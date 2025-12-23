یک هیئت عالی‌رتبه سوری شامل وزرای خارجه، دفاع و مقامات امنیتی با هدف تقویت همکاری‌های نظامی و نهایی کردن قرارداد‌های بزرگ واردات گندم وارد مسکو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه سوریه امروز سه شنبه از ورود یک هیئت بلندپایه وزارتی به مسکو برای انجام گفت‌و‌گو با مقامات عالی‌رتبه روسیه خبر داد.

طبق اعلام اداره اطلاع‌رسانی وزارت امور خارجه و مهاجران سوریه، این هیئت شامل اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه، مرهف ابو قصره وزیر دفاع و شماری از مقامات ارشد سازمان اطلاعات عمومی است که جهت رایزنی‌های دوجانبه وارد پایتخت روسیه شده‌اند.

این سفر همزمان با مذاکرات فشرده دمشق و مسکو درباره تأمین گندم روسیه برای سوریه صورت می‌گیرد؛ در حالی که هر دو کشور در تلاش برای بازیابی و تقویت روابط دوجانبه در تمامی سطوح هستند.

در همین راستا، وزارت اقتصاد و صنعت سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ماهر خلیل الحسن، معاون وزیر اقتصاد، در گفتگویی تصویری با ماکسیم مارکوویچ، معاون وزیر کشاورزی روسیه، راه‌های تقویت همکاری‌ها برای انعقاد قرارداد‌های تأمین گندم را بررسی کرده است.

 در پایان این گفتگوها، دو طرف بر ادامه هماهنگی‌ها و برگزاری دیدار‌های آتی با هدف دستیابی به فرمول‌های مشترک که تأمین‌کننده منافع اقتصادی و تقویت‌کننده شراکت راهبردی دمشق و مسکو باشد، توافق کردند.

روسیه که بزرگ‌ترین صادرکننده گندم در جهان به شمار می‌رود و تأمین‌کننده اصلی غلات برای کشورهایی، چون ترکیه و مصر است، پیش‌بینی می‌کند که محصول سال زراعی ۲۰۲۵ یکی از بزرگ‌ترین برداشت‌ها در تاریخ مدرن این کشور باشد.

پیش از این و در اوایل نوامبر، سرگئی ورشینین، معاون وزیر امور خارجه روسیه، بر وجود تماس‌های گسترده میان مقامات مسکو و دمشق تأکید کرده بود. همچنین در اواخر اکتبر گذشته، هیئتی از وزارت خارجه سوریه با هدف آماده‌سازی یک طرح کار جامع برای فعال‌سازی مجدد خدمات کنسولی و اداری به روسیه سفر کرده بود.

منبع: آر تی

