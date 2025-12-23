منابع خبری از نفوذ دو واحد نظامی ارتش اسرائیل به عمق خاک سوریه در حومه جنوبی قنیطره خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرنگار خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که امروز سهشنبه، یک نیروی نظامی ارتش رژیم تروریستی متشکل از ۷ خودروی زرهی به بخشهای مختلفی از حومه جنوبی قنیطره نفوذ کرده است.
منابع رسانهای اعلام کردند که این نیرو شامل ۷ خودروی نظامی بود که وارد روستای «صیدا الحانوت» شده و با عبور از جاده روستای «المقرز» به سمت سد المقرز پیشروی کردند و سپس از همان مسیر به سمت تپه «ابوغیثار» بازگشتند.
از سویی دیگر نیروی دیگری متشکل از ۳ خودروی «هاموی» و یک تاکسی، از سمت «تلالاحمر» و جاده روستای «کودنا» وارد منطقه «مسکن جوانان» (ساختمانهای متروکه در جنوب شرقی روستای بریقه) شدند. این نیروها پس از بازرسی ساختمانها، به سمت شرق (منطقه رسمسند و تپه ابوقبیس در مجاورت روستای عینزوان) حرکت کردند.
در همین راستا رسانههای اسرائیلی پیشتر اعلام کردند که یک فرد سوری را که از نظر نظامیان رژیم تروریستی اسرائیل مشکوک قلمداد میشده است در شهرک «رفید» واقع در جنوب بلندیهای جولان بازداشت کردهاند.
طبق ادعای این رسانهها تحقیقات ادعایی صهیونیستها نشان داده که این فرد برای داعش کار میکرده و قصد انجام عملیاتی علیه ارتش رژیم تروریستی اسرائیل را داشته است.
این بازداشت طی یک عملیات شبانه توسط یگانهایی از گردان ۵۲ تیپ «جولان» (۴۷۴) و با همکاری بازجویان واحد ۵۰۴ سازمان اطلاعات نظامی (امان) انجام شده است. فرد بازداشتشده همراه با سلاح و تجهیزات جنگی برای بازجویی به داخل اراضی اشغالی منتقل شده است.
منبع: اسپوتنیک