وال استریت ژورنال اعتراف کرد که هکر‌هایی که به ایران منتسب می‌شوند از سد مدعیان امنیت سایبری در اسرائیل عبور کرده و به اهداف خود نفوذ کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «وال استریت ژورنال» در گزارشی اعلام کرد که رژیم تروریستی اسرائیل به عنوان یک قدرت بزرگ در حوزه امنیت سایبری شناخته می‌شود؛ با این حال، هکر‌های مرتبط با جدی‌ترین دشمن آن، یعنی ایران، موفق شده‌اند با سوءاستفاده از شکاف‌های امنیتی، مجموعه‌ای از نفوذ‌های موفق را علیه نهاد‌هایی انجام دهند.

این روزنامه تاکید کرد که رژیم تروریستی اسرائیل استاندارد‌های بالایی از امنیت سایبری را بر زیرساخت‌های حیاتی مانند شرکت برق تحمیل می‌کند، اما همین استاندارد‌ها را برای نهاد‌ها و موسسات مانند بیمارستان‌های نظامی که هدف برخی حملات منتسب به ایران شده‌اند، الزامی نکرده است.

وال استریت ژورنال به نقل از تعدادی از مقامات و کارشناسان فعلی و سابق امنیت سایبری رژیم تروریستی اسرائیل نوشت: «در صورتی که کنست (پارلمان اسرائیل) قانون امنیت سایبری جدیدی را تصویب کند که دامنه این مقررات را به فراتر از زیرساخت‌های حیاتی گسترش دهد، اسرائیل می‌تواند حفاظت از خود را تقویت کند.»

این روزنامه همچنین فاش کرد که گروه‌های مرتبط با ایران از تکنیک‌های خوبی برای نشت ایمیل‌ها و اسناد داخلی رژیم تروریستی اسرائیل استفاده کرده‌اند.

پیش از این نیز گروه هکرهای موسوم به «حنظله» که منتسب به ایران هستند، از موفقیت خود در نفوذ به تلفن همراه نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین رژیم تروریستی، خبر داد؛ اقدامی که به گفته این گروه در چارچوب یک عملیات سایبری با عنوان «عملیات اختاپوس» انجام شده است.

بر اساس بیانیه‌ی این گروه، تلفن همراه «آیفون ۱۳» مورد استفاده بنت هدف این نفوذ سایبری قرار گرفته است. در پی این اقدام، گروه حنظله اسنادی منتشر کرد که شامل پیامی مستقیم خطاب به نخست‌وزیر پیشین رژیم‌تروریستی بود و در آن با لحنی تمسخرآمیز، توانایی‌های او در حوزه امنیت سایبری به چالش کشیده شده بود.

منبع: النشره

