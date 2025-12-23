روسیه با اعلام همبستگی کامل با ونزوئلا، اقدامات نظامی و محاصره دریایی آمریکا در کارائیب را تهدیدی برای امنیت منطقه و ناوبری بین‌المللی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روسیه بار دیگر حمایت و همبستگی کامل خود را با ونزوئلا در شرایطی که این کشور با محاصره نظامی آمریکا در دریای کارائیب مواجه است، اعلام کرد. این خبر را وزارت امور خارجه روسیه منتشر کرده است.

واشنگتن از ماه سپتامبر چندین فروند ناو نظامی به منطقه اعزام کرده و ضمن حمله به قایق‌هایی که مدعی است در قاچاق مواد مخدر نقش دارند، نفتکش‌ها را از ورود یا خروج از ونزوئلا منع کرده است.

آمریکا مدعی است قاچاقچیان مواد مخدر با حمایت دولت ونزوئلا از خاک این کشور فعالیت می‌کنند؛ ادعایی که کاراکاس همواره آن را رد کرده و تأکید دارد واشنگتن با هدف تغییر حکومت و دسترسی به منابع طبیعی ونزوئلا دست به چنین اقداماتی زده است.

روز دوشنبه، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تماس تلفنی با همتای ونزوئلایی خود ایوان خیل، نسبت به آنچه «اقدامات فزاینده و تنش‌زای واشنگتن در دریای کارائیب» خواند، ابراز نگرانی جدی کرد.

لاوروف هشدار داد که تقویت حضور نظامی آمریکا می‌تواند «پیامد‌های گسترده‌ای برای منطقه به‌دنبال داشته باشد و تهدیدی برای ناوبری بین‌المللی ایجاد کند».

در همین حال، چند رسانه غربی به نقل از مقامات ناشناس آمریکایی گزارش دادند که گارد ساحلی آمریکا در حال «تعقیب فعال» یک نفتکش مرتبط با ونزوئلا در آب‌های بین‌المللی دریای کارائیب است. طی دو هفته گذشته، نیرو‌های آمریکایی دو نفتکش را توقیف کرده‌اند.

از سپتامبر تاکنون، نیروی دریایی آمریکا چندین قایق را در سواحل ونزوئلا منهدم کرده و مدعی شده این قایق‌ها حامل مواد مخدر بوده‌اند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، همچنین تهدید کرده است که حملات زمینی ممکن است «به‌زودی» انجام شود.

ونزوئلا توقیف نفتکش‌های خود توسط نیروی دریایی آمریکا را «اقدام دزدی دریایی» خوانده و واشنگتن را به تلاش برای روی کار آوردن یک «دولت دست‌نشانده» در کاراکاس متهم کرده است.

پیش‌تر، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه نیز «همبستگی خود با مردم ونزوئلا» را اعلام و حمایت مسکو از عزم دولت نیکلاس مادورو برای دفاع از منافع ملی و حاکمیت این کشور در برابر فشار‌های خارجی را مجدداً تأیید کرده بود.

اوایل ماه جاری، وزارت خارجه چین نیز با حمایت از کاراکاس اعلام کرد پکن با «همه اشکال یک‌جانبه‌گرایی و زورگویی» مخالف است.

منبع: آر تی

برچسب ها: ونزوئلا و آمریکا ، دریای کارائیب
خبرهای مرتبط
وال استریت ژورنال: آمریکا نیرو‌های بیشتری را به کارائیب منتقل کرده است
چین از آمریکا خواست ذخایر هسته‌ای خود را کاهش دهد
مادورو خطاب به ترامپ: روی مشکلات کشور خودت تمرکز کن
اعلام آمادگی برزیل برای میانجی‌گری میام ونزوئلا و آمریکا
آمریکا با حمله به دو قایق در اقیانوس آرام، ۵ نفر را کشت
آلبا توقیف یک نفتکش دیگر ونزوئلایی را محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جلسه شورای امنیت درباره ایران؛ اعتراض روسیه و چین
وزارت دادگستری آمریکا ۳۰ هزار پرونده مربوط به اپستین را منتشر کرد
سقوط هواپیمای حامل رئیس ستاد کل ارتش لیبی در آنکارا + فیلم
شهرک‌نشینان اسرائیلی کودکان فلسطینی را با گاز اشک‌آور هدف قرار دادند
زلنسکی: مذاکرات فعلی ممکن است وضعیت را به طور اساسی تغییر دهد
وال استریت ژورنال: آمریکا نیرو‌های بیشتری را به کارائیب منتقل کرده است
بلژیک به پرونده نسل‌کشی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل پیوست
چین از آمریکا خواست ذخایر هسته‌ای خود را کاهش دهد
آخرین اخبار
سقوط هواپیمای حامل رئیس ستاد کل ارتش لیبی در آنکارا + فیلم
وال استریت ژورنال: آمریکا نیرو‌های بیشتری را به کارائیب منتقل کرده است
بلژیک به پرونده نسل‌کشی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل پیوست
زلنسکی: مذاکرات فعلی ممکن است وضعیت را به طور اساسی تغییر دهد
جلسه شورای امنیت درباره ایران؛ اعتراض روسیه و چین
شهرک‌نشینان اسرائیلی کودکان فلسطینی را با گاز اشک‌آور هدف قرار دادند
وزارت دادگستری آمریکا ۳۰ هزار پرونده مربوط به اپستین را منتشر کرد
چین از آمریکا خواست ذخایر هسته‌ای خود را کاهش دهد
هند بسته کمک ۴۵۰ میلیون دلاری برای سیل‌زدگان سریلانکا را اعلام کرد
گرتا تونبرگ در تظاهرات حامیان فلسطین در لندن دستگیر شد
پرواز‌های جاسوسی آمریکا بر فراز نیجریه
مادورو خطاب به ترامپ: روی مشکلات کشور خودت تمرکز کن
سرهنگ باگلی؛ بازوی جدید نفوذ آمریکا در عراق
کاترین شکدم؛ روایتگر سیال!
سفر وزرای دفاع و خارجه سوریه به روسیه
اعلان رسمی اشغال دائمی غزه توسط اسرائیل
مرگ خاموش ۱۲۰۰ بیمار در غزه؛ فاجعه انسانی در سایه محاصره و قحطی
شکار اهداف اسرائیلی توسط هکر‌های ایران
نفوذ زرهی ارتش اسرائیل به جنوب سوریه
خروج تدریجی نظامیان آمریکا از عراق آغاز شد
ترامپ به دنبال تصاحب گرینلند؛ دانمارک خشمگین از واشنگتن
هشدار ترکیه به قسد: عملیات نظامی در راه است
مسکو در کنار کاراکاس؛ حمایت کامل روسیه از ونزوئلا در برابر آمریکا
تب هوش مصنوعی و بیت‌کوین؛ مراکز داده برق جهان را می‌بلعند
درگیری خونین در حلب؛ دولت دمشق و قسد روبه‌روی هم
پیام آتشین فرمانده عصائب: مقاومت تسلیم‌پذیر نیست
تاکید چارچوب هماهنگی بر انحصار سلاح در دست دولت
وحشت پنهان رژیم اشغالگر: تعلل در افشای غزه و نقشه‌های تخریبی
شاهد ایرانی؛ اعتراف پنتاگون به برتری
جهنم پنهان روپوش‌ها: شکنجه پزشکان غزه در سیاه‌چال‌های صهیونیستی