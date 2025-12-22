باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرویس اطلاعات خارجی روسیه (SVR) امروز دوشنبه اعلام کرد که مقامات دولت زلنسکی خود را برای فرار از اوکراین آماده می‌کنند و نمایندگان سیاسی و اقتصادی این کشور، پیش از این خانواده‌ها و دارایی‌های مالی خود را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند.

در بیانیه این سازمان آمده است: «بر اساس اطلاعات دریافتی، مقامات نظام کی‌یف قصد دارند پس از فروپاشی اجتناب‌ناپذیر این رژیم به خارج فرار کنند. بسیاری از اعضای ارشد اوکراینی هم‌اکنون خانواده‌های خود را منتقل کرده و دارایی‌هایشان را به ارز‌های خارجی تبدیل و از کشور خارج کرده‌اند.»

این بیانیه می‌افزاید که مقامات و بازرگانان اوکراینی با درک حتمی بودن سقوط نظام فعلی، به‌طور فزاینده‌ای به نمایندگی‌های دیپلماتیک در کشور‌های اروپایی مراجعه می‌کنند تا برای دریافت مجوز اقامت کمک بگیرند.

دستگاه اطلاعاتی روسیه خاطرنشان کرد: «این افراد به دلیل ماهیت شغلی خود به‌خوبی آگاهند که هیچ گزینه‌ای برای پایان دادن به بحران اوکراین بر اساس شروط مدنظر زلنسکی وجود ندارد.»

اطلاعات خارجی روسیه تاکید کرد که بیش از ۹۰ درصد دیپلمات‌های اوکراینی شاغل در خارج از کشور، تصمیم قطعی گرفته‌اند که پس از پایان ماموریت خود به وطن بازنگردند.

در همین راستا، «دمیتری مدودف»، نایب‌رئیس شورای امنیت روسیه، بار دیگر بر غیرقانونی بودن ریاست‌جمهوری ولودیمیر زلنسکی و حتمی بودن فروپاشی نظام او تاکید کرد.

مدودف در حساب کاربری خود در پلتفرم «ایکس» (توییتر سابق)، در واکنش به برکناری «آندری یرماک»، رئیس دفتر زلنسکی، به دلیل یک رسوایی فساد بزرگ، نوشت: «این دلقک غیرقانونی است. فروپاشی رژیم اجتناب‌ناپذیر است. زلنسکی کسی نخواهد بود که معاهده صلح را امضا می‌کند.»

منبع: اسپوتنیک