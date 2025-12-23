سامسونگ درصدد آن است تا با عرضه یک گوشی تاشو با نمایشگر عریض، اپل را به چالش بکشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - وب‌سایت‌های فناوری گزارش داده‌اند که سامسونگ در حال توسعه یک گوشی تاشو با نمایشگر عریض است تا با گوشی تاشوی مورد انتظار اپل رقابت کند.

آخرین اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که اپل در حال کار بر روی اولین گوشی تاشوی خود است که دارای صفحه نمایش داخلی بزرگ و ابعاد غیرمعمول برای این نوع دستگاه خواهد بود. همزمان، سامسونگ نیز در حال توسعه یک گوشی مشابه برای رقابت با دستگاه آینده اپل است.

یک گزارش جدید نشان می‌دهد که گوشی تاشوی سامسونگ که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ عرضه شود، دارای یک صفحه نمایش داخلی OLED انعطاف‌پذیر ۷.۶ اینچی با نسبت ابعاد ۴:۳ خواهد بود، در حالی که گوشی تاشوی اپل دارای یک صفحه نمایش اصلی انعطاف‌پذیر ۷.۵۸ اینچی خواهد بود.

طبق این اطلاعات فاش شده، گوشی تاشوی آینده سامسونگ دارای یک صفحه نمایش خارجی ۵.۴ اینچی نیز خواهد بود و از شارژ بی‌سیم ۲۵ واتی پشتیبانی می‌کند.

چندین وب‌سایت تصاویری از طراحی یک گوشی تاشو منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد سامسونگ این تصاویر را برای سنجش افکار عمومی در مورد طراحی دستگاه مورد انتظار خود منتشر کرده است. تصاویر نشان می‌دهند که دکمه‌های کنترلی گوشی در لبه بالایی قاب آن نصب شده‌اند و کاربران قادر خواهند بود صفحه نمایش را برای اجرای همزمان چندین برنامه تقسیم کنند.

منبع: gsmarena