با شروع کاهش ۲۰ درصدی نیرو‌های ائتلاف، مأموریت نظامی آمریکا در عراق وارد فاز پایانی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارش وب‌سایت آمریکایی «فاکس نیوز» از آغاز کاهش تدریجی حضور نظامیان آمریکا در عراق خبر داد و ادعا کرد که واشنگتن بر اساس توافق با بغداد، خروج نیرو‌های خود را آغاز کرده است.

حضور نظامی آمریکا در عراق در حال کاهش است، اما هنوز به پایان نرسیده است. این اقدام بر اساس توافقی صورت گرفته که مسئولیت امنیتی مبارزه با داعش را به نیرو‌های امنیتی عراق واگذار می‌کند.

ائتلاف بین‌المللی نیز قصد دارد حضور خود را تا ۲۰ درصد از نیرو‌های باقی‌مانده کاهش دهد. تمرکز نیرو‌های باقی‌مانده در اقلیم کردستان عراق خواهد بود تا مقدمات پایان ماموریت تا سپتامبر آینده فراهم شود.

از سویی دیگر نیرو‌های آمریکایی همچنان حق «دفاع از خود» و هدف قرار دادن مواضع داعش را در صورت مشاهده نشانه‌هایی از بازگشت این گروه تروریستی، برای خود محفوظ می‌دارند.

این تحرکات نظامی در شرایطی کلید خورده است که تداوم حضور نیروهای بیگانه در ماه‌های اخیر، کانون تنش‌ها و منازعات سیاسی در داخل عراق بوده است. کارشناسان معتقدند کاهش فیزیکی نیروهای آمریکایی می‌تواند نقطه عطفی در معادلات قدرت و نقش ائتلاف بین‌المللی در منطقه باشد و مسیر جدیدی را برای استقلال کامل امنیتی بغداد ترسیم کند.

منبع: الفرات نیوز

