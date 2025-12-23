باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تیم‌های دفاع مدنی غزه امروز سه‌شنبه عملیات جست‌و‌جو و بیرون کشیدن پیکر جان‌باختگان از خانه «احمد ابو جلاله» در محله «الامل» واقع در استان خان‌یونس را آغاز کردند.

در همین راستا، آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی (آنروا) نسبت به تداوم شرایط اسفبار در نوار غزه هشدار داد و تاکید کرد که نیاز‌های بشردوستانه در میان ویرانی‌های گسترده و کمبود شدید غذا، به شدت افزایش یافته است. نهاد «امنیت غذایی یکپارچه» نیز فاش کرد که به دلیل ادامه محاصره و محدودیت در ورود کمک‌ها توسط رژیم تروریستی اسرائیل، حدود ۱.۶ میلیون نفر در غزه با ناامنی شدید غذایی رو‌به‌رو هستند.

از سوی دیگر، دکتر «محمد ابوعفش»، مدیر امداد پزشکی در شمال غزه، نسبت به عوارض خطرناک برای بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن به دلیل نبود دارو هشدار داد. او اشاره کرد که رژیم تروریستی اسرائیل به هزاران بیمار و مجروح اجازه خروج برای درمان را نمی‌دهد.

طبق جدیدترین گزارش‌های پزشکی، ابوعفش اعلام کرد که ۱۲۰۰ بیمار به دلیل نبود دارو و ممنوعیت خروج از غزه جان خود را از دست داده‌اند. ۹۹ درصد جراحی‌های ارتوپدی (استخوان) به دلیل نبود تجهیزات لازم متوقف شده است که این امر زندگی بیماران را تهدید کرده و آنها را در معرض معلولیت دائمی قرار می‌دهد.

در همین راستا در سایه تداوم حملات رژیم تروریستی اسرائیل، اوضاع انسانی در غزه همچنان رو به وخامت است و نیاز فوری به بازگشایی گذرگاه‌های انسانی و ورود کمک‌های پزشکی و غذایی بیش از پیش احساس می‌شود.

