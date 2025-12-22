رئیس‌جمهور اوکراین، تأکید کرد کشورش نیازمند «یک توافق تاریخی با آمریکا درباره تضمین‌های امنیتی» است که توسط کنگره تصویب شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز دوشنبه تأکید کرد که اوکراین به «یک توافق تاریخی با آمریکا درباره تضمین‌های امنیتی برای اوکراین، که توسط کنگره تصویب خواهد شد» نیاز دارد.

زلنسکی در پستی در تلگرام خاطرنشان کرد که جنگ باید با «یک صلح شایسته برای اوکراین» پایان یابد و «پشتیبانی قابل اعتماد» برای تاب‌آوری اوکراین باید تضمین شود. وی اعلام کرد که علاوه بر توافق با ایالات متحده، «ما باید تمام اسناد موجود درباره تضمین‌های امنیتی را به طور کامل اجرا کنیم.»

زلنسکی بر اهمیت تضمین بازسازی اوکراین پس از جنگ، که آن را یک «مسئله جهانی» توصیف کرد، تأکید کرد.

زلنسکی: اگر روسیه جنگ را طولانی کند، ما اقدام خواهیم کرد

رئیس‌جمهور اوکراین، روز دوشنبه وعده داد که «اگر طرف روسی با ۱۰۰٪ جدیت به مذاکرات متعهد نشود، ما به روشی کاملاً منطقی — با اقدامات خود پاسخ خواهیم داد.»

زلنسکی در پستی در تلگرام فاش کرد که «در هفته‌های اخیر، ارتش روسیه شدت حملات خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده است»، اما ادعاکرد که «تعداد تلفات روسیه نیز افزایش یافته است.» وی در جلسه‌ای با کارکنان، وضعیت جبهه را بررسی کرد و نتیجه گرفت که «واحد‌های ما اشغالگر را دقیقاً به همان اندازه که سزاوار است نابود می‌کنند.»

زلنسکی همچنین فاش کرد که وضعیت دفاع هوایی اوکراین به تفصیل مورد بحث قرار گرفته، به ویژه در اودسا، و تصمیمات جدیدی در دست اقدام است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

