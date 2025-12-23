اسماعیلی گفت: مشهد امسال (تاکنون) با افزایش بیش از ۲ برابری روز‌های هوای ناسالم ،آلوده‌ترین سال خود را تجربه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا اسماعیلی مسئول مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی شهرداری مشهد گفت: از ابتدای امسال تا امروز دوم دی‌ماه شهروندان مشهدی فقط ۹ روز هوای پاک تنفس کردند که نسبت به ۲۵ روز هوای پاک در سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

وی اضافه کرد: همچنین در این بازه زمانی ۱۱۰ روز هوا در وضعیت قابل قبول و سالم بوده درحالیکه سال گذشته تعداد روز‌های هوا با کیفیت قابل قبول ۱۸۶ روز بوده است.

مسئول مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی شهرداری مشهد ادامه داد: طی ۲۷۸ روز گذشته ۱۲۸ روز کیفیت هوای مشهد در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۹ روز ناسالم برای همه افراد و ۲ روز بسیار ناسالم (شرایط اضطرار) بوده است.

اسماعیلی اظهار کرد: در مدت مشابه پارسال تعداد روز‌های ناسالم برای گروه‌های حساس ۶۵ روز و تعداد روز‌های ناسالم برای همه افراد ۲ روز بود و هیچ روزی هوا در شرایط بسیار ناسالم قرار نگرفت، این آمار بیانگر جهش نگران کننده آلودگی در سال‌جاری است.

وی تصریح کرد: نوع آلایندگی در سال جاری بیشتر ناشی از فعالیت‌های انسانی و مصرف سوخت فسیلی است و شرایط هواشناسی و کمبود ناپایداری‌های جوی نیز باعث عدم تخلیه آلودگی هوا شده است.

برچسب ها: الودگی هوا ، شهرداری مشهد
خبرهای مرتبط
هوای ایلام در وضعیت هشدار
از هر ۱۰ خودرو در خیابان‌های مشهد ۸ خودرو تک‌ سر نشین است
راه اندازی گشت ویژه بررسی آلاینده ها در مشهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مشهد آلوده‌ترین سال خود را تجربه کرد
آخرین اخبار
مشهد آلوده‌ترین سال خود را تجربه کرد