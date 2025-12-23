یک مطالعه پزشکی، عادت روزانه‌ای را در بین برخی افراد آشکار کرده است که خطر ابتلا به سرطان معده را افزایش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه انجام شده بر روی بیش از ۳۲۸۰۰۰ شرکت‌کننده در بیوبانک بریتانیا که ۱۲ سال طول کشیده عادات غذایی روزانه و تأثیر آنها بر سلامت معده را زیر نظر گرفت.

نتایج نشان داد که نوشیدن نوشیدنی‌های بسیار داغ، مانند چای و قهوه، خطر ابتلا به سرطان معده را افزایش می‌دهد.

محققان نه تنها مقدار نوشیدنی‌های مصرفی، بلکه دمای ترجیحی شرکت‌کنندگان را نیز تجزیه و تحلیل کردند. آنها دریافتند افرادی که روزانه بیش از هشت فنجان نوشیدنی بسیار داغ می‌نوشند، در مقایسه با افرادی که نوشیدنی‌های گرم‌تر را ترجیح می‌دهند یا به ندرت می‌نوشند، ۵۴٪ بیشتر در معرض ابتلا به سرطان معده هستند.

محققان دریافتند که این تأثیر در بین کسانی که مرتباً نوشیدنی‌های بسیار داغ می‌نوشند، حتی بیشتر است و خطر ابتلا به سرطان معده در صورت مصرف بیش از هشت فنجان در روز، صرف نظر از سن، سبک زندگی، سیگار کشیدن یا سایر عوامل، بیش از دو برابر می‌شود.

کارشناسان معتقدند که این امر به دلیل تحریک مزمن دیواره معده در اثر گرما است که باعث التهاب و آسیب بافتی می‌شود و محیط مناسبی را برای رشد تومور‌های بدخیم ایجاد می‌کند. این مطالعه نشان می‌دهد که نوشیدن نوشیدنی‌ها با دمای متوسط ​​​​ممکن است گامی ساده برای کاهش خطر ابتلا به سرطان معده و دستگاه گوارش باشد.

این یافته‌ها در مجله Food & Function منتشر شده است.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: سرطان معده ، نوشیدنی داغ ، عادات روزانه ، چای داغ
خبرهای مرتبط
9 عادتی که باعث افزایش خطر سرطان معده می شود!
هرگز با لیوان کاغذی، مایعات داغ ننوشید!
چای بنوشید تا خنک شوید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ضرورت بازنگری در نظام پرداختی کارانه حوزه سلامت/ کمبود متخصص در برخی رشته‌های پزشکی در آینده
دستور جمع‌آوری فوری فرآورده‌های غیرمجاز صادر شد
ماجرای توزیع شیر ناسالم در مدارس چه بود؟
یارانه خدمات اعتباری ویژه زمستان ۱۴۰۴ اعلام شد
پرونده ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ با ۵۵۲ هزار داوطلب بسته شد
ضرورت بهره‌گیری از پژوهش برای حل مسائل اولویت‌دار جامعه
سازمان جهانی بهداشت شریک راهبردی ایران در حکمرانی سلامت است
نقش راهبردی گزینش در صیانت از حریم معلمی و امنیت فرهنگی کشور
صرف ایده خلاقانه یا حتی فناوری نو، تضمین‌کننده موفقیت در بازار نیست
ساسونگ درصدد به چالش کشیدن اپل با یک گوشی تاشو و نمایشگر عریض
آخرین اخبار
یک عادت روزانه که احتمال ابتلا به سرطان معده را تشدید می‌کند
یک کشف علمی که سرنوشتی هولناک را برای زمین پیش‌بینی کرده است! com
حمله هکری جدید علیه حساب‌های واتساپ بدون  شکستن رمزگذاری
خنده درمانی و فواید قلبی-عروقی و ایمنی آن
ساسونگ درصدد به چالش کشیدن اپل با یک گوشی تاشو و نمایشگر عریض
سازمان جهانی بهداشت شریک راهبردی ایران در حکمرانی سلامت است
نقش راهبردی گزینش در صیانت از حریم معلمی و امنیت فرهنگی کشور
ماجرای توزیع شیر ناسالم در مدارس چه بود؟
صرف ایده خلاقانه یا حتی فناوری نو، تضمین‌کننده موفقیت در بازار نیست
ضرورت بازنگری در نظام پرداختی کارانه حوزه سلامت/ کمبود متخصص در برخی رشته‌های پزشکی در آینده
یارانه خدمات اعتباری ویژه زمستان ۱۴۰۴ اعلام شد
دستور جمع‌آوری فوری فرآورده‌های غیرمجاز صادر شد
پرونده ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ با ۵۵۲ هزار داوطلب بسته شد
ضرورت بهره‌گیری از پژوهش برای حل مسائل اولویت‌دار جامعه
احترام به معلمان، اولویت اول نظام آموزشی