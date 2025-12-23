چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در جدیدترین جلسه خود از انحصار سلاح در دست دولت این کشور حمایت کرد.

باشگاه خبرنگارانجوان؛ مینا عظیمی - چارچوب هماهنگی شیعیان شامگاه دوشنبه ضمن تأکید مجدد بر حمایت خود از انحصار دولت در استفاده از سلاح، راههای تسریع در انتصاب نخست وزیر را مورد بحث قرار داد.
دفتر رسانهای چارچوب هماهنگی در بیانیهای مطبوعاتی اعلام کرد: «چارچوب هماهنگی روز دوشنبه دویست و پنجاه و پنجمین جلسه عادی خود را در دفتر شیخ همام حمودی برگزار کرد تا نتایج جلسات متوالی کمیتههای فرعی خود را مورد بحث قرار دهد و آخرین تحولات در صحنه داخلی و بینالمللی را بررسی کند.»
در این بیانیه آمده است: «این جلسه شامل بحثهای عمیق در مورد اسناد کاری ارائه شده توسط گروههای تشکیل دهنده چارچوب هماهنگی بود که به راههای تسریع در انتصاب نخست وزیر، همراه با سایر حقوق انتخاباتی، مطابق با رویههای قانون اساسی و الزامات مرحله بعدی میپرداخت.»
طبق این بیانیه، چارچوب هماهنگی حمایت بیدریغ خود را از انحصار دولت در استفاده از سلاح، بر اساس یک پروژه ملی جامع و سازوکارهای قانونی روشن، به گونهای که حاکمیت دولت را تقویت، امنیت و ثبات را حفظ و در خدمت منافع عالی کشور باشد، مجددا تایید کرد.
روز گذشته نیز قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل حق عراق ضمن حمایت از شعار انحصار سلاح در دست دولت، تاکید کرد: ما به شعار انحصار سلاح در دست دولت باور داریم و گامهای لازم را برای تحقق این شعار بر خواهیم داشت.
منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)