ترامپ بار دیگر خواستار کنترل جزیره استراتژیک گرینلند شد و دانمارک با فراخواندن سفیر آمریکا، این اقدام را شدیدا محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز سه‌شنبه بار دیگر خواستار کنترل جزیره گرینلند شد، جزیره‌ای که تحت حاکمیت دانمارک قرار دارد، و اعلام کرد که فرستاده ویژه‌ای که برای این جزیره منصوب کرده، «رهبری این مبارزه» را بر عهده خواهد داشت.

ترامپ گفت: «برای امنیت ملی خود به گرینلند نیاز داریم. وقتی به ساحل نگاه می‌کنیم، کشتی‌های روسی و چینی همه‌جا حضور دارند. ما به آن نیاز داریم تا امنیت خود را تضمین کنیم. باید آن را به دست آوریم.»

از سوی دیگر، لارس لوک راسموسن، وزیر امور خارجه دانمارک، اظهارات جف لاندری، فرستاده جدید آمریکا به گرینلند، درباره قصد واشنگتن برای الحاق جزیره را شدیدا محکوم کرد و گفت: «از اظهارات لاندری بسیار خشمگینم؛ بنابراین پس از مشورت با مقامات گرینلند، تصمیم گرفتم سفیر آمریکا را برای گفت‌و‌گو به وزارت خارجه فرا بخوانم.»

راسموسن به شبکه پخش دانمارکی «DR» تأکید کرد که همه طرف‌ها، از جمله آمریکا، باید حاکمیت دانمارک بر خاک خود را رعایت کنند و افزود که این انتصاب نشان‌دهنده ادامه علاقه واشنگتن به گرینلند است.

شایان ذکر است روز دوشنبه، جف لاندری از ترامپ به خاطر منصوب شدن به عنوان فرستاده ویژه گرینلند تشکر و تأکید کرد که آمریکا قصد دارد گرینلند را بخشی از قلمرو خود کند. او در حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس نوشت: «برای من افتخار است که در این سمت داوطلبانه خدمت کنم تا گرینلند بخشی از آمریکا شود.»

ترامپ پیش‌تر در مارس موضوع کنترل این جزیره را مطرح کرده بود؛ جزیره‌ای که حدود ۳۱.۴ میلیارد بشکه معادل نفت و دیگر فرآورده‌های سوختی و همچنین تقریبا ۱۴۸ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی در آن برآورد شده است.

از سویی دیگر آمریکا به دلیل موقعیت استراتژیک جزیره در منطقه قطبی به گرینلند اهمیت می‌دهد؛ این جزیره می‌تواند امنیت ملی آمریکا را تقویت کند، فعالیت‌های نظامی روسیه و چین را در منطقه زیر نظر داشته باشد و منابع طبیعی آن از جمله فلزات، گاز و نفت را در اختیار واشنگتن قرار دهد.

منبع: المیادین