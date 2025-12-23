باشگاه خبرنگاران جوان_ مهدی بخشی گفت: به مناسبت فرارسیدن ماه رجب و در راستای پویش «به عشق حضرت فاطمه (س) میبخشم»، خانواده مقتول در کرمان از حق قصاص قاتل ۵۰ ساله گذشتند و رضایت قطعی و منجز خود را اعلام کردند.
وی در تشریح جزئیات این خبر افزود: این قتل در سال ۱۳۹۷ رخ داده که با تلاشهای انجامشده، اولیای دم از حق قصاص خود گذشت کردند.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان در ادامه، ضمن قدردانی از عوامل مؤثر در تحقق این اقدام خداپسندانه از امیریان، رئیس شعبه ششم اجرای احکام کیفری مستقر در زندان کرمان، همچنین صلحیاران و اعضای حل اختلاف ویژه مستقر در زندان کرمان که با پیگیریهای مستمر زمینه اخذ رضایت را فراهم کردند، تشکر و قدردانی کرد.
وی تأکید کرد: ترویج فرهنگ گذشت و اصلاح ذاتالبین، به ویژه در پروندههای قصاص، از رویکردهای مهم دستگاه قضایی است و اینگونه اقدامات علاوه بر احیای یک زندگی، میتواند موجب آرامش خانوادهها و تقویت صلح و همبستگی اجتماعی شود.
منبع: دادگستری کرمان