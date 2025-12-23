باشگاه خبرنگاران جوان - رضا اسماعیلی مسئول مرکز پایش آلایندههای زیستمحیطی شهرداری مشهد گفت: از ابتدای امسال تا امروز دوم دیماه شهروندان مشهدی فقط ۹ روز هوای پاک تنفس کردند که نسبت به ۲۵ روز هوای پاک در سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
وی اضافه کرد: همچنین در این بازه زمانی ۱۱۰ روز هوا در وضعیت قابل قبول و سالم بوده درحالیکه سال گذشته تعداد روزهای هوا با کیفیت قابل قبول ۱۸۶ روز بوده است.
مسئول مرکز پایش آلایندههای زیستمحیطی شهرداری مشهد ادامه داد: طی ۲۷۸ روز گذشته ۱۲۸ روز کیفیت هوای مشهد در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس، ۲۹ روز ناسالم برای همه افراد و ۲ روز بسیار ناسالم (شرایط اضطرار) بوده است.
اسماعیلی اظهار کرد: در مدت مشابه پارسال تعداد روزهای ناسالم برای گروههای حساس ۶۵ روز و تعداد روزهای ناسالم برای همه افراد ۲ روز بود و هیچ روزی هوا در شرایط بسیار ناسالم قرار نگرفت، این آمار بیانگر جهش نگران کننده آلودگی در سالجاری است.
وی تصریح کرد: نوع آلایندگی در سال جاری بیشتر ناشی از فعالیتهای انسانی و مصرف سوخت فسیلی است و شرایط هواشناسی و کمبود ناپایداریهای جوی نیز باعث عدم تخلیه آلودگی هوا شده است.