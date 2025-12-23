حضور میدانی استیفانی باگلی در بغداد و اربیل، از ماموریت جدید واشنگتن برای نفوذ در زیرساخت‌های گازی و کنترل گروه‌های مقاومت عراق پرده برداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نام و تصویر سرهنگ استیفانی باگلی، افسر ارتش آمریکا، اخیرا پس از دیدار‌های سطح بالای او با مقامات ارشد نظامی و امنیتی در بغداد و اربیل، مورد توجه گسترده‌ای در عراق و اقلیم کردستان قرار گرفته است. حضور پررنگ او پرسش‌هایی را در میان ناظران سیاسی و امنیتی درباره نقش وی و پیام گسترده‌تر واشنگتن در این برهه حساس برای امنیت و ثبات اقتصادی عراق برانگیخته است.

فعالیت‌های باگلی در زمانی صورت می‌گیرد که عراق همچنان با بحث‌های مستمر درباره نقش گروه‌های مقاومت خارج از کنترل دولت و گفت‌و‌گو‌ها پیرامون آینده همکاری‌های امنیتی با آمریکا دست‌وپنجه نرم می‌کند.

باگلی؛ صدای پنتاگون در عراق

باگلی در حال حاضر سمت وابسته نظامی سفارت آمریکا در بغداد را بر عهده دارد؛ جایگاهی که او را به ارشدترین نماینده وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در عراق تبدیل کرده است. او مسئول نظارت بر روابط نظامی و هماهنگی‌های امنیتی میان واشنگتن و بغداد است و همکاری نزدیکی با نهاد‌های امنیتی عراق و مقامات دولت اقلیم کردستان دارد.

باگلی با بیش از ۲۰ سال تجربه در ارتش آمریکا، پیش از این وابسته نظامی در گرجستان بود و تمرکز خود را بر تقویت توانمندی شرکا و مقابله با تهدیدات غیرمتعارف معطوف کرده بود. مسیر شغلی او با رویکرد فعلی آمریکا در عراق که بر حمایت مستشاری، هماهنگی و ظرفیت‌سازی به‌جای عملیات رزمی مستقیم تمرکز دارد، کاملا همسو است.

حفاظت از میدان «کورمور» 

یک رسانه ادعا کرده است که حفاظت از زیرساخت‌های انرژی اقلیم کردستان، رکن اصلی فعالیت‌های اخیر سرهنگ باگلی و از این طریق بدنبال گسترش نفوذ واشنگتن در خاک عراق و اقلیم کردستان است. طبق گفته منابع آگاه، او در دیدار‌های خود با مقامات امنیتی عراق و فرماندهان نیرو‌های پیشمرگه، موضوع تقویت تدابیر دفاعی در اطراف تاسیسات نفت و گاز را مطرح کرده است.

این تمرکز ویژه در پی حملات موشکی و پهپادی اخیر به میدان گازی کورمور در استان سلیمانیه صورت می‌گیرد؛ میدانی استراتژیک که برای آمریکا اهیمت قابل توجهی دارد. تحلیلگران بر این باورند که باگلی در حال تدوین چارچوب امنیتی هماهنگی است تا نفوذ آمریکا در این میدان انرژی را افزایش دهد.

پرونده تسلیحات و گروه‌های مقاومت

علاوه بر انرژی، نقش سرهنگ باگلی با پرونده حساس کنترل سلاح و نفوذ گروه‌های مقاومت خارج از کنترل دولت عراق گره خورده است. منابع مطلع می‌گویند او بر جنبه‌هایی از تفاهمات جدید واشنگتن و بغداد درباره بازسازی ساختار امنیتی عراق نظارت دارد.

این تلاش‌ها بر محدود کردن دامنه عملیات گروه‌های مقاومت عراق متمرکز است. بروز و ظهور گسترده باگلی نشان‌دهنده استراتژی وسیع‌تر نفوذ واشنگتن در عراق است.

منبع: باس نیوز

برچسب ها: آمریکا در عراق ، ارتش آمریکا
خبرهای مرتبط
آمریکا با حمله به دو قایق در اقیانوس آرام، ۵ نفر را کشت
شاهد ایرانی؛ اعتراف پنتاگون به برتری
خروج تدریجی نظامیان آمریکا از عراق آغاز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۳ ۰۲ دی ۱۴۰۴
جاسوس
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۰۲ دی ۱۴۰۴
چه جالب صادرات گاز ایران هم به عراق قطع شد تا راحت تر به اهدافشون برسند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۶ ۰۲ دی ۱۴۰۴
شیر زنی هست ها
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۴ ۰۲ دی ۱۴۰۴
واقعا عراق کشوری که هیچ وقت آرامش نمی بینه
۴
۸
پاسخ دادن
طلوع ساختگی در ویرانه‌های غزه: طرحی برای غارت یا بازسازی؟
تل‌آویو؛ جایی که استارتاپ‌ها از اتاق‌های جاسوسی متولد می‌شوند
پیشگویی‌های نوستراداموس برای ۲۰۲۶: از حمله زنبور‌ها تا افول غرب!
ورود مقتدرانه مقاومت به پارلمان عراق و دلایل آن
اروپا مقابل آمریکا؛ جنگ قدرت زیر یخ‌ها
شکست اجماع سازی غرب با کمک دوستان شرقی
عزای عمومی در لیبی پس از مرگ رئیس ستاد ارتش در آنکارا
آشوب دیپلماتیک در کاخ سفید
تداوم درگیری‌های مرزی تایلند و کامبوج در آستانه مذاکرات آتش‌بس
خدمه هواپیمای رئیس ستاد ارتش لیبی، همگی فرانسوی بودند
آخرین اخبار
نقشه جدید آمریکا برای بلعیدن گرینلند
تاکید روسیه بر حمایت از تمامیت ارضی سوریه
آشوب دیپلماتیک در کاخ سفید
کاهش ارزش سالانه دلار آمریکا به کمترین سطح در دوهه گذشته
خدمه هواپیمای رئیس ستاد ارتش لیبی، همگی فرانسوی بودند
توافق سیاسی اهل سنت برای تعیین رئیس پارلمان عراق
پیشگویی‌های نوستراداموس برای ۲۰۲۶: از حمله زنبور‌ها تا افول غرب!
شکست اجماع سازی غرب با کمک دوستان شرقی
ورود مقتدرانه مقاومت به پارلمان عراق و دلایل آن
تداوم درگیری‌های مرزی تایلند و کامبوج در آستانه مذاکرات آتش‌بس
عزای عمومی در لیبی پس از مرگ رئیس ستاد ارتش در آنکارا
تل‌آویو؛ جایی که استارتاپ‌ها از اتاق‌های جاسوسی متولد می‌شوند
طلوع ساختگی در ویرانه‌های غزه: طرحی برای غارت یا بازسازی؟
اروپا مقابل آمریکا؛ جنگ قدرت زیر یخ‌ها
سقوط هواپیمای حامل رئیس ستاد کل ارتش لیبی در آنکارا + فیلم
وال استریت ژورنال: آمریکا نیرو‌های بیشتری را به کارائیب منتقل کرده است
بلژیک به پرونده نسل‌کشی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل پیوست
زلنسکی: مذاکرات فعلی ممکن است وضعیت را به طور اساسی تغییر دهد
جلسه شورای امنیت درباره ایران؛ اعتراض روسیه و چین
شهرک‌نشینان اسرائیلی کودکان فلسطینی را با گاز اشک‌آور هدف قرار دادند
وزارت دادگستری آمریکا ۳۰ هزار پرونده مربوط به اپستین را منتشر کرد
چین از آمریکا خواست ذخایر هسته‌ای خود را کاهش دهد
هند بسته کمک ۴۵۰ میلیون دلاری برای سیل‌زدگان سریلانکا را اعلام کرد
گرتا تونبرگ در تظاهرات حامیان فلسطین در لندن دستگیر شد
پرواز‌های جاسوسی آمریکا بر فراز نیجریه
مادورو خطاب به ترامپ: روی مشکلات کشور خودت تمرکز کن
سرهنگ باگلی؛ بازوی جدید نفوذ آمریکا در عراق
کاترین شکدم؛ روایتگر سیال!
سفر وزرای دفاع و خارجه سوریه به روسیه
اعلان رسمی اشغال دائمی غزه توسط اسرائیل