رئیس پلیس آگاهی استان کرمان قصه دوست خانوادگی را که کلاهبردار از آب در آمد، تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ سرهنگ میرحبیبی گفت: پس از طرح شکایت یک شهروند از فردی که به عنوان دوست خانوادگی، با جلب اعتماد آنان صد میلیارد ریال را با وعده کسب سود در زمینه فروش حواله خودرو، طلا و دلار از آنان دریافت و متواری شده، ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری وارد عمل شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان  افزود: در روند تحقیقات پلیس، ۹ شاکی دیگر هم به شمار مالباختگان این پرونده اضافه و مشخص شد متهم در رفت و آمد‌های خانوادگی با افراد مختلف ارتباط گرفته و با جلب اعتماد آنان، پول‌های هنگفتی را با وعده بازپرداخت سود کلان از این افراد دریافت کرده که در نهایت ماموران پلیس آگاهی، این فرد را در یکی از محله‌های شهر کرمان دستگیر کردند.

