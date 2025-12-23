روایت‌های مختلف و متناقض شکدم در ماه‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که او همواره به دنبال فروش متاعی است که خریدار داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رامین نصیری* - کاترین شکدم نامیست که هرچندوقت یکبار در محافل سیاسی و رسانه‌ای داخلی و خارجی خبرساز می‌شود و به سرعت تبدیل به پروژه‌ای برای بهره برداری کنش گران و فعالین سیاسی و رسانه‌ای می‌شود. اما الان و پس از گذشت چند سال از افشای چهره واقعی او، همچنان شاهد بهره برداری مضحک و مسخره برخی رسانه‌ها از این چهره سوخته و بی اعتبار، آن هم با طرح ادعا‌های واهی و اغراق آمیز در رابطه با مسائل مختلف هستیم. 

این در حالیست که بررسی ساده و سطحی اظهارات و موضع گیری‌ها و روایت‌های کاترین شکدم در طول این سال‌ها ما را با یک واقعیت رسانه‌ای آشنا می‌کند و آن این است که شکدم روایتگر سیالی است که هیچ روایت معتبری ندارد و بسته به مخاطب، شرایط و نیازمندی‌های خود و هم کیشان اش دهان به روایتگری‌های گوناگون و متناقض باز می‌کند.

برای نمونه بهتر است یک مورد از این تناقض‌گویی‌ها را با هم بررسی کنیم. جالب است بدانیم که او اولین بار در آذرماه ۱۴۰۰ در مصاحبه با تایمز آف اسرائیل ادعا کرده بود که هرگز مسلمان نشده و تماماً نقش بازی کرده و هدفش نفوذ بوده است. اما در ادامه در اسفند همان سال در مصاحبه مجدد با تایمز آف اسرائیل گفت که واقعاً شیعه شده بود و پس از جر و بحث با دختر خود مجدداً به یهودیت بازگشته است، اما چند هفته بعد و در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی اعلام کرد که فقط مسلمان شده است و آن هم بخاطر همسر سنی خودش بوده است و صراحتاً اعلام کرد که هیچگاه جاسوس نبوده است. 

عملاً سه روایت مختلف آن هم در عرض شش ماه از زبان شکدم به خوبی نشان می‌دهد که او همواره به دنبال فروش متاعی است که خریدار داشته باشد و آن هم بسته به رسانه و مخاطبین‌اش متفاوت است و امروز هم با استفاده از همین روش مجدداً به دنبال دلقک کردن رسانه ایران اینترنشنال رفته است و در تازه‌ترین ادعا‌های خود اعلام کرده که از اندرونی نظام خبردار است و مثلاً افشاگری کرده از آن چیز‌هایی که تاکنون سابقه نداشته و به نوعی کاملاً تابوشکنانه بوده است. 

حال آن که همین شکدم در مصاحبه اختصاصی‌اش با بی‌بی‌سی فارسی چندین بار به صراحت اعلام کرده بود که هیچ اسراری از مقامات ایرانی نگرفته است و اساساً با هیچ مقام و مسئولی رابطه نزدیک نداشته است که بتواند از اندرونی یا اسرار نظام خبردار باشد. اما بهرحال روایت‌های سیال، تغییر یافته و جوسازی‌های تبلیغاتی او همچنان ادامه دارد و گرچه مضحکانه و کودکانه است، اما مراقبت و دقت همگان را در مواجه با آن نیاز دارد.

* کارشناس مسائل بین‌الملل

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۶ ۰۳ دی ۱۴۰۴
امیدوارم اینجوری که شما میگید باشه ولی خب نمیتونیم باور کنیم
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۰۲ دی ۱۴۰۴
مگه چی گفته؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۶ ۰۲ دی ۱۴۰۴
کاترین شکدم یک روسپی بین المللی که در اختیار سرویس های انگلیس خبیث و آمریکا یک مامور شناخته شده خائن و خودفروخته رژیم صهیونیستی است...
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۳ ۰۲ دی ۱۴۰۴
در هر صورت مقصر مقامات کشور ما هستند، چرا باید به این شخص روسپی اینقدر بها داده میشد؟ به فرض این خانم واقعا شیعه شده باشد، معجزه که نکرده، هر کاری هم کرده باشه برای دنیا و آخرت خودش بود. اگر آرزوی دیدن شیعه دارید، ۸۰ میلیون نفر شیعه مادرزاد توی کشور هست.
۳
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۷ ۰۲ دی ۱۴۰۴
چرا واقعیتها را نمیخواین قبول کنید اینهمه ترور فرماندهان سپاه و دانشمندان هسته ای جز با نفوذ امثال این افراد در بدنه دستگاههای حکومتی ممکن شده
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
س
۱۹:۴۵ ۰۲ دی ۱۴۰۴
عجب
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۷ ۰۲ دی ۱۴۰۴
قبول کنید نفوذ کرده والسلام
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۱ ۰۲ دی ۱۴۰۴
آدم میمونه حرف کدوم تون رو باور کنه
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۰ ۰۲ دی ۱۴۰۴
تحلیل های هوش مصنوعی رو جای حرفهای کارشناس جا میزنید؟؟!!!
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۳ ۰۲ دی ۱۴۰۴
حرف‌های کسی که یک روده راست تو شکم نداره نه قابل اعتناست نه شنیدنی چرا وقت خودمون رو تلف اینا کنیم.
۷
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۳ ۰۲ دی ۱۴۰۴
اگر هدفش نفوذ بوده چرا وارد کشور شده
چرا با سیاسیون در ارطبات بوده
چرا این‌قدر در ر داخل کشور نفوذ داشته
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۰۲ دی ۱۴۰۴
این جناب کواکبیان که اینقدر گفت این انسان منافق است ولی کسی توجه نکرد نزدیک بود ایشان را به جای سارقین سابقه دار وخشن و مفسدان اقتصادی محاکمه کنند. و طناب دار را گردن ایشان بیندازند. خدارحم کرد.
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۱ ۰۲ دی ۱۴۰۴
هم زشته هم‌بد ادا.
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۸:۳۷ ۰۲ دی ۱۴۰۴
گر نباشد چیرکی...
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علي
۱۸:۲۴ ۰۲ دی ۱۴۰۴
ميمون زشت تر بازيش بيشتر ،حالا خوبه كه يه رسانه از ايران هم باش مصاحبه كنه كه يه پولي هم گيرش بيا، دوباره يه حرف در بياره بگه كه به مزاق اون وريها خوش نياد
۶
۲
پاسخ دادن
