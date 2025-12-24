کاخ سفید با دور زدن دولت دانمارک، خواستار مذاکره مستقیم با مردم گرینلند برای تعیین آینده این جزیره شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کاخ سفید از تمایل خود برای آغاز گفت‌و‌گو با ساکنان «گرینلند» به منظور بحث درباره آینده این جزیره خبر داد.

«جف لاندری»، فرستاده ویژه جدید آمریکا در امور گرینلند، ادعا کرد: «معتقدم گفت‌و‌گو‌های ما باید با خود مردم واقعی گرینلند باشد؛ اینکه آنها چه می‌خواهند؟ ببینید، آمریکا همیشه طرفی پذیرا بوده است.» وی به ادعای خود افزوده و گفت: «ما برای اشغالگری یا آن‌طور که می‌دانید، غصب کشور کسی به آنجا نمی‌رویم.»

لاندری در مصاحبه با شبکه «فاکس نیوز» مدعی شد که علاقه آمریکا به گرینلند ناشی از این است که این جزیره برای مدتی طولانی خارج از دایره توجه ژئوپولیتیک باقی مانده بود؛ آن هم در زمانی که چین فعالیت‌های فزاینده‌ای در آنجا نشان داده و اروپا نیز این منطقه را نادیده گرفته است.

لاندری با تاکید بر اینکه آمریکا به عنوان صاحب «قوی‌ترین اقتصاد جهان»، به گرینلند «راهی سریع برای تضمین امنیت» پیشنهاد می‌دهد، خاطرنشان کرد که نزدیکی جغرافیایی واشنگتن به این جزیره، بیش از شرکای اروپایی است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ادعا‌های مجدد آمریکا درباره حاکمیت بر این منطقه تحت حاکمیت دانمارک افزایش یافته است.

پیش از این، «لارس لوکه راسموسن»، وزیر امور خارجه دانمارک، از سخنان لاندری درباره نیت آمریکا برای الحاق این جزیره انتقاد کرد و گفت: «از اظهارات لاندری بسیار خشمگین هستم. به همین دلیل پس از گفت‌و‌گو با مقامات گرینلند، تصمیم گرفتم سفیر آمریکا را برای ادای توضیحات به وزارت امور خارجه فراخوانم.»

شایان ذکر است که موقعیت استراتژیک گرینلند در قطب شمال، وجود منابع غنی معدنی و رقابت با چین و روسیه در مدار شمال، باعث شده تا آمریکا (به‌ویژه از زمان ترامپ) به دنبال تسلط بر این جزیره باشد.

منبع: المیادین

برچسب ها: جزیره گرینلند ، قطب شمال
تبادل نظر
