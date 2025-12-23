باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) روز سهشنبه اعلام کرد که بلژیک رسماً در پروندهای که آفریقای جنوبی علیه اسرائیل به دلیل نقض کنوانسیون نسلکشی در نوار غزه مطرح کرده بود، بیانیه مداخله خود را در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) ارائه کرد.
دیوان بینالمللی دادگستری تأیید کرد که بلژیک در ۲۳ دسامبر با استناد به ماده ۶۳ اساسنامه دیوان، بیانیه خود را ارائه کرده است.
ماده ۶۳ بیان میکند که کشورهایی که عضو کنوانسیونی هستند که در رویههای دیوان بینالمللی دادگستری تفسیر میشود، حق مداخله دارند.
بلژیک تأکید کرد که مداخلهاش بر مواد اول تا ششم کنوانسیون نسلکشی، با توجه ویژه به ماده دوم، بهویژه در مورد تفسیر «قصد خاص» مورد نیاز برای قصد نسلکشی متمرکز است.
دادگاه از آفریقای جنوبی و اسرائیل دعوت کرده است تا مطابق با ماده ۸۳ آییننامه دادگاه، نظرات کتبی خود را در مورد مداخله بلژیک ارائه دهند.
آفریقای جنوبی در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ علیه اسرائیل شکایت کرد و آن را به نقض تعهدات تحت کنوانسیون نسلکشی در اقداماتش علیه فلسطینیان در غزه متهم کرد. از آن زمان، دادگاه مجموعهای از اقدامات موقت را صادر کرده است که به اسرائیل دستور میدهد اقداماتی را برای جلوگیری از اقدامات نسلکشی انجام دهد.
دیوان بینالمللی دادگستری، مستقر در لاهه، رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است و اختلافات حقوقی بین کشورها را داوری میکند.
منبع: آناتولی