، توزیع ۲۲۰۰ بسته فرهنگی جشن تکلیف، ارائه تجهیزات توانبخشی و برگزاری اردوهای جهادی از جمله برنامههای خدمترسانی این هفته است.
وی تأکید کرد: لوکوموتیو اصلی برنامههای سالگرد حاج قاسم، ستاد مردمی است که با تمام توان مسئولیت اجرای این برنامهها را برعهده دارد.