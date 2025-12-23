باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جواد الطلیباوی، یکی از فرماندهان برجسته جنبش عصائب اهل حق، پیامی کتبی و عمومی خطاب به قیس الخزعلی، رهبر این جنبش، ارسال کرد.
او با ابراز تعهد کامل خود به عنوان یک سرباز به تصمیمات الخزعلی، به عنوان یک تکیهگاه کامل، شروع کرد. با این حال، بعدا افزود: «به همه اطلاع دهید که در فرهنگ لغت ما جایی برای تسلیم سلاح، ترک مقاومت یا بیتوجهی به آنچه دشمنان علیه ما توطئه میکنند، وجود ندارد.»
الطلیباوی ادامه داد: «هر کسی که خلاف این شرط ببندد، ما و آگاهی و شجاعت رهبر ما را نمیشناسد.»
پنجشنبه گذشته، الخزعلی در مجموعهای از بیانیههای مشابه که همزمان توسط جنبش انصارالله الاوفیاء به رهبری حیدر الغراوی؛ تیپهای امام علی به رهبری شبل الزیدی؛ و ... صادر شد، درباره منحصر کردن سلاح به دولت صحبت کرد.
اظهارات مربوط به آمادگی این گروهها برای تحویل سلاح با واکنشهای قابل توجهی روبهرو شد. در همین راستا فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق از تصمیم این گروهها و واکنش آنها به توصیهاش استقبال کرد.
منبع: ۹۶۴ مدیا