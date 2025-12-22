وزرای امور خارجه آسیای جنوب شرقی روز دوشنبه در مالزی برای بحث درباره درگیری تایلند و کامبوج دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزرای امور خارجه آسیای جنوب شرقی روز دوشنبه در مالزی دیدار کردند تا پس از دو هفته درگیری شدید که منجر به کشته شدن حداقل ۶۰ نفر و آوارگی بیش از نیم میلیون نفر شده است، آتشبس بین تایلند و کامبوج را احیا کنند.
وزرای انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا به دنبال نجات آتشبس حاصل از میانجیگری مالزی، رئیس آسهآن و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از دور قبلی درگیریهای مرزی در ماه ژوئیه، بدترین درگیری آنها در تاریخ اخیر، خواهند بود.
دیپلماتهای ارشد تایلند و کامبوج در این گردهمایی در کوالالامپور شرکت کردند که اولین دیدار رو در رو بین دو دولت از زمان از سرگیری درگیریها در ۸ دسامبر بود، زیرا مالزی از این بلوک خواست تا نقش مؤثرتری در توقف درگیری ایفا کند.
محمد حسن، وزیر امور خارجه مالزی در سخنان افتتاحیه خود خطاب به وزرا گفت: «امیدوارم این نشست ویژه، تلاشهای ما را برای بازگشت ثبات به مناطق آسیبدیده تجدید کند. آسهآن باید هر کاری که برای حفظ صلح و ثبات منطقهای لازم است انجام دهد. هدف ما فراتر از کاهش تنش است. ما باید اعتمادسازی بین طرفهای درگیر را تشدید کنیم و علیرغم اختلافات موجود، افقهایی را برای گفتوگو فراهم کنیم.»
تبادل آتش سنگین
تلاش برای صلح منطقهای در حالی صورت میگیرد که ایالات متحده و چین تلاشهای دیپلماتیک جداگانهای را برای پایان دادن به درگیری دنبال میکنند، اما تاکنون هیچ نشانهای از موفقیت دیده نشده است.
بانکوک و پنوم پن هر یک دیگری را به تجاوز و اقداماتی متهم میکنند که منجر به نقض آتشبس و آتشبس پیشرفتهای شد که در ماه اکتبر در مالزی با حضور ترامپ توافق شد و طی آن آنها متعهد به مینزدایی و خروج نیروها و سلاحهای سنگین شدند.
تبادل آتش سنگین در چندین نقطه در امتداد مرز زمینی ۸۱۷ کیلومتری (۵۰۸ مایلی) آنها، از مناطق جنگلی داخلی نزدیک لائوس تا استانهای ساحلی رخ داده است.
وزارت دفاع کامبوج اعلام کرد که تایلند روز دوشنبه با «تجاوز مسلحانه» بیشتر، حاکمیت این کشور را نقض کرده و متعهد شد که از آنچه «قلمرو خود» مینامد، «به هر قیمتی» دفاع کند.
تایلند در آخر هفته کامبوج را به تلاش برای شلیک موشک به یک شهر مرزی متهم کرد و گفت که یک سرباز در اثر انفجار مین، پایش را از دست داده است. تایلند کامبوج را به مینگذاری جدید در نقض تعهدات بینالمللی خود متهم کرده است، ادعایی که پنوم پن آن را رد کرده است.
انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی ابراز امیدواری کرده است که این نشست، تایلند و کامبوج را قادر سازد تا آشکارا مذاکره کنند، اختلافات را حل کنند و به یک راهحل عادلانه و پایدار دست یابند.
انور روز یکشنبه در برنامه X گفت: «من بر اهمیت حفظ روحیه گفتوگو، خرد و احترام متقابل برای کامبوج و تایلند به منظور پایان دادن به تنشها و حفظ صلح و ثبات در این منطقه تأکید کردم.» وی افزود که با هر دو نخست وزیر صحبت کرده است.
هفته گذشته او گفت که نسبت به نتیجه این جلسه «محتاطانه خوشبین» است و افزود که آنوتین چارنویراکول، نخست وزیر موقت تایلند و هون مانت، نخست وزیر کامبوج هر دو «مشتاق دستیابی به یک راه حل دوستانه در اسرع وقت» هستند.
انور در شبکههای اجتماعی نوشت: یک تیم از آسهآن یافتههای خود را از مشاهدات میدانی و دادههای جمعآوری شده توسط فناوری نظارت ماهوارهای ارائه شده توسط ایالات متحده به وزرای امور خارجه ارائه خواهد کرد.
تایلند به دلیل نگرانی از تغییر مسیر محمولههای سوخت به کامبوج، حملات هوایی به مواضع نظامی کامبوج انجام داده و ارسال آنها را از طریق یک ایست بازرسی مرزی لائوس متوقف کرده است.
ارتش تایلند اعلام کرد که کامبوج از پهپادها برای پرتاب بمب به پایگاههای تایلند و شلیک موشک به مناطق غیرنظامی استفاده کرده است.
منبع: رویترز