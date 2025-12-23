مادورو خطاب به ترامپ: روی مشکلات کشور خودت تمرکز کن

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در پاسخ به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از او خواست که به جای تشدید تنشها بر سر توقیف نفتکشهای ونزوئلا توسط آمریکا و اجرای تحریمهای واشنگتن، بر مسائل داخلی تمرکز کند.
مادورو در یک مراسم عمومی در کاراکاس، از اقدامات آمریکا علیه محمولههای نفتی ونزوئلا و هشدارهای ترامپ نسبت به کاراکاس انتقاد کرد و گفت که رئیس جمهور آمریکا باید مشکلات داخلی را در اولویت قرار دهد.
مادورو گفت: «من فکر میکنم رئیس جمهور ترامپ باید روی مشکلات کشور خودش تمرکز کند. اگر او بر مسائل اقتصادی و اجتماعی تمرکز میکرد، روابطش با جهان بهبود مییافت.»
مادورو افزود که ترامپ زمان زیادی را صرف ونزوئلا میکند و گفت که اگر دوباره با او صحبت کند، توصیههای مشابهی ارائه خواهد داد. او فشار بر صادرات نفت ونزوئلا را به عنوان آزمایشی برای تابآوری توصیف کرد و گفت: «ما بر این چالش غلبه خواهیم کرد و به عنوان یک کشور مستقل قویتر ظاهر خواهیم شد.»
مادورو همچنین تلاش کرد تا به شرکای بینالمللی اطمینان دهد و گفت که ونزوئلا علیرغم تحریمها، در رعایت توافقنامههای تجاری قابل اعتماد است. او گفت که قراردادهای با شرکت انرژی آمریکایی شورون، که تحت مجوز محدود ایالات متحده در ونزوئلا فعالیت میکند و اجازه تولید با پرداختهای ساختاریافته به صورت تحویل نفت غیرنقدی را میدهد، کاملاً رعایت میشود.
مادورو گفت: «ما افرادی جدی و شریف هستیم.»
این اظهارات پس از اظهارات ترامپ در یک کنفرانس مطبوعاتی در محل اقامتش در مار-آ-لاگو در روز دوشنبه، جایی که از او در مورد تهدیدهایش علیه ونزوئلا سوال شد، مطرح شد.
یک خبرنگار پرسید: «چرا آنها باید تهدید شما را جدی بگیرند؟ هدف نهایی شما چیست؟»
ترامپ پاسخ داد: «پاسخی وجود ندارد. او میتواند هر کاری که میخواهد انجام دهد. ما یک [نیروی] عظیم داریم که تاکنون تشکیل شده و تاکنون بزرگترین نیرویی است که در آمریکای شمالی داشتهایم. هر کاری که او بخواهد انجام دهد، اگر بخواهد کاری انجام دهد، اگر سرسختانه رفتار کند، آخرین باری خواهد بود که سرسختانه رفتار میکند.»
در همان رویداد، ترامپ توقیف محمولههای نفتی ونزوئلا توسط ایالات متحده را تأیید کرد و به توقیف حدود ۱.۹ میلیون بشکه در ۱۰ دسامبر و تعقیب یک نفتکش دیگر اشاره کرد.
ترامپ گفت: «ما آن را نگه خواهیم داشت... شاید ذخایر استراتژیک. ما آن را نگه میداریم. ما کشتیها را نیز نگه میداریم.» او در مورد کشتی دوم افزود: «ما آن را خواهیم گرفت، زیرا از ونزوئلا خارج شده است و تحریم شده بود.»
ترامپ همچنین ونزوئلا را به صادرات مجرمان و قاچاقچیان مواد مخدر در دورههای مرزهای باز متهم کرد و ادعا کرد که عملیات ایالات متحده بیش از ۹۶ درصد ورود مواد مخدر دریایی را کاهش داده است.
تا اواخر دسامبر، نیروهای آمریکایی حداقل سه نفتکش تحریم شده یا مرتبط با ونزوئلا را توقیف یا رهگیری کرده و صادرات این کشور را مختل کردند. بازارهای نفت واکنش محدودی به این بنبست نشان دادهاند. نفت خام برنت در ۲۳ دسامبر حدود ۶۲ دلار در هر بشکه معامله میشد که نشاندهنده مازاد عرضه جهانی گستردهتر است.
منبع: آناتولی