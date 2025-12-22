معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد مسکو آماده است به طور رسمی تضمین دهد که قصد حمله به اتحادیه اروپا یا ناتو را ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه تأکید کرد که مسکو آماده است «به طور رسمی تضمین دهد» که قصد حمله به اتحادیه اروپا یا پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را ندارد.

ریابکوف در باشگاه بحث والدای اصرار کرد که روسیه «اهداف تهاجمی که به این کشور نسبت داده می‌شود را دنبال نمی‌کند.» با این حال، وی اشاره کرد که خطرات درگیری روسیه و ناتو همچنان به دلیل «اقدامات نامناسب و خصمانه از سوی کشور‌های اروپایی» وجود دارد.

وی سپس کشور‌های اروپایی را به دلیل «تمایل» آنان برای جلوگیری از عادی‌سازی روابط مسکو و واشنگتن مورد انتقاد قرار داد و افزود که اروپا همچنین تلاش‌های هدفمند برای حل جنگ در اوکراین را مختل می‌کند.

منبع: تاس