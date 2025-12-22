انتشار ویدئوی پایین آمدنِ لرزان و بسیار کند ترامپ از پلکان هواپیما، ادعا‌های او مبنی بر آمادگی جسمانی بالا را با چالشی جدی مواجه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پس از انتشار ویدئویی از پایین آمدنِ نامتعادلش از پله‌های هواپیمای ریاست‌جمهوری در فرودگاه پالم‌بیچ، موج جدیدی از گمانه‌زنی‌ها را درباره وضعیت جسمانی خود برانگیخت.

در این ویدئو که توسط «پل ویارئال»، فعال حامی جنبش «ماگا» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، رئیس‌جمهور ۷۹ ساله آمریکا در آستانه در هواپیما دیده می‌شود که پیش از شروع حرکت، سه بار با دست راست به پای راست خود ضربه می‌زند. او سپس با کندی بسیار زیاد و در حالی که نرده‌ها را محکم گرفته است، از پله‌ها پایین می‌آید؛ فرآیندی که برای طی کردن یک پلکان کوتاه، به طول می‌انجامد.

این اولین بار نیست که تعادل او خبرساز می‌شود؛ در ژوئن گذشته نیز ویدئویی از سکندری خوردن او در نیوجرسی منتشر شده بود. ترامپ پیش‌تر بار‌ها با کنایه به لغزش‌های جو بایدن، مدعی شده بود که هنگام پایین آمدن از پله‌ها بسیار محتاط است تا سوژه رسانه‌ها نشود. او در ماه سپتامبر خطاب به ژنرال‌های ارتش گفته بود: «ترجیح می‌دهم خیلی آرام پایین بیایم تا اینکه سقوط کنم.»

پرسش‌ها درباره سلامتی ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، پس از افشای انجام آزمایش‌ «ام‌آر‌آی» در ماه اکتبر شدت گرفت. اگرچه کاخ سفید مدعی شد این آزمایش جنبه پیشگیرانه داشته و مربوط به قلب و شکم بوده، اما کارشناسان پزشکی تاکید دارند که چنین آزمایشی در پروتکل‌های روتین جایگاهی ندارد.

دکتر «جان گارتنر»، استاد سابق دانشگاه جانز هاپکینز، معتقد است اعتراف ترامپ به گذراندن سه باره تستِ شناختی «مونترال» (MoCA)، فراتر از یک چک‌آپ ساده است.

منبع: آر تی

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
به زودی انشاءالله خبر مرگ سگ زرد و نتانیاهوی کفتار صفت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۰۱ دی ۱۴۰۴
دیر و زود داره ، اما...
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۰۱ دی ۱۴۰۴
هنوز داغ سردار دلها بر دلها سنگینی میکنه.
ترامپ قاتل قمارباز...‌
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۰۱ دی ۱۴۰۴
هر وقت پله را مثل سر سره البته با سر اومد پایین خبرش را بزنید
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۰۱ دی ۱۴۰۴
امیدوارم ترامپ ، تروریست و نجس با هواپیمایش سقوط کنه و دیگه از هیچ پله ای بالا و پایین نره
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۰۱ دی ۱۴۰۴
پله بالای ۵ سانت = کابوس مسنا
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۱۲:۲۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
خدای بزرگ او و نتانیاهو و همه دشمنان انسان و انسانیت را به درک واصل کند و شرشان را به خودشان برگرداند ان شاء الله
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۰۱ دی ۱۴۰۴
آه بچه های غزه هست...
۰
۱۵
پاسخ دادن
