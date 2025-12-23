وزارت دادگستری آمریکا آرشیو جدیدی از حدود ۳۰ هزار سند مرتبط با پرونده جفری اپستین را منتشر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت دادگستری آمریکا آرشیو جدیدی از حدود ۳۰ هزار سند مرتبط با پرونده جفری اپستین، سرمایه‌دار متهم به سوءاستفاده جنسی از کودکان را منتشر کرده است.

این آژانس در X نوشت: "برخی از این اسناد حاوی ادعا‌های نادرست و جنجالی علیه رئیس جمهور ترامپ هستند که درست قبل از انتخابات ۲۰۲۰ به FBI ارائه شده بودند. برای روشن شدن: این ادعا‌ها بی‌اساس و نادرست هستند و اگر ذره‌ای اعتبار داشتند، مطمئناً قبلاً علیه رئیس جمهور ترامپ به کار گرفته می‌شدند. " این وزارتخانه همچنین خاطرنشان کرد که این پرونده‌ها برای محافظت از هویت قربانیان احتمالی ویرایش شده‌اند.

در ۱۹ دسامبر، این وزارتخانه حدود ۴۰۰۰ سند و عکس مربوط به اپستین را منتشر کرد، اما بسیاری از آنها به شدت ویرایش شده بودند. این امر انتقاد چندین قانونگذار آمریکایی را برانگیخت که گفتند سوابق کلیدی هنوز مخفی نگه داشته می‌شوند. آنها به ویژه به مطالبی در مورد تحقیقات در مورد اپستین، مذاکرات مربوط به توافق‌نامه‌های اقرار به جرم و ارتباطات داخلی وزارت دادگستری در مورد این پرونده اشاره کردند.

اپستین در ۶ ژوئیه ۲۰۱۹ توسط نیروی نظامی ایالت نیویورک بازداشت شد. دفتر دادستانی اعلام کرد شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد او در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ ده‌ها دختر زیر سن قانونی را به خانه خود در منهتن آورده است که کوچکترین آنها ۱۴ سال داشت. دوستان و آشنایان اپستین شامل تعداد زیادی از مقامات فعلی و بازنشسته نه تنها از ایالات متحده بلکه از بسیاری از کشور‌های دیگر از جمله روسای سابق دولت، کارآفرینان بزرگ و ستاره‌های تجارت نمایش بودند. اقدامات کیفری علیه این سرمایه‌دار در ایالات متحده پس از آنکه او در اوت ۲۰۱۹ در سلول زندان خودکشی کرد، متوقف شد.

منبع: تاس

برچسب ها: جفری اپستین ، دونالد ترامپ
