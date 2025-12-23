واشنگتن درپی عملی کردن تهدیدات ترامپ و مقابله با نفوذ روسیه، عملیات جاسوسی گسترده‌ای را از پایگاه‌های غنا علیه نیجریه آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - براساس داده‌های رهگیری پرواز و اظهارات مقامات فعلی و سابق آمریکا، واشنگتن از اواخر ماه نوامبر در حال انجام پرواز‌های جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی بر فراز بخش‌های گسترده‌ای از نیجریه است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این پرواز‌ها در غرب آفریقا در پی تهدیدات ماه نوامبر دونالد ترامب، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر مداخله نظامی در نیجریه صورت می‌گیرد؛ تهدیدی که به ادعای او ناشی از شکست دولت نیجریه در توقف خشونت‌ها علیه جوامع مسیحی است. همچنین این تحرکات تنها چند ماه پس از ربوده شدن یک خلبان آمریکایی شاغل در یک آژانس تبلیغ مسیحیت در کشور همسایه (نیجر) آغاز شده است.

داده‌های رهگیری ماه دسامبر نشان می‌دهد هواپیما‌هایی که توسط یک شرکت پیمانکار آمریکایی برای عملیات نظارتی اداره می‌شوند، معمولا از غنا برخاسته و پس از پرواز بر فراز نیجریه به «آکرا» بازمی‌گردند. اپراتور این پرواز‌ها شرکت «تیناکس ایرواسپیس» مستقر در ایالت میسیسیپی است که هواپیما‌های ماموریت‌های ویژه را تامین کرده و همکاری نزدیکی با ارتش آمریکا دارد.

«لیام کار»، رئیس تیم آفریقا در پروژه تهدیدات بحرانی در موسسه «امریکن اینترپرایز»، معتقد است این عملیات از فرودگاه آکرا مدیریت می‌شود که مرکز لجستیک ارتش آمریکا در آفریقا است. او خاطرنشان کرد: «این یک نشانه اولیه است که نشان می‌دهد آمریکا در حال بازسازی توانمندی‌های خود در این منطقه است؛ آن هم پس از آنکه سال گذشته کشور نیجر نیرو‌های آمریکایی را اخراج و برای کمک‌های امنیتی به روسیه متوسل شد.»

یک مقام سابق آمریکایی فاش کرد که چندین دارایی نظامی توسط دولت ترامپ در نوامبر به غنا منتقل شده است. به گفته وی، اهداف این ماموریت‌ها شامل ردیابی خلبان ربوده شده آمریکایی و جمع‌آوری اطلاعات از گروه‌های مسلح فعال در نیجریه از جمله بوکوحرام و شاخه داعش در غرب آفریقا است.

یک مقام فعلی آمریکا نیز پرواز این هواپیما‌ها بر فراز نیجریه را تایید کرد، اما به دلیل حساسیت‌های دیپلماتیک، از ارائه جزئیات بیشتر خودداری نمود.

منبع: المیادین

برچسب ها: هواپیمای جاسوسی ، جاسوسی آمریکا ، نیجریه
خبرهای مرتبط
تهدید ترامپ به اقدام نظامی «سریع» در نیجریه
عکاس «نشنال جئوگرافیک» چطور برای «سیا» عملیات مخفیانه طراحی کرد؟ + فیلم
خشم ترامپ از گزارش تلویزیونی او را به تهدید نیجریه واداشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شاهد ایرانی؛ اعتراف پنتاگون به برتری
کاترین شکدم؛ روایتگر سیال!
شکار اهداف اسرائیلی توسط هکر‌های ایران
وحشت پنهان رژیم اشغالگر: تعلل در افشای غزه و نقشه‌های تخریبی
ترامپ به دنبال تصاحب گرینلند؛ دانمارک خشمگین از واشنگتن
هشدار ترکیه به قسد: عملیات نظامی در راه است
جهنم پنهان روپوش‌ها: شکنجه پزشکان غزه در سیاه‌چال‌های صهیونیستی
درگیری خونین در حلب؛ دولت دمشق و قسد روبه‌روی هم
سرهنگ باگلی؛ بازوی جدید نفوذ آمریکا در عراق
مسکو در کنار کاراکاس؛ حمایت کامل روسیه از ونزوئلا در برابر آمریکا
آخرین اخبار
پرواز‌های جاسوسی آمریکا بر فراز نیجریه
مادورو خطاب به ترامپ: روی مشکلات کشور خودت تمرکز کن
سرهنگ باگلی؛ بازوی جدید نفوذ آمریکا در عراق
کاترین شکدم؛ روایتگر سیال!
سفر وزرای دفاع و خارجه سوریه به روسیه
اعلان رسمی اشغال دائمی غزه توسط اسرائیل
مرگ خاموش ۱۲۰۰ بیمار در غزه؛ فاجعه انسانی در سایه محاصره و قحطی
شکار اهداف اسرائیلی توسط هکر‌های ایران
نفوذ زرهی ارتش اسرائیل به جنوب سوریه
خروج تدریجی نظامیان آمریکا از عراق آغاز شد
ترامپ به دنبال تصاحب گرینلند؛ دانمارک خشمگین از واشنگتن
هشدار ترکیه به قسد: عملیات نظامی در راه است
مسکو در کنار کاراکاس؛ حمایت کامل روسیه از ونزوئلا در برابر آمریکا
تب هوش مصنوعی و بیت‌کوین؛ مراکز داده برق جهان را می‌بلعند
درگیری خونین در حلب؛ دولت دمشق و قسد روبه‌روی هم
پیام آتشین فرمانده عصائب: مقاومت تسلیم‌پذیر نیست
تاکید چارچوب هماهنگی بر انحصار سلاح در دست دولت
وحشت پنهان رژیم اشغالگر: تعلل در افشای غزه و نقشه‌های تخریبی
شاهد ایرانی؛ اعتراف پنتاگون به برتری
جهنم پنهان روپوش‌ها: شکنجه پزشکان غزه در سیاه‌چال‌های صهیونیستی
۲ غیرنظامی در خشونت‌های حلب کشته شدند
انفجار شدید در منطقه رامات‌گان اراضی اشغالی
حمله عربستان به مناطق مرزی یمن
یاوه گویی نتانیاهو درباره واکنش سخت به تهران
انفجار و آتش‌سوزی در کارخانه شیمیایی فرانسه؛ سه نفر به شدت مجروح شدند
زلنسکی: ما به تضمین‌های امنیتی از آمریکا نیاز داریم
اسموتریچ از نتانیاهو می‌خواهد در دیدار با ترامپ بر حمله به حماس اصرار کند
مسکو و کاراکاس، اقدامات آمریکا علیه محموله‌های نفتی ونزوئلا را محکوم کردند
۸۷۵ نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در ۷۳ روز، ۴۱۱ کشته برجای گذاشت
ایتالیا قصد دارد حضور نظامی خود در لبنان را پس از خروج نیرو‌های حافظ صلح حفظ کند