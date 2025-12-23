وزیر جنگ رژیم اسرائیل با تاکید بر ماندگاری ابدی در غزه، از طرح ساخت شهرک‌های صهیونیستی در شمال این باریکه پرده برداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل، در اظهاراتی رسما اعلام کرد: «ما برای ایجاد شهرک‌های یهودی‌نشین در شمال نوار غزه اقدام خواهیم کرد.» او همچنین با تاکید بر تداوم اشغالگری افزود: «ما هرگز از نوار غزه خارج نخواهیم شد.»

این در حالی است که رژیم تروریستی اسرائیل با بمباران مستمر غزه در داخل و خارج از مناطق استقرار ارتش خود، به نقض توافق آتش‌بس در نوار غزه ادامه می‌دهد. این حملات همزمان با فرارسیدن زمستانی سخت صورت می‌گیرد که به دلیل محدودیت‌های اعمال شده توسط مقامات اسرائیلی بر ورود کمک‌های بشردوستانه، فشار بر ساکنان غزه را دوچندان کرده است.

شایان ذکر است که منابع آگاه از مذاکرات جاری میان طرف‌های مربوطه در مورد طرح‌های بازسازی نوار غزه، اعلام کردند که سنگ‌اندازی‌های رژیم تروریستی اسرائیل مانع پیشرفت‌ در این پرونده می‌شود.

منابع مذکور در گفتگو با وب سایت قطری العربی الجدید اعلام کردند که یکی از نکات اصلی مورد اختلاف در مذاکرات مربوط به بازسازی غزه، اصرار رژیم تروریستی اسرائیل بر ایجاد محدودیت‌های شدید در ورود تجهیزات و مصالح ساختمانی به این باریکه است؛ با این ادعا که این تجهیزات و مصالح دارای کاربرد دوگانه هستند می‌توانند در ساخت تجهیزات نظامی و سلاح مورد استفاده قرار بگیرند.

این منابع تاکید کردند: همین موضع اسرائیل، محدودیت‌های امنیتی شدیدی را بر ورود مصالح ساختمانی به غزه اعمال کرده و حتی اگر ترتیبات سیاسی جدیدی نیز حاصل شود، هرگونه روند بازسازی غزه محکوم به شکست است.

منبع: النشره

برچسب ها: اشغال غزه ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
تداوم تخریب سیستماتیک غزه پس از آتش‌بس
معترضان سوئدی نقض آتش‌بس غزه توسط اسرائیل را محکوم کردند
بیانیه مشترک میانجیگران آتش‌بس غزه پس از مذاکرات در میامی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شاهد ایرانی؛ اعتراف پنتاگون به برتری
وحشت پنهان رژیم اشغالگر: تعلل در افشای غزه و نقشه‌های تخریبی
جهنم پنهان روپوش‌ها: شکنجه پزشکان غزه در سیاه‌چال‌های صهیونیستی
درگیری خونین در حلب؛ دولت دمشق و قسد روبه‌روی هم
هشدار ترکیه به قسد: عملیات نظامی در راه است
ترامپ به دنبال تصاحب گرینلند؛ دانمارک خشمگین از واشنگتن
مسکو در کنار کاراکاس؛ حمایت کامل روسیه از ونزوئلا در برابر آمریکا
پیام آتشین فرمانده عصائب: مقاومت تسلیم‌پذیر نیست
تب هوش مصنوعی و بیت‌کوین؛ مراکز داده برق جهان را می‌بلعند
تاکید چارچوب هماهنگی بر انحصار سلاح در دست دولت
آخرین اخبار
شکار اهداف اسرائیلی توسط هکر‌های ایران
نفوذ زرهی ارتش اسرائیل به جنوب سوریه
خروج تدریجی نظامیان آمریکا از عراق آغاز شد
ترامپ به دنبال تصاحب گرینلند؛ دانمارک خشمگین از واشنگتن
هشدار ترکیه به قسد: عملیات نظامی در راه است
مسکو در کنار کاراکاس؛ حمایت کامل روسیه از ونزوئلا در برابر آمریکا
تب هوش مصنوعی و بیت‌کوین؛ مراکز داده برق جهان را می‌بلعند
درگیری خونین در حلب؛ دولت دمشق و قسد روبه‌روی هم
پیام آتشین فرمانده عصائب: مقاومت تسلیم‌پذیر نیست
تاکید چارچوب هماهنگی بر انحصار سلاح در دست دولت
وحشت پنهان رژیم اشغالگر: تعلل در افشای غزه و نقشه‌های تخریبی
شاهد ایرانی؛ اعتراف پنتاگون به برتری
جهنم پنهان روپوش‌ها: شکنجه پزشکان غزه در سیاه‌چال‌های صهیونیستی
۲ غیرنظامی در خشونت‌های حلب کشته شدند
انفجار شدید در منطقه رامات‌گان اراضی اشغالی
حمله عربستان به مناطق مرزی یمن
یاوه گویی نتانیاهو درباره واکنش سخت به تهران
انفجار و آتش‌سوزی در کارخانه شیمیایی فرانسه؛ سه نفر به شدت مجروح شدند
زلنسکی: ما به تضمین‌های امنیتی از آمریکا نیاز داریم
اسموتریچ از نتانیاهو می‌خواهد در دیدار با ترامپ بر حمله به حماس اصرار کند
مسکو و کاراکاس، اقدامات آمریکا علیه محموله‌های نفتی ونزوئلا را محکوم کردند
۸۷۵ نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در ۷۳ روز، ۴۱۱ کشته برجای گذاشت
ایتالیا قصد دارد حضور نظامی خود در لبنان را پس از خروج نیرو‌های حافظ صلح حفظ کند
اتحادیه عرب: هدف توسعه‌طلبی اسرائیل نابودی دولت فلسطینی است
فیدان: ترکیه انتظار دارد مرحله دوم توافق آتش‌بس غزه در اوایل ۲۰۲۶ آغاز شود
ترامپ ۴۸ سفیر آمریکا را برکنار کرد
مسکو آماده تضمین عدم حمله به اتحادیه اروپا و ناتو است
زلنسکی از تحریم افراد و نهاد‌های چینی خبر داد
زلزله‌ای به بزرگی ۶.۴ ریشتر پاپوآ گینه نو را لرزاند
ونس: تغییرات اروپا، تهدیدی هسته‌ای برای آمریکا محسوب می‌شود