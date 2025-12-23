باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک مقام فلسطینی روز سه‌شنبه گفت که شهرک‌نشینان اسرائیلی شبانه به یک خانه فلسطینی در جنوب کرانه باختری اشغالی اسرائیل حمله کردند و به سمت کودکان گاز اشک‌آور پاشیدند و گوسفندان را کشتند. این آخرین مورد از موج حملات شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان در این منطقه در ماه‌های اخیر بود. پلیس اسرائیل مدعی شد که پنج شهرک‌نشین را دستگیر کرده‌اند.

امیر داوود، که دفتری را در یک نهاد دولتی فلسطینی به نام کمیسیون مقاومت دیوار و شهرک‌سازی اداره می‌کند که چنین حملاتی را مستند می‌کند، گفت که شهرک‌نشینان در و پنجره خانه را شکستند و گاز اشک‌آور به داخل شلیک کردند که سه کودک فلسطینی زیر ۴ سال را به بیمارستان فرستاد. او گفت که شهرک‌نشینان همچنین وارد آغل گوسفندان این خانواده شدند و سه گوسفند را کشتند و چهار نفر دیگر را زخمی کردند.

پلیس اسرائیل اعلام کرد که پنج شهرک‌نشین را به ظن تجاوز به زمین‌های فلسطینی، آسیب رساندن به اموال و پخش اسپری فلفل دستگیر کرده است. آنها گفتند که در حال بررسی هستند.

فیلم دوربین مداربسته از حمله در شهر آس سامو، که توسط کمیسیون به اشتراک گذاشته شده است، پنج شهرک‌نشین نقابدار با لباس‌های تیره، برخی با باتوم، را نشان می‌دهد که به خانه نزدیک می‌شوند و به نظر می‌رسد که وارد می‌شوند. صدای خرد کردن و همچنین صدای حیوانات شنیده می‌شود. ویدئوی دیگری از داخل خانه، چهره‌های نقابدار را نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد در حال حمله به گوسفندان در اصطبل هستند.

عکس‌های پس از حادثه، که توسط کمیسیون نیز به اشتراک گذاشته شده است، شیشه‌های خرد شده ماشین و درب ورودی شکسته را نشان می‌دهد. گوسفندان خون‌آلود در حالی که بقیه با پشم‌های خون‌آلود ایستاده‌اند، مرده افتاده‌اند. در داخل خانه، عکس‌ها شیشه‌های شکسته و مبلمان غارت شده را نشان می‌دهند.

داوود گفت که این دومین حمله شهرک‌نشینان به این خانواده در کمتر از دو ماه است. او این را «بخشی از یک الگوی سیستماتیک و مداوم خشونت شهرک‌نشینان علیه غیرنظامیان فلسطینی، اموال و وسایل امرار معاش آنها» خواند که با مصونیت از مجازات تحت حمایت اشغالگران اسرائیلی انجام می‌شود.

در طول برداشت زیتون در ماه اکتبر، شهرک‌نشینان در سراسر این سرزمین به طور متوسط ​​روزانه هشت حمله انجام دادند که بیشترین تعداد از زمان شروع جمع‌آوری داده‌ها توسط دفتر بشردوستانه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ است. این حملات در ماه نوامبر ادامه یافت و سازمان ملل متحد تا ۲۴ نوامبر حداقل ۱۳۶ مورد را ثبت کرد.

اسرائیل کرانه باختری، شرق قدس و غزه - مناطقی که فلسطینی‌ها برای یک کشور آینده در نظر دارند - را در جنگ ۱۹۶۷ تصرف کرد. این رژیم بیش از ۵۰۰۰۰۰ یهودی را در کرانه باختری، علاوه بر بیش از ۲۰۰۰۰۰ نفر در شرق قدس مورد مناقشه، اسکان داده است.

اسرائیل تحت سلطه طرفداران راست افراطی جنبش شهرک‌نشینان از جمله وزیر دارایی، بزالل اسموتریچ و وزیر کابینه، ایتمار بن گویر است که بر نیروی پلیس نظارت دارد. اسموتریچ اوایل این هفته گفت کابینه اسرائیل پیشنهادی برای ساخت ۱۹ شهرک جدید یهودی‌نشین را تصویب کرده است که ضربه دیگری به احتمال تشکیل کشور فلسطین است.

منبع: آسوشیتدپرس