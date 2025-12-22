آسیب یک روز بی‌تحرکی معادل مصرف ۱۰ پاکت سیگار است. بدنی که حرکت نکند، در «وضعیت اضطراری خاموش» قرار می‌گیرد و توان بازسازی خود را از دست می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متخصص پزشکی ورزشی به افراد شاغل پشت میز نشین توصیه کرد: اگر ناچارید ساعت‌های طولانی پشت میز بنشینید، هر ۴۰ دقیقه از جای خود بلند شوید و چند قدم راه بروید؛چراکه طبق آخرین تحقیقات، زندگی بدون تحرک روزانه می‌تواند به اندازه مصرف ۱۰ پاکت سیگار به بدن ما آسیب برساند.
 
پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد بی‌حرکتی مداوم می‌تواند به اندازه سیگار کشیدن برای بدن آسیب‌زا باشد. متخصصان پزشکی ورزشی نسبت به این تهدید خاموش که سلامت مغز، قلب و روان را تهدید می‌کند هشدار می‌دهند.عزیزه فرزین‌مهر، متخصص پزشکی ورزشی درباره آسیب‌های ناشی از کم‌تحرکی در برنامه «به زندگی سلام کن» رادیو سلامت، تصریح کرد: طبق آخرین تحقیقات، زندگی بدون تحرک روزانه می‌تواند به اندازه مصرف ۱۰ پاکت سیگار به بدن ما آسیب برساند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد تنها ۹۰ دقیقه کار بدون حرکت باعث افت شدید خون‌رسانی به مغز شده و توان ذهنی و تمرکز را کاهش می‌دهد.فرزین‌مهر افزود: این بی‌تحرکی مداوم زمینه‌ساز بروز مه مغزی، خستگی مزمن، استرس بالا، افت انرژی، بی‌انگیزگی و حتی نشخوار فکری است. در واقع بدن در این شرایط، به نوعی در وضعیت اضطراری خاموش قرار می‌گیرد و توان بازسازی خود را از دست می‌دهد.
 
 
وی به ویژه خطاب به کارمندان، دانشجویان و افراد شاغل پشت میز توصیه کرد: اگر ناچارید ساعت‌های طولانی پشت میز بنشینید، هر ۴۰ دقیقه از جای خود بلند شوید، چند قدم راه بروید، حرکات کششی ساده انجام دهید یا حتی سراغ حرکات "سله او" و "اسکات" بروید. همین اقدامات کوتاه و آسان می‌تواند جریان خون را فعال نگه دارد و از آسیب‌های ناشی از بی‌تحرکی جلوگیری کند.این متخصص پزشکی ورزشی تأکید کرد: اولین قدم همیشه مهم‌ترین قدم است. همین حالا برای سلامتی خودتان قدمی بردارید؛ حتی اگر کوچک باشد.
 
منبع: فارس
برچسب ها: سلامت بدن ، مصرف دخانیات ، تحرک و ورزش
