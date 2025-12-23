بر واژگونی سواری پژو پارس در اثر لغزندگی جاده در محور بم به کرمان، یک نفر کشته و  یک نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان_بنا به اعلام روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پی اعلام مرکز ارتباطات و دیسپچینگ کرمان مبنی بر واژگونی سواری پژو پارس در اثر لغزندگی جاده در محور بم به کرمان فورا یک تیم عملیاتی به محل اعزام شد.

متاسفانه در این حادثه، یک زن ۵۰ ساله جان خود را از دست داد.

در این حادثه یک مرد ۵۷ ساله مصدوم شد که به همت کارشناسان اورژانس پایگاه جاده‌ای نی‌بید (علیرضا امیری و رحمان آژ) بعد از رهاسازی با همکاری تیم هلال احمر و اقدامات ثابت‌سازی به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل شد.

روابط عمومی اورژانس از مردم خواست: هنگام بارندگی و لغزندگی جاده، با سرعت کم و فاصله زیاد حرکت و آرام و نرم ترمز کنند و از حرکات ناگهانی بپرهیزند.

