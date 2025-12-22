هوش مصنوعی یک شرکت روسی توانسته در سال جاری به یافتن ۱۲۰ کودک گمشده و ردیابی نزدیک به ۳۰۰۰ مجرم بالقوه کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- شرکت روسی NtechLab گزارش داد که فناوری هوش مصنوعی آن در سال ۲۰۲۵ به یافتن بیش از ۱۲۰ کودک گمشده کمک کرده است. این هوش مصنوعی همچنین به ردیابی نزدیک به ۳۰۰۰ مجرم بالقوه در منطقه نووسیبیرسک کمک کرد.

الکسی بالامارچوک، مدیرعامل NtechLab، شرکتی که این فناوری را توسعه داده است، گفت که تکنیک‌های تجزیه و تحلیل ویدیویی این شرکت چندین سال است که در منطقه نووسیبیرسک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

او توضیح داد که تنها در سال گذشته، هوش مصنوعی این شرکت به یافتن ۱۲۰ کودک گمشده و شناسایی تقریباً ۳۰۰۰ مجرم بالقوه کمک کرده است. وی افزود: "ما قصد داریم در آینده همکاری خود را با اداره منطقه‌ای نووسیبیرسک در این زمینه تقویت کنیم. "

آنتون لوشاکوف، معاون رئیس دپارتمان تحول دیجیتال منطقه نووسیبیرسک، گزارش داد که تقریباً ۱۴۰۰ دوربین در حال حاضر به سیستم تحلیل پویای ویدیوی منطقه متصل شده‌اند و قرار است تا سال ۲۰۲۶ استفاده از هوش مصنوعی به ۲۲۰۰ دوربین افزایش یابد.

لوشاکوف توضیح داد که این شبکه عصبی با دوربین‌های نصب شده در مناطق پرترافیک، از جمله زیرساخت‌های حمل و نقل، خیابان‌ها و میادین شهر، ساختمان‌های دولتی، مراکز پزشکی، امکانات ورزشی و مراکز خرید، ادغام می‌شود.

این فناوری از سال ۲۰۲۳ در منطقه نووسیبیرسک مورد استفاده قرار گرفته است. این الگوریتم، فید‌های ویدیویی دوربین‌های نظارتی را تجزیه و تحلیل می‌کند و امکان پردازش داده‌های مربوط به افراد گمشده یا مشکوک را در کسری از ثانیه فراهم می‌کند.

منبع: RIA Novosti

برچسب ها: هوش مصنوعی ، فناوری ، مجرمین ، روسیه ، کودکان
خبرهای مرتبط
ستاری مطرح کرد؛
فناوری هوش مصنوعی، ضامن امنیت ملی کشور‌ها
اجازه ندهید ربات‌های هوش مصنوعی جای دوست کودکان را بگیرند!
هوش مصنوعی؛ دوست جدید کودکانِ تنها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
احتمال تغییر دروس عمومی پایه یازدهم کنکوری‌ها/ تاثیر قطعی معدل تغییر نخواهد کرد
مقارنه ماه و سیاره زحل/ پادشاهی مشتری در آسمان شب
ثبت‌نام بیش از ۳۴۰ هزار نفر در کنکور دانشجو معلمان
برخط شدن صدور معافیت تحصیلی برای مشمولان خدمت نظام وظیفه
پیوند سنجش و پذیرش، آموزش و پرورش را به گروگان گرفته است
نحوه ارزشیابی بسته‌های «از ایرانمان دفاع می‌کنیم»
افزایش هزینه‌های غیرضروری درمانی/ لزوم جلوگیری از مصرف بی‌رویه دارو
صدور هشدار در مورد برخورد طوفان‌های ژئومغناطیسی با زمین در روز‌های آینده
اجرای نقشه جامع علمی کشور را جدی بگیرید
عوامل اجتماعی تسریع پیری قلب و افزایش خطر مرگ
آخرین اخبار
کمک هوش مصنوعی روس به یافتن ۱۲۰ کودک گمشده
ابراز تردید کارشناسان در مورد توانایی آمریکایی برای راه‌اندازی یک راکتور هسته‌ای در ماه
روش صحیح اندازه‌گیری فشار خون
خوشمزه‌ترین جوانساز صورت + فیلم
صدور هشدار در مورد برخورد طوفان‌های ژئومغناطیسی با زمین در روز‌های آینده
عوامل اجتماعی تسریع پیری قلب و افزایش خطر مرگ
برخط شدن صدور معافیت تحصیلی برای مشمولان خدمت نظام وظیفه
افزایش هزینه‌های غیرضروری درمانی/ لزوم جلوگیری از مصرف بی‌رویه دارو
پیوند سنجش و پذیرش، آموزش و پرورش را به گروگان گرفته است
احتمال تغییر دروس عمومی پایه یازدهم کنکوری‌ها/ تاثیر قطعی معدل تغییر نخواهد کرد
اجرای نقشه جامع علمی کشور را جدی بگیرید
ثبت‌نام بیش از ۳۴۰ هزار نفر در کنکور دانشجو معلمان
نحوه ارزشیابی بسته‌های «از ایرانمان دفاع می‌کنیم»
مقارنه ماه و سیاره زحل/ پادشاهی مشتری در آسمان شب
مهار موج شدید آنفلوآنزا در کشور طی هفته جاری