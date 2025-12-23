باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه انجام شده بر روی بیش از ۳۲۸۰۰۰ شرکتکننده در بیوبانک بریتانیا که ۱۲ سال طول کشیده عادات غذایی روزانه و تأثیر آنها بر سلامت معده را زیر نظر گرفت.
نتایج نشان داد که نوشیدن نوشیدنیهای بسیار داغ، مانند چای و قهوه، خطر ابتلا به سرطان معده را افزایش میدهد.
محققان نه تنها مقدار نوشیدنیهای مصرفی، بلکه دمای ترجیحی شرکتکنندگان را نیز تجزیه و تحلیل کردند. آنها دریافتند افرادی که روزانه بیش از هشت فنجان نوشیدنی بسیار داغ مینوشند، در مقایسه با افرادی که نوشیدنیهای گرمتر را ترجیح میدهند یا به ندرت مینوشند، ۵۴٪ بیشتر در معرض ابتلا به سرطان معده هستند.
محققان دریافتند که این تأثیر در بین کسانی که مرتباً نوشیدنیهای بسیار داغ مینوشند، حتی بیشتر است و خطر ابتلا به سرطان معده در صورت مصرف بیش از هشت فنجان در روز، صرف نظر از سن، سبک زندگی، سیگار کشیدن یا سایر عوامل، بیش از دو برابر میشود.
کارشناسان معتقدند که این امر به دلیل تحریک مزمن دیواره معده در اثر گرما است که باعث التهاب و آسیب بافتی میشود و محیط مناسبی را برای رشد تومورهای بدخیم ایجاد میکند. این مطالعه نشان میدهد که نوشیدن نوشیدنیها با دمای متوسط ممکن است گامی ساده برای کاهش خطر ابتلا به سرطان معده و دستگاه گوارش باشد.
این یافتهها در مجله Food & Function منتشر شده است.
منبع: Lenta.ru