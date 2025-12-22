به گفته نماینده مردمی و دبیر شورای راهبردی اعتکاف استان کرمان امسال بیش از ۵۰۰ مسجد میزبان معتکفین هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان، آذر عسکرپور - حجت الاسلام حسین محمدی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰۰ مسجد در سطح استان برای مراسم معنوی اعتکاف در نظر گرفته شده است، گفت: از این تعداد ۴۵مسجد در شهر کرمان برای این فریضه در نظر گرعته شده است.

وی افزود: ثبت نام متعکفین طی امسال از امروز تا ۱۰ دی از طریق سامانه ثبت‌نام اعتکاف به نشانی https://ekr.nehzat-kerman.ir انجام خواهد شد.

حجت الاسلام محمدی پیش بینی کرد:از این تعداد مساجد بین ۵ تا مسجد تخصصی داریم که برای معتکفین پدر وپسری، مادر و دختری، مخصوص بانوان، برادران، دانشجویی، ودر برخی شهرستان‌ها عمومی و دانش آموزی در نظر گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه طی پارسال بیش از ۶۶هزارنفر در مراسم اعتکاف در سطح استان ثبت نام کرده بودند، اظهار داشت:امسال این میزان ۳۰ درصد در بین جوانان و نوجوانان رشد خواهد داشت.

به گفته نماینده مردمی و دبیر شورای راهبردی اعتکاف استان کرمان امسال در برخی از شهرستان‌ها علاوه بر مساجد برگزار کننده یک مسجد رزروی در نظر گرفته‌ایم و زیر ساخت‌ها آماده است که اگر تعداد مراجعین زیاد شود به مشکل برنخوریم.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه ائمه جماعت، مبلغین و مبلغات حوزه علمیه، روحانیون دعوت شده از خارج استان

در برگزاری مراسم اعتکاف حلقه‌های معرفتی، معنوی، مشاوره‌ای را انجام می‌دهند، تصریح کرد: هدف از ایجاد حلقه‌های تربیتی و معرفتی در بین معتکفین، تربیت جوانان متدین، بصیر، توانمند و تعالی معنوی افراد حاضر در این مراسم و الگو گیری از این نشست‌ها در عرصه‌های معرفت دینی، تربیت اسلامی، بصیرت سیاسی و مهارت تشکیلاتی در جامعه است.

وی هدف از برگزاری این مراسم را احیای سنت حسنه نبوی و پرورش در حوزه نوجوانان تربیت نیرو‌های ناب برای انقلاب دانست و گفت:تا بتوانیم از این استعداد‌ها و نوجوانان ناب در همه‌ی عرصه‌ها استفاده کنیم.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه پارسال حدودیک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر معتکف در کل کشور در این مراسم ثبت نام کرده بودند، افزود:از این میزان ۷۰ درصد را جوانان تشکیل داده بودند.

وی گفت:امسال این سنت حسنه در شهر کرمان و شهر مقاومت برابر شده با سالگرد حاج قاسم سلیمانی که باید به یک روش تربیتی، انقلابی از ظرفیت‌ها و برنامه‌ها استفاده کنیم.