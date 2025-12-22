باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، نیروهای موسوم به "دموکراتیک سوریه" مناطق مسکونی در شهر حلب از جمله محلههای الجمیلیه و السریان را هدف حملات راکتی و خمپارهای قرار دادهاند.
در پی این حملات، دو غیرنظامی جان باخته و دو کودک نیز بر اثر شلیک گلوله مجروح شدهاند. همچنین گزارش شده است که بیمارستان الرازی در حلب نیز مورد اصابت قرار گرفته است.
این حوادث در ادامه درگیریهای جاری در مناطق تحت کنترل نیروهای مختلف در سوریه رخ داده و منجر به افزایش تلفات غیرنظامیان و آسیب به زیرساختهای حیاتی از جمله مراکز درمانی شده است.
منبع: رویترز