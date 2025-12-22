باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزیر امور خارجه دانمارک می‌گوید کشورش تاکید دارد که همه از جمله ایالات متحده باید به «تمامیت ارضی پادشاهی دانمارک» احترام بگذارند.

وزیر امور خارجه دانمارک روز دوشنبه گفت که کشورش پس از اعلام انتصاب فرماندار لوئیزیانا به عنوان فرستاده ویژه ایالات متحده به گرینلند توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ، تاکید دارد که همه از جمله ایالات متحده باید به «تمامیت ارضی پادشاهی دانمارک» احترام بگذارند.

ترامپ در طول دوره انتقال ریاست جمهوری خود و ماه‌های اولیه دوره دوم ریاست جمهوری خود بار‌ها خواستار اعمال حاکمیت ایالات متحده بر گرینلند، سرزمین وسیع و نیمه خودمختار دانمارک، شده بود و استفاده از نیروی نظامی برای کنترل این جزیره غنی از مواد معدنی و استراتژیک در قطب شمال را رد نکرده است. در ماه مارس، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا از یک پایگاه نظامی دورافتاده ایالات متحده در گرینلند بازدید کرد و دانمارک را به سرمایه‌گذاری ناکافی در آنجا متهم کرد.

این موضوع به تدریج از تیتر خبر‌ها خارج شد، اما در ماه اوت، مقامات دانمارکی پس از گزارشی مبنی بر اینکه حداقل سه نفر مرتبط با ترامپ عملیات نفوذ پنهانی در گرینلند انجام داده‌اند، سفیر ایالات متحده را احضار کردند. دانمارک متحد ناتوی ایالات متحده است.

روز یکشنبه، ترامپ انتصاب جف لندری، فرماندار لوئیزیانا را به عنوان فرستاده ویژه در گرینلند اعلام کرد. او گفت که «جف می‌داند که گرینلند چقدر برای امنیت ملی ما ضروری است و منافع کشور ما را برای ایمنی، امنیت و بقای متحدان ما و در واقع جهان به شدت پیش خواهد برد.»

لندری در پستی در X نوشت: «افتخار می‌کنم که در این موقعیت داوطلبانه به شما خدمت کنم تا گرینلند را به بخشی از ایالات متحده تبدیل کنید.»

لارس لوکه راسموسن، وزیر امور خارجه دانمارک در بیانیه‌ای کوتاه که توسط وزارتخانه‌اش ایمیل شد، گفت: «این انتصاب، علاقه مداوم آمریکا به گرینلند را تأیید می‌کند.»

وی افزود: «با این حال، ما اصرار داریم که همه - از جمله ایالات متحده - باید به تمامیت ارضی پادشاهی دانمارک احترام بگذارند.»

اوایل این ماه، سرویس اطلاعات دفاعی دانمارک در گزارش سالانه خود اعلام کرد که ایالات متحده از قدرت اقتصادی خود برای «تأکید بر اراده خود» و تهدید به استفاده از نیروی نظامی علیه دوست و دشمن استفاده می‌کند.

منبع: آسوشیتدپرس