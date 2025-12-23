باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روسیه بار دیگر حمایت و همبستگی کامل خود را با ونزوئلا در شرایطی که این کشور با محاصره نظامی آمریکا در دریای کارائیب مواجه است، اعلام کرد. این خبر را وزارت امور خارجه روسیه منتشر کرده است.

واشنگتن از ماه سپتامبر چندین فروند ناو نظامی به منطقه اعزام کرده و ضمن حمله به قایق‌هایی که مدعی است در قاچاق مواد مخدر نقش دارند، نفتکش‌ها را از ورود یا خروج از ونزوئلا منع کرده است.

آمریکا مدعی است قاچاقچیان مواد مخدر با حمایت دولت ونزوئلا از خاک این کشور فعالیت می‌کنند؛ ادعایی که کاراکاس همواره آن را رد کرده و تأکید دارد واشنگتن با هدف تغییر حکومت و دسترسی به منابع طبیعی ونزوئلا دست به چنین اقداماتی زده است.

روز دوشنبه، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تماس تلفنی با همتای ونزوئلایی خود ایوان خیل، نسبت به آنچه «اقدامات فزاینده و تنش‌زای واشنگتن در دریای کارائیب» خواند، ابراز نگرانی جدی کرد.

لاوروف هشدار داد که تقویت حضور نظامی آمریکا می‌تواند «پیامد‌های گسترده‌ای برای منطقه به‌دنبال داشته باشد و تهدیدی برای ناوبری بین‌المللی ایجاد کند».

در همین حال، چند رسانه غربی به نقل از مقامات ناشناس آمریکایی گزارش دادند که گارد ساحلی آمریکا در حال «تعقیب فعال» یک نفتکش مرتبط با ونزوئلا در آب‌های بین‌المللی دریای کارائیب است. طی دو هفته گذشته، نیرو‌های آمریکایی دو نفتکش را توقیف کرده‌اند.

از سپتامبر تاکنون، نیروی دریایی آمریکا چندین قایق را در سواحل ونزوئلا منهدم کرده و مدعی شده این قایق‌ها حامل مواد مخدر بوده‌اند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، همچنین تهدید کرده است که حملات زمینی ممکن است «به‌زودی» انجام شود.

ونزوئلا توقیف نفتکش‌های خود توسط نیروی دریایی آمریکا را «اقدام دزدی دریایی» خوانده و واشنگتن را به تلاش برای روی کار آوردن یک «دولت دست‌نشانده» در کاراکاس متهم کرده است.

پیش‌تر، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه نیز «همبستگی خود با مردم ونزوئلا» را اعلام و حمایت مسکو از عزم دولت نیکلاس مادورو برای دفاع از منافع ملی و حاکمیت این کشور در برابر فشار‌های خارجی را مجدداً تأیید کرده بود.

اوایل ماه جاری، وزارت خارجه چین نیز با حمایت از کاراکاس اعلام کرد پکن با «همه اشکال یک‌جانبه‌گرایی و زورگویی» مخالف است.

منبع: آر تی