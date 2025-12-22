باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا پس از انتشار ویدئویی از پایین آمدنِ نامتعادلش از پلههای هواپیمای ریاستجمهوری در فرودگاه پالمبیچ، موج جدیدی از گمانهزنیها را درباره وضعیت جسمانی خود برانگیخت.
در این ویدئو که توسط «پل ویارئال»، فعال حامی جنبش «ماگا» در شبکههای اجتماعی منتشر شده، رئیسجمهور ۷۹ ساله آمریکا در آستانه در هواپیما دیده میشود که پیش از شروع حرکت، سه بار با دست راست به پای راست خود ضربه میزند. او سپس با کندی بسیار زیاد و در حالی که نردهها را محکم گرفته است، از پلهها پایین میآید؛ فرآیندی که برای طی کردن یک پلکان کوتاه، به طول میانجامد.
این اولین بار نیست که تعادل او خبرساز میشود؛ در ژوئن گذشته نیز ویدئویی از سکندری خوردن او در نیوجرسی منتشر شده بود. ترامپ پیشتر بارها با کنایه به لغزشهای جو بایدن، مدعی شده بود که هنگام پایین آمدن از پلهها بسیار محتاط است تا سوژه رسانهها نشود. او در ماه سپتامبر خطاب به ژنرالهای ارتش گفته بود: «ترجیح میدهم خیلی آرام پایین بیایم تا اینکه سقوط کنم.»
پرسشها درباره سلامتی ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوریاش، پس از افشای انجام آزمایش «امآرآی» در ماه اکتبر شدت گرفت. اگرچه کاخ سفید مدعی شد این آزمایش جنبه پیشگیرانه داشته و مربوط به قلب و شکم بوده، اما کارشناسان پزشکی تاکید دارند که چنین آزمایشی در پروتکلهای روتین جایگاهی ندارد.
دکتر «جان گارتنر»، استاد سابق دانشگاه جانز هاپکینز، معتقد است اعتراف ترامپ به گذراندن سه باره تستِ شناختی «مونترال» (MoCA)، فراتر از یک چکآپ ساده است.
منبع: آر تی