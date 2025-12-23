در حالی که تیم‌های امدادی در حال بیرون کشیدن پیکر شهدا از زیر آوار‌های خان‌یونس هستند، گزارش‌ها از جان باختن ۱۲۰۰ بیمار به دلیل نبود دارو خبر می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تیم‌های دفاع مدنی غزه امروز سه‌شنبه عملیات جست‌و‌جو و بیرون کشیدن پیکر جان‌باختگان از خانه «احمد ابو جلاله» در محله «الامل» واقع در استان خان‌یونس را آغاز کردند.

در همین راستا، آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی (آنروا) نسبت به تداوم شرایط اسفبار در نوار غزه هشدار داد و تاکید کرد که نیاز‌های بشردوستانه در میان ویرانی‌های گسترده و کمبود شدید غذا، به شدت افزایش یافته است. نهاد «امنیت غذایی یکپارچه» نیز فاش کرد که به دلیل ادامه محاصره و محدودیت در ورود کمک‌ها توسط رژیم تروریستی اسرائیل، حدود ۱.۶ میلیون نفر در غزه با ناامنی شدید غذایی رو‌به‌رو هستند.

از سوی دیگر، دکتر «محمد ابوعفش»، مدیر امداد پزشکی در شمال غزه، نسبت به عوارض خطرناک برای بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن به دلیل نبود دارو هشدار داد. او اشاره کرد که رژیم تروریستی اسرائیل به هزاران بیمار و مجروح اجازه خروج برای درمان را نمی‌دهد.

طبق جدیدترین گزارش‌های پزشکی، ابوعفش اعلام کرد که ۱۲۰۰ بیمار به دلیل نبود دارو و ممنوعیت خروج از غزه جان خود را از دست داده‌اند. ۹۹ درصد جراحی‌های ارتوپدی (استخوان) به دلیل نبود تجهیزات لازم متوقف شده است که این امر زندگی بیماران را تهدید کرده و آنها را در معرض معلولیت دائمی قرار می‌دهد.

در همین راستا در سایه تداوم حملات رژیم تروریستی اسرائیل، اوضاع انسانی در غزه همچنان رو به وخامت است و نیاز فوری به بازگشایی گذرگاه‌های انسانی و ورود کمک‌های پزشکی و غذایی بیش از پیش احساس می‌شود.

منبع: آر تی

۸۷۵ نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در ۷۳ روز، ۴۱۱ کشته برجای گذاشت
تداوم تخریب سیستماتیک غزه پس از آتش‌بس
فیدان: ترکیه انتظار دارد مرحله دوم توافق آتش‌بس غزه در اوایل ۲۰۲۶ آغاز شود
شاهد ایرانی؛ اعتراف پنتاگون به برتری
وحشت پنهان رژیم اشغالگر: تعلل در افشای غزه و نقشه‌های تخریبی
جهنم پنهان روپوش‌ها: شکنجه پزشکان غزه در سیاه‌چال‌های صهیونیستی
درگیری خونین در حلب؛ دولت دمشق و قسد روبه‌روی هم
هشدار ترکیه به قسد: عملیات نظامی در راه است
ترامپ به دنبال تصاحب گرینلند؛ دانمارک خشمگین از واشنگتن
مسکو در کنار کاراکاس؛ حمایت کامل روسیه از ونزوئلا در برابر آمریکا
پیام آتشین فرمانده عصائب: مقاومت تسلیم‌پذیر نیست
تب هوش مصنوعی و بیت‌کوین؛ مراکز داده برق جهان را می‌بلعند
تاکید چارچوب هماهنگی بر انحصار سلاح در دست دولت
شکار اهداف اسرائیلی توسط هکر‌های ایران
نفوذ زرهی ارتش اسرائیل به جنوب سوریه
خروج تدریجی نظامیان آمریکا از عراق آغاز شد
ترامپ به دنبال تصاحب گرینلند؛ دانمارک خشمگین از واشنگتن
هشدار ترکیه به قسد: عملیات نظامی در راه است
مسکو در کنار کاراکاس؛ حمایت کامل روسیه از ونزوئلا در برابر آمریکا
تب هوش مصنوعی و بیت‌کوین؛ مراکز داده برق جهان را می‌بلعند
درگیری خونین در حلب؛ دولت دمشق و قسد روبه‌روی هم
پیام آتشین فرمانده عصائب: مقاومت تسلیم‌پذیر نیست
تاکید چارچوب هماهنگی بر انحصار سلاح در دست دولت
وحشت پنهان رژیم اشغالگر: تعلل در افشای غزه و نقشه‌های تخریبی
شاهد ایرانی؛ اعتراف پنتاگون به برتری
جهنم پنهان روپوش‌ها: شکنجه پزشکان غزه در سیاه‌چال‌های صهیونیستی
۲ غیرنظامی در خشونت‌های حلب کشته شدند
انفجار شدید در منطقه رامات‌گان اراضی اشغالی
حمله عربستان به مناطق مرزی یمن
یاوه گویی نتانیاهو درباره واکنش سخت به تهران
انفجار و آتش‌سوزی در کارخانه شیمیایی فرانسه؛ سه نفر به شدت مجروح شدند
زلنسکی: ما به تضمین‌های امنیتی از آمریکا نیاز داریم
اسموتریچ از نتانیاهو می‌خواهد در دیدار با ترامپ بر حمله به حماس اصرار کند
مسکو و کاراکاس، اقدامات آمریکا علیه محموله‌های نفتی ونزوئلا را محکوم کردند
۸۷۵ نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در ۷۳ روز، ۴۱۱ کشته برجای گذاشت
ایتالیا قصد دارد حضور نظامی خود در لبنان را پس از خروج نیرو‌های حافظ صلح حفظ کند
اتحادیه عرب: هدف توسعه‌طلبی اسرائیل نابودی دولت فلسطینی است
فیدان: ترکیه انتظار دارد مرحله دوم توافق آتش‌بس غزه در اوایل ۲۰۲۶ آغاز شود
ترامپ ۴۸ سفیر آمریکا را برکنار کرد
مسکو آماده تضمین عدم حمله به اتحادیه اروپا و ناتو است
زلنسکی از تحریم افراد و نهاد‌های چینی خبر داد
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۴ ریشتر پاپوآ گینه نو را لرزاند
ونس: تغییرات اروپا، تهدیدی هسته‌ای برای آمریکا محسوب می‌شود