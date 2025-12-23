باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - افزایش شدید تقاضا از سوی هوش مصنوعی و استخراج رمزارزها باعث رشد مصرف برق در سراسر جهان شده و همزمان با گسترش سریع مراکز داده پرمصرف، فشار فزایندهای بر شبکههای برق وارد کرده است.
در همین راستا، یک تصویر حرارتی با وضوح بالا که این ماه توسط شرکت انگلیسی SatVu، اپراتور ماهوارههای حرارتی، منتشر شد، نمایی کمسابقه از فعالیتهای داخل یک سایت با بار مصرفی بالا ارائه داد؛ بهطوری که امضاهای حرارتی نشان میدهند سیستمهای خنککننده و الکتریکی در کدام بخشها تحت فشار هستند.
این تصویر، یک پردیس مرکز داده استخراج بیتکوین در شهر راکدیلِ تگزاس را نشان میدهد. به گزارش وبسایت اسپایس، راکدیل میزبان مرکز استخراج بیتکوین شرکت Riot Platforms است که از آن بهعنوان بزرگترین مرکز استخراج بیتکوین در آمریکا یاد میشود. برآوردها حاکی از آن است که مصرف برق این مجموعه حدود ۷۰۰ مگاوات است؛ رقمی معادل مصرف برق تقریبی ۳۰۰ هزار خانه. این سایت به دلیل مصرف بالای برق و ردپای کربنی خود مورد انتقاد قرار گرفته است.
توماس کوبتی، معاون توسعه کسبوکار SatVu، با اشاره به سرعت بالای ساخت مراکز داده گفت: «امروز توسعه مراکز داده با سرعتی باورنکردنی پیش میرود و جهان به ابزارهای بهتری نیاز دارد تا بفهمد واقعا در سطح زمین چه اتفاقی در حال رخ دادن است.» او افزود دادههای حرارتی، نمایی عینی از فعالیتهای عملیاتی در لحظه ارائه میدهند.
برآوردهای آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد مراکز داده در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۱۵ تراواتساعت برق مصرف کردهاند که معادل تقریبی ۱.۵ درصد از کل مصرف برق جهان است؛ این نهاد تأکید میکند رشد فزاینده استفاده از هوش مصنوعی، شتاب توسعه این بخش را بیشتر کرده است.
منبع: آر تی