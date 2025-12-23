باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - درگیری‌های مرگبار در شهر حلب در شمال سوریه میان نیرو‌های دولت الجولانی و نیرو‌های دموکراتیک سوریه (قسد) به رهبری کرد‌ها رخ داده و دو طرف یکدیگر را مسئول این حادثه می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری دولتی سانا به نقل از مقامات بهداشتی شهر، در جریان این درگیری‌ها دست‌کم دو غیرنظامی کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. وزارت کشور سوریه، مسئولیت این حادثه را متوجه قسد دانست و مدعی شد نیرو‌های این گروه «اقدامی خائنانه» علیه نیرو‌های امنیتی تحت کنترل دمشق انجام داده‌اند.

بر اساس ادعای وزارت کشور سوریه، یگان‌های قسد روز دوشنبه از چند ایست بازرسی در اطراف محله‌های اشرفیه و شیخ مقصود عقب‌نشینی کرده و سپس به این ایست‌ها و مناطق مسکونی اطراف آنها حمله کرده‌اند.

در مقابل، نیرو‌های دموکراتیک سوریه این اتهامات را به‌شدت رد کردند و اعلام داشتند که مدت‌ها پیش «مطابق توافق اول آوریل، مواضع خود را به نیرو‌های امنیت داخلی تحویل داده‌اند». این گروه، بروز درگیری‌ها را به «شبه‌نظامیان پراکنده وابسته به دولت دمشق» نسبت داد و آنها را متهم کرد که دست‌کم چهار ماه این محله‌ها را در محاصره قرار داده‌اند.

دولت سوریه که پس از سقوط بشار اسد در اواخر سال گذشته روی کار آمد، در ماه آوریل به توافقی با شورای محلی محله‌های کردنشین حلب دست یافت. طبق این توافق، این مناطق تحت حاکمیت دمشق قرار گرفتند، اما درجه‌ای از خودمختاری برای آنها حفظ شد.

توافق جداگانه‌ای نیز تصریح می‌کرد که ساختار‌های مدنی و نظامی کرد‌ها تا پایان سال ۲۰۲۵ در دولت مرکزی ادغام شوند. با این حال، اجرای این توافق متوقف شده و قسد همچنان کنترل حدود یک‌چهارم خاک سوریه را در اختیار دارد.

در ماه‌های اخیر، چندین درگیری میان نیرو‌های وابسته به الجولانی و نیروهای قسد در نقاط مختلف سوریه رخ داده است. آخرین حادثه تنها ساعاتی پس از سفر هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، به دمشق اتفاق افتاد؛ سفری که در جریان آن، فیدان قسد را به پایبند نبودن به توافق متهم کرد و از این گروه خواست «از مانع‌تراشی در مسیر ثبات، وحدت و شکوفایی سوریه دست بردارد».

در سال‌های گذشته، ترکیه بار‌ها عملیات نظامی فرامرزی علیه شبه‌نظامیان کرد در سوریه انجام داده و قسد را شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) می‌داند؛ گروهی که آنکارا آن را سازمانی تروریستی قلمداد می‌کند..

منبع: آر تی