باشگاه خبرنگاران جوان- مرضیه السادات حسینی راد- سردار موقوفه‌یی، فرمانده انتظامی استان کرمان، در نشست خبری ویژه ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی اعلام کرد که برنامه‌های گسترده‌ای برای پوشش انتظامی و ترافیکی در تمامی محور‌ها و مسیر‌های ورودی و خروجی استان، شهر کرمان و دیگر نقاط تدوین شده است.

وی از مردم خواست در راستای روان‌سازی ترافیک و همکاری با نیروی انتظامی، تا حد امکان از خودرو شخصی استفاده نکنند، چرا که برنامه‌ریزی لازم برای استفاده از ظرفیت بالای وسایل حمل‌ونقل عمومی انجام شده است.

سردار موقوفه‌یی تصریح کرد که تلاش شده با اجرای طرح‌های انتظامی کمترین مزاحمت برای شهروندان ایجاد شود و افزود: «چهار مسیر اصلی اطراف گلزار شهدای کرمان محدود شده است.» جزئیات محدودیت‌ها به شرح زیر است:

‏• مسیر یک: بزرگراه شهید پورجعفری (جایگزین: خیابان سرباز)

‏• مسیر دو: محدوده نزدیک پمپ بنزین مختاری

‏• مسیر سه: خیابان شهدا از تقاطع منجی تا گنبد جبلیه (جایگزین: خیابان مدیریت)

‏• مسیر چهار: خیابان آبشار (جایگزین: بزرگراه پورجعفری)

وی اضافه کرد : تنها خودرو‌های دارای مجوز اجازه تردد در مسیر‌های محدودشده را خواهند داشت.

سردار موقوفه‌یی همچنین تأکید کرد: که امسال «امنیت محله‌محور» مبنای برنامه‌ریزی است تا مردم بتوانند با آسودگی در مراسم‌ها حضور یابند.

او اظهار داشت که با اجرای طرح‌های ترافیکی و انتظامی، پلیس در خدمت شهروندان خواهد بود و امیدوار است مأموران خدمتگزار خوبی برای مردم باشند.