سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه، با انتقاد از تعلل قسد در اجرای توافق شمال شرق سوریه، تأکید کرد که آنکارا آماده اقدامات نظامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عمر چلیک، سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه، خواستار تسریع در اجرای مفاد توافق ۱۰ مارس امضا شده میان دولت سوریه و نیروهای «قسد» شد.

او در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال انجام عملیات نظامی در صورت پایبند نبودن به مفاد این توافق، اعلام کرد که ترکیه همواره از نظر نظامی و در دیگر حوزه‌ها آماده است تا هر اقدام لازم را برای تضمین امنیت ملی خود انجام دهد.

چلیک افزود: «اما ما نمی‌خواهیم کار به این مرحله برسد. با این حال، هر زمان که ضرورت ایجاب کند، این اقدام بدون تردید اجرا خواهد شد.»

وی تأکید کرد: «هر کسی که قسد را به تحویل ندادن سلاح تشویق کند یا آن را به تبدیل شدن به نیرویی درون دولتی در داخل سوریه ترغیب کند، بزرگ‌ترین خیانت را در حق این کشور مرتکب شده است.»

او ادامه داد: «این یک طرح است که هدف آن آسیب رساندن به برادران کُرد ما در آنجاست، و به همین دلیل می‌خواهیم از رسیدن به چنین مرحله‌ای جلوگیری کنیم.»

سخنگوی حزب عدالت و توسعه با اشاره به گذشت چند ماه از امضای توافق، گفت که قسد تاکنون هیچ گامی برای اجرای آن برنداشته است و خواستار اجرای سریع مفاد توافق شد.

در ۱۰ مارس گذشته، ابومحمد الجولانی، رئیس موقت سوریه و سرکرده تحریرالشام و مظلوم عبدی، رهبر سازمان قسد، توافقی را برای ادغام نهاد‌های مدنی و نظامی شمال شرق سوریه در ساختار دولت امضا کردند؛ با این حال، به گفته چلیک، این سازمان در اجرای توافق تعلل می‌کند.

چلیک افزود: «باید این بحث از دستور کار خارج شود. تمرکز ما باید بر این باشد که ترک، کُرد و عرب در منطقه‌ای عاری از تروریسم، در رفاه و آرامش زندگی کنند. این خواسته ماست.»

او در ادامه هشدار داد: «اما اگر این مسئله با سازوکار‌های دیگر، با حمایت طرف‌های ثالث یا با طرح‌های متفاوت به ما تحمیل شود، ما در جایگاهی نیستیم که آن را نبینیم یا نادیده بگیریم.»

وی در پایان خاطرنشان کرد که «منطقه عاری از تروریسم» به معنای پایان دادن به قیمومیت تروریسم بر مردم آن و بازگرداندن اراده به صاحبان اصلی آن است؛ «این‌که اراده کُرد به کُرد، عرب به عرب و ترکمان به ترکمان بازگردد و ما از این امر حمایت می‌کنیم.»

منبع: آناتولی