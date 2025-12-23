باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نام و تصویر سرهنگ استیفانی باگلی، افسر ارتش آمریکا، اخیرا پس از دیدارهای سطح بالای او با مقامات ارشد نظامی و امنیتی در بغداد و اربیل، مورد توجه گستردهای در عراق و اقلیم کردستان قرار گرفته است. حضور پررنگ او پرسشهایی را در میان ناظران سیاسی و امنیتی درباره نقش وی و پیام گستردهتر واشنگتن در این برهه حساس برای امنیت و ثبات اقتصادی عراق برانگیخته است.
فعالیتهای باگلی در زمانی صورت میگیرد که عراق همچنان با بحثهای مستمر درباره نقش گروههای مقاومت خارج از کنترل دولت و گفتوگوها پیرامون آینده همکاریهای امنیتی با آمریکا دستوپنجه نرم میکند.
باگلی در حال حاضر سمت وابسته نظامی سفارت آمریکا در بغداد را بر عهده دارد؛ جایگاهی که او را به ارشدترین نماینده وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در عراق تبدیل کرده است. او مسئول نظارت بر روابط نظامی و هماهنگیهای امنیتی میان واشنگتن و بغداد است و همکاری نزدیکی با نهادهای امنیتی عراق و مقامات دولت اقلیم کردستان دارد.
باگلی با بیش از ۲۰ سال تجربه در ارتش آمریکا، پیش از این وابسته نظامی در گرجستان بود و تمرکز خود را بر تقویت توانمندی شرکا و مقابله با تهدیدات غیرمتعارف معطوف کرده بود. مسیر شغلی او با رویکرد فعلی آمریکا در عراق که بر حمایت مستشاری، هماهنگی و ظرفیتسازی بهجای عملیات رزمی مستقیم تمرکز دارد، کاملا همسو است.
یک رسانه ادعا کرده است که حفاظت از زیرساختهای انرژی اقلیم کردستان، رکن اصلی فعالیتهای اخیر سرهنگ باگلی و از این طریق بدنبال گسترش نفوذ واشنگتن در خاک عراق و اقلیم کردستان است. طبق گفته منابع آگاه، او در دیدارهای خود با مقامات امنیتی عراق و فرماندهان نیروهای پیشمرگه، موضوع تقویت تدابیر دفاعی در اطراف تاسیسات نفت و گاز را مطرح کرده است.
این تمرکز ویژه در پی حملات موشکی و پهپادی اخیر به میدان گازی کورمور در استان سلیمانیه صورت میگیرد؛ میدانی استراتژیک که برای آمریکا اهیمت قابل توجهی دارد. تحلیلگران بر این باورند که باگلی در حال تدوین چارچوب امنیتی هماهنگی است تا نفوذ آمریکا در این میدان انرژی را افزایش دهد.
علاوه بر انرژی، نقش سرهنگ باگلی با پرونده حساس کنترل سلاح و نفوذ گروههای مقاومت خارج از کنترل دولت عراق گره خورده است. منابع مطلع میگویند او بر جنبههایی از تفاهمات جدید واشنگتن و بغداد درباره بازسازی ساختار امنیتی عراق نظارت دارد.
این تلاشها بر محدود کردن دامنه عملیات گروههای مقاومت عراق متمرکز است. بروز و ظهور گسترده باگلی نشاندهنده استراتژی وسیعتر نفوذ واشنگتن در عراق است.
