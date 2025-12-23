چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در جدیدترین جلسه خود از انحصار سلاح در دست دولت این کشور حمایت کرد.

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ مینا عظیمی - چارچوب هماهنگی شیعیان شامگاه دوشنبه ضمن تأکید مجدد بر حمایت خود از انحصار دولت در استفاده از سلاح، راه‌های تسریع در انتصاب نخست وزیر را مورد بحث قرار داد.

دفتر رسانه‌ای چارچوب هماهنگی در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: «چارچوب هماهنگی روز دوشنبه دویست و پنجاه و پنجمین جلسه عادی خود را در دفتر شیخ همام حمودی برگزار کرد تا نتایج جلسات متوالی کمیته‌های فرعی خود را مورد بحث قرار دهد و آخرین تحولات در صحنه داخلی و بین‌المللی را بررسی کند.»

در این بیانیه آمده است: «این جلسه شامل بحث‌های عمیق در مورد اسناد کاری ارائه شده توسط گروه‌های تشکیل دهنده چارچوب هماهنگی بود که به راه‌های تسریع در انتصاب نخست وزیر، همراه با سایر حقوق انتخاباتی، مطابق با رویه‌های قانون اساسی و الزامات مرحله بعدی می‌پرداخت.»

طبق این بیانیه، چارچوب هماهنگی حمایت بی‌دریغ خود را از انحصار دولت در استفاده از سلاح، بر اساس یک پروژه ملی جامع و سازوکار‌های قانونی روشن، به گونه‌ای که حاکمیت دولت را تقویت، امنیت و ثبات را حفظ و در خدمت منافع عالی کشور باشد، مجددا تایید کرد.

روز گذشته نیز قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل حق عراق ضمن حمایت از شعار انحصار سلاح در دست دولت، تاکید کرد: ما به شعار انحصار سلاح در دست دولت باور داریم و گام‌های لازم را برای تحقق این شعار بر خواهیم داشت.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)

برچسب ها: چارچوب هماهنگی عراق ، نخست وزیر عراق
خبرهای مرتبط
الخزعلی: با انحصار سلاح در دست دولت همراهیم
جلسه چارچوب هماهنگی عراق برای رایزنی درباره پست نخست‌وزیری
دخالت و خط‌دهی نماینده آمریکا در عراق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یاوه گویی نتانیاهو درباره واکنش سخت به تهران
حمله عربستان به مناطق مرزی یمن
انفجار شدید در منطقه رامات‌گان اراضی اشغالی
۲ غیرنظامی در خشونت‌های حلب کشته شدند
انفجار و آتش‌سوزی در کارخانه شیمیایی فرانسه؛ سه نفر به شدت مجروح شدند
اسموتریچ از نتانیاهو می‌خواهد در دیدار با ترامپ بر حمله به حماس اصرار کند
مسکو و کاراکاس، اقدامات آمریکا علیه محموله‌های نفتی ونزوئلا را محکوم کردند
زلنسکی: ما به تضمین‌های امنیتی از آمریکا نیاز داریم
وحشت پنهان رژیم اشغالگر: تعلل در افشای غزه و نقشه‌های تخریبی
جهنم پنهان روپوش‌ها: شکنجه پزشکان غزه در سیاه‌چال‌های صهیونیستی
آخرین اخبار
تاکید چارچوب هماهنگی بر انحصار سلاح در دست دولت
وحشت پنهان رژیم اشغالگر: تعلل در افشای غزه و نقشه‌های تخریبی
شاهد ایرانی؛ اعتراف پنتاگون به برتری
جهنم پنهان روپوش‌ها: شکنجه پزشکان غزه در سیاه‌چال‌های صهیونیستی
۲ غیرنظامی در خشونت‌های حلب کشته شدند
انفجار شدید در منطقه رامات‌گان اراضی اشغالی
حمله عربستان به مناطق مرزی یمن
یاوه گویی نتانیاهو درباره واکنش سخت به تهران
انفجار و آتش‌سوزی در کارخانه شیمیایی فرانسه؛ سه نفر به شدت مجروح شدند
زلنسکی: ما به تضمین‌های امنیتی از آمریکا نیاز داریم
اسموتریچ از نتانیاهو می‌خواهد در دیدار با ترامپ بر حمله به حماس اصرار کند
مسکو و کاراکاس، اقدامات آمریکا علیه محموله‌های نفتی ونزوئلا را محکوم کردند
۸۷۵ نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در ۷۳ روز، ۴۱۱ کشته برجای گذاشت
ایتالیا قصد دارد حضور نظامی خود در لبنان را پس از خروج نیرو‌های حافظ صلح حفظ کند
اتحادیه عرب: هدف توسعه‌طلبی اسرائیل نابودی دولت فلسطینی است
فیدان: ترکیه انتظار دارد مرحله دوم توافق آتش‌بس غزه در اوایل ۲۰۲۶ آغاز شود
ترامپ ۴۸ سفیر آمریکا را برکنار کرد
مسکو آماده تضمین عدم حمله به اتحادیه اروپا و ناتو است
زلنسکی از تحریم افراد و نهاد‌های چینی خبر داد
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۴ ریشتر پاپوآ گینه نو را لرزاند
ونس: تغییرات اروپا، تهدیدی هسته‌ای برای آمریکا محسوب می‌شود
گروسی: اکثر مواد غنی‌شده ایران در خاک کشور است
دانمارک پس از انتصاب فرستاده ترامپ به گرینلند، بر احترام به تمامیت ارضی خود تأکید کرد
الخزعلی: با انحصار سلاح در دست دولت همراهیم
پایان هراس از رادیواکتیو؛ ژاپن دوباره اتمی می‌شود
کاسبی اسرائیل با خون قربانیان سیدنی
سفر وزرای خارجه، دفاع و رئیس اطلاعات ترکیه به سوریه
چمدان‌ها آماده در کی‌یف؛ مقامات اوکراین در صف پناهندگی
آماده‌باش امنیتی در آلمان؛ رصد ۱۰۰۰ پهپاد بر فراز مراکز حساس
کلید شام در دست عمو سام