باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل، در اظهاراتی رسما اعلام کرد: «ما برای ایجاد شهرکهای یهودینشین در شمال نوار غزه اقدام خواهیم کرد.» او همچنین با تاکید بر تداوم اشغالگری افزود: «ما هرگز از نوار غزه خارج نخواهیم شد.»
این در حالی است که رژیم تروریستی اسرائیل با بمباران مستمر غزه در داخل و خارج از مناطق استقرار ارتش خود، به نقض توافق آتشبس در نوار غزه ادامه میدهد. این حملات همزمان با فرارسیدن زمستانی سخت صورت میگیرد که به دلیل محدودیتهای اعمال شده توسط مقامات اسرائیلی بر ورود کمکهای بشردوستانه، فشار بر ساکنان غزه را دوچندان کرده است.
شایان ذکر است که منابع آگاه از مذاکرات جاری میان طرفهای مربوطه در مورد طرحهای بازسازی نوار غزه، اعلام کردند که سنگاندازیهای رژیم تروریستی اسرائیل مانع پیشرفت در این پرونده میشود.
منابع مذکور در گفتگو با وب سایت قطری العربی الجدید اعلام کردند که یکی از نکات اصلی مورد اختلاف در مذاکرات مربوط به بازسازی غزه، اصرار رژیم تروریستی اسرائیل بر ایجاد محدودیتهای شدید در ورود تجهیزات و مصالح ساختمانی به این باریکه است؛ با این ادعا که این تجهیزات و مصالح دارای کاربرد دوگانه هستند میتوانند در ساخت تجهیزات نظامی و سلاح مورد استفاده قرار بگیرند.
این منابع تاکید کردند: همین موضع اسرائیل، محدودیتهای امنیتی شدیدی را بر ورود مصالح ساختمانی به غزه اعمال کرده و حتی اگر ترتیبات سیاسی جدیدی نیز حاصل شود، هرگونه روند بازسازی غزه محکوم به شکست است.
منبع: النشره