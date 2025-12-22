باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ رحمان جلالی در نشست خبری هماهنگی مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: مقررشد برنامه‌های حوزه امنیت ازطریق ستاد امنیت استان مطرح شود و هماهنگی و خوشبختانه هم افزایی بین تمام ارکان تولید امنیت برقرار است.

وی از تدوین طرح جامع امنیتی برای ششمین سال مراسم سالگرد شهید سلیمانی خبر داد و گفت: در این طرح جامع امنیتی به گونه‌ای برنامه ریزی شده که از همه ارکان طرح امنیتی خواسته شده نباید اجرای طرح برای مردم ایجاد مزاحمت کند.

وی گفت: برای تامین امنیت وظیفه تمام ارکان مشخص شد حتی از توان استان‌های همجوار و شهرستان‌ها نیز استفاده شده تا مراسم سالگرد به بهترین وجه برگزار شود.

جلالی گفت: زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز یا تقویت شده ویا تامین شده و جلسات اختصاصی برگزار و اقدامات خوبی از ورودی‌های استان تا دیگر نقاط تاگلزار شهدا انجام‌شده است.

رییس ستاد امنیت مراسم سالگرد شهید سلیمانی گفت: در حوزه نیروی انسانی هرآنچه نیاز بودمطرح شد و حتی ازتوان نیرو‌های ملی و استان‌های همجوار کمک گرفته شد و امنیت مردم پایه از سال گذشته فرایندش آغاز شده است.

معاون امنیتی اجتماعی استاندار کرمان تصریح کرد:در حوزه امنیت حتی از تجهیزات جدید مانندهوش مصنوعی استفاده شد، مردم نیز با گزارش‌های خوب خود کمک خوبی به ما کرده‌اند وسال گذشته حجم اطلاعات به ستاد خبری هم کمی هم کیفی بهتربود درخواست میکنیم مردم همچنان با ۱۱۳ یا ۱۱۰ ارتباط داشته باشند.

جلالی بیان کرد: مواکب شناسنامه دار و شناسایی شده‌اند، موکب‌ها تاییدیه گرفته و ازخدمات آنان استفاده می‌شود.

وی تاکید کرد: رزمایشی قبل از مراسم سالگرد خواهیم داشت تا هماهنگی بین ارکان یک دور تمرین شود، ماباید تشکر ویژه از تمام ارکان از سرباز وظیفه که در تور‌های ایست بازرسی می‌ایستد تا بسیجیان و فراجا و سربازان گمنام امام زمان داشته باشیم.

وی گفت: تعداد مواکب متقاضی حضور در مراسم امسال زیاد بود، اما به واسطه گزینش انجام شده از ۴۰۰ موکب ثبت نام شده در نرم افزار مرد میدان ۲۷۴ موکب انتخاب و دوره توجیهی و جلسه‌های هماهنگی با آنان برگزار شد.۲۷۴ موکب در ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم حضوردارند

به گفته رییس ستاد امنیت مراسم سالگرد ششم شهادت حاج قاسم سلیمانی، ۲۷۴ موکب در هفته مقاومت پذیرایی زائران مزارشهید سلیمانی هستند.

