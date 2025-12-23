گروه‌های فعال فلسطینی اعلام کردند که پلیس لندن فعال سوئدی را در تظاهراتی در حمایت از فلسطین دستگیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گروه‌های فعال فلسطینی اعلام کردند که پلیس لندن روز سه‌شنبه گرتا تونبرگ، فعال سوئدی را در تظاهراتی در حمایت از اعتصاب‌کنندگان غذا طرفدار فلسطین دستگیر کرد.

گروه زندانیان فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «گرتا تونبرگ طبق قانون تروریسم در تظاهرات زندانیان فلسطین دستگیر شد.»

این زندانیان به اتهام حمایت از گروه ممنوعه «اقدام فلسطین» و اتهامات دیگر در بازداشت هستند و تونبرگ تابلویی در دست داشت که روی آن نوشته شده بود: «من از زندانیان «اقدام فلسطین» حمایت می‌کنم. من با نسل‌کشی مخالفم».

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: گرتا تونبرگ ، حامیان فلسطین
خبرهای مرتبط
تداوم تخریب سیستماتیک غزه پس از آتش‌بس
اسموتریچ از نتانیاهو می‌خواهد در دیدار با ترامپ بر حمله به حماس اصرار کند
۸۷۵ نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در ۷۳ روز، ۴۱۱ کشته برجای گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شاهد ایرانی؛ اعتراف پنتاگون به برتری
کاترین شکدم؛ روایتگر سیال!
سرهنگ باگلی؛ بازوی جدید نفوذ آمریکا در عراق
شکار اهداف اسرائیلی توسط هکر‌های ایران
وحشت پنهان رژیم اشغالگر: تعلل در افشای غزه و نقشه‌های تخریبی
ترامپ به دنبال تصاحب گرینلند؛ دانمارک خشمگین از واشنگتن
هشدار ترکیه به قسد: عملیات نظامی در راه است
جهنم پنهان روپوش‌ها: شکنجه پزشکان غزه در سیاه‌چال‌های صهیونیستی
درگیری خونین در حلب؛ دولت دمشق و قسد روبه‌روی هم
مسکو در کنار کاراکاس؛ حمایت کامل روسیه از ونزوئلا در برابر آمریکا
آخرین اخبار
هند بسته کمک ۴۵۰ میلیون دلاری برای سیل‌زدگان سریلانکا را اعلام کرد
گرتا تونبرگ در تظاهرات حامیان فلسطین در لندن دستگیر شد
پرواز‌های جاسوسی آمریکا بر فراز نیجریه
مادورو خطاب به ترامپ: روی مشکلات کشور خودت تمرکز کن
سرهنگ باگلی؛ بازوی جدید نفوذ آمریکا در عراق
کاترین شکدم؛ روایتگر سیال!
سفر وزرای دفاع و خارجه سوریه به روسیه
اعلان رسمی اشغال دائمی غزه توسط اسرائیل
مرگ خاموش ۱۲۰۰ بیمار در غزه؛ فاجعه انسانی در سایه محاصره و قحطی
شکار اهداف اسرائیلی توسط هکر‌های ایران
نفوذ زرهی ارتش اسرائیل به جنوب سوریه
خروج تدریجی نظامیان آمریکا از عراق آغاز شد
ترامپ به دنبال تصاحب گرینلند؛ دانمارک خشمگین از واشنگتن
هشدار ترکیه به قسد: عملیات نظامی در راه است
مسکو در کنار کاراکاس؛ حمایت کامل روسیه از ونزوئلا در برابر آمریکا
تب هوش مصنوعی و بیت‌کوین؛ مراکز داده برق جهان را می‌بلعند
درگیری خونین در حلب؛ دولت دمشق و قسد روبه‌روی هم
پیام آتشین فرمانده عصائب: مقاومت تسلیم‌پذیر نیست
تاکید چارچوب هماهنگی بر انحصار سلاح در دست دولت
وحشت پنهان رژیم اشغالگر: تعلل در افشای غزه و نقشه‌های تخریبی
شاهد ایرانی؛ اعتراف پنتاگون به برتری
جهنم پنهان روپوش‌ها: شکنجه پزشکان غزه در سیاه‌چال‌های صهیونیستی
۲ غیرنظامی در خشونت‌های حلب کشته شدند
انفجار شدید در منطقه رامات‌گان اراضی اشغالی
حمله عربستان به مناطق مرزی یمن
یاوه گویی نتانیاهو درباره واکنش سخت به تهران
انفجار و آتش‌سوزی در کارخانه شیمیایی فرانسه؛ سه نفر به شدت مجروح شدند
زلنسکی: ما به تضمین‌های امنیتی از آمریکا نیاز داریم
اسموتریچ از نتانیاهو می‌خواهد در دیدار با ترامپ بر حمله به حماس اصرار کند
مسکو و کاراکاس، اقدامات آمریکا علیه محموله‌های نفتی ونزوئلا را محکوم کردند