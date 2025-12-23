باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گروه‌های فعال فلسطینی اعلام کردند که پلیس لندن روز سه‌شنبه گرتا تونبرگ، فعال سوئدی را در تظاهراتی در حمایت از اعتصاب‌کنندگان غذا طرفدار فلسطین دستگیر کرد.

گروه زندانیان فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «گرتا تونبرگ طبق قانون تروریسم در تظاهرات زندانیان فلسطین دستگیر شد.»

این زندانیان به اتهام حمایت از گروه ممنوعه «اقدام فلسطین» و اتهامات دیگر در بازداشت هستند و تونبرگ تابلویی در دست داشت که روی آن نوشته شده بود: «من از زندانیان «اقدام فلسطین» حمایت می‌کنم. من با نسل‌کشی مخالفم».

منبع: خبرگزاری فرانسه