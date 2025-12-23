باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - براساس دادههای رهگیری پرواز و اظهارات مقامات فعلی و سابق آمریکا، واشنگتن از اواخر ماه نوامبر در حال انجام پروازهای جاسوسی و جمعآوری اطلاعات استخباراتی بر فراز بخشهای گستردهای از نیجریه است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این پروازها در غرب آفریقا در پی تهدیدات ماه نوامبر دونالد ترامب، رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر مداخله نظامی در نیجریه صورت میگیرد؛ تهدیدی که به ادعای او ناشی از شکست دولت نیجریه در توقف خشونتها علیه جوامع مسیحی است. همچنین این تحرکات تنها چند ماه پس از ربوده شدن یک خلبان آمریکایی شاغل در یک آژانس تبلیغ مسیحیت در کشور همسایه (نیجر) آغاز شده است.
دادههای رهگیری ماه دسامبر نشان میدهد هواپیماهایی که توسط یک شرکت پیمانکار آمریکایی برای عملیات نظارتی اداره میشوند، معمولا از غنا برخاسته و پس از پرواز بر فراز نیجریه به «آکرا» بازمیگردند. اپراتور این پروازها شرکت «تیناکس ایرواسپیس» مستقر در ایالت میسیسیپی است که هواپیماهای ماموریتهای ویژه را تامین کرده و همکاری نزدیکی با ارتش آمریکا دارد.
«لیام کار»، رئیس تیم آفریقا در پروژه تهدیدات بحرانی در موسسه «امریکن اینترپرایز»، معتقد است این عملیات از فرودگاه آکرا مدیریت میشود که مرکز لجستیک ارتش آمریکا در آفریقا است. او خاطرنشان کرد: «این یک نشانه اولیه است که نشان میدهد آمریکا در حال بازسازی توانمندیهای خود در این منطقه است؛ آن هم پس از آنکه سال گذشته کشور نیجر نیروهای آمریکایی را اخراج و برای کمکهای امنیتی به روسیه متوسل شد.»
یک مقام سابق آمریکایی فاش کرد که چندین دارایی نظامی توسط دولت ترامپ در نوامبر به غنا منتقل شده است. به گفته وی، اهداف این ماموریتها شامل ردیابی خلبان ربوده شده آمریکایی و جمعآوری اطلاعات از گروههای مسلح فعال در نیجریه از جمله بوکوحرام و شاخه داعش در غرب آفریقا است.
یک مقام فعلی آمریکا نیز پرواز این هواپیماها بر فراز نیجریه را تایید کرد، اما به دلیل حساسیتهای دیپلماتیک، از ارائه جزئیات بیشتر خودداری نمود.
منبع: المیادین