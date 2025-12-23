باشگاه خبرنگاران جوان؛ رامین نصیری* - کاترین شکدم نامیست که هرچندوقت یکبار در محافل سیاسی و رسانهای داخلی و خارجی خبرساز میشود و به سرعت تبدیل به پروژهای برای بهره برداری کنش گران و فعالین سیاسی و رسانهای میشود. اما الان و پس از گذشت چند سال از افشای چهره واقعی او، همچنان شاهد بهره برداری مضحک و مسخره برخی رسانهها از این چهره سوخته و بی اعتبار، آن هم با طرح ادعاهای واهی و اغراق آمیز در رابطه با مسائل مختلف هستیم.
این در حالیست که بررسی ساده و سطحی اظهارات و موضع گیریها و روایتهای کاترین شکدم در طول این سالها ما را با یک واقعیت رسانهای آشنا میکند و آن این است که شکدم روایتگر سیالی است که هیچ روایت معتبری ندارد و بسته به مخاطب، شرایط و نیازمندیهای خود و هم کیشان اش دهان به روایتگریهای گوناگون و متناقض باز میکند.
برای نمونه بهتر است یک مورد از این تناقضگوییها را با هم بررسی کنیم. جالب است بدانیم که او اولین بار در آذرماه ۱۴۰۰ در مصاحبه با تایمز آف اسرائیل ادعا کرده بود که هرگز مسلمان نشده و تماماً نقش بازی کرده و هدفش نفوذ بوده است. اما در ادامه در اسفند همان سال در مصاحبه مجدد با تایمز آف اسرائیل گفت که واقعاً شیعه شده بود و پس از جر و بحث با دختر خود مجدداً به یهودیت بازگشته است، اما چند هفته بعد و در مصاحبه با بیبیسی فارسی اعلام کرد که فقط مسلمان شده است و آن هم بخاطر همسر سنی خودش بوده است و صراحتاً اعلام کرد که هیچگاه جاسوس نبوده است.
عملاً سه روایت مختلف آن هم در عرض شش ماه از زبان شکدم به خوبی نشان میدهد که او همواره به دنبال فروش متاعی است که خریدار داشته باشد و آن هم بسته به رسانه و مخاطبیناش متفاوت است و امروز هم با استفاده از همین روش مجدداً به دنبال دلقک کردن رسانه ایران اینترنشنال رفته است و در تازهترین ادعاهای خود اعلام کرده که از اندرونی نظام خبردار است و مثلاً افشاگری کرده از آن چیزهایی که تاکنون سابقه نداشته و به نوعی کاملاً تابوشکنانه بوده است.
حال آن که همین شکدم در مصاحبه اختصاصیاش با بیبیسی فارسی چندین بار به صراحت اعلام کرده بود که هیچ اسراری از مقامات ایرانی نگرفته است و اساساً با هیچ مقام و مسئولی رابطه نزدیک نداشته است که بتواند از اندرونی یا اسرار نظام خبردار باشد. اما بهرحال روایتهای سیال، تغییر یافته و جوسازیهای تبلیغاتی او همچنان ادامه دارد و گرچه مضحکانه و کودکانه است، اما مراقبت و دقت همگان را در مواجه با آن نیاز دارد.
* کارشناس مسائل بینالملل