عرضه بازی جدید برای کنسول قدیمی Wii U مایکروسافت

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، امروز خبری در فضای مجازی منتشر شده که تعجب بسیاری را بر انگیخته است. بر اساس این خبر بهتر است دستگاه Wii U غبار گرفته خود را از انبار بیرون بیاورید و آن را برای بار دیگر آماده بازی کنید.

دستگاه قدیمی نینتندو که بسیاری معتقد بودند به فراموشی سپرده شده چهارشنبه این هفته یک بازی جدید دریافت می‌کند. اگر شما جزو افرادی هستید که هنوز هم به این کنسول قدیمی علاقه‌مند است سریعا این دستگاه را آماده کنید. طرفداران این کنسول می‌توانند عنوان Drop It: Block Paradise را آن‌هم تنها با دو دلار خریداری کنند.

اولین اطلاعات منتشر شده از عنوان Drop It: Block Paradise

اطلاعات اولیه بازی جدید کنسول قدیمی نینتندو برای اولین بار در سایت Kotaku دیده شد و به چند دلیل نظر بسیاری را به خود جلب کرد. پیش از همه چیز باید بگوییم که عنوان Drop It: Block Paradise در ابتدا در سال ۲۰۱۷ عرضه شد. اگر این مسئله برای شما به اندازه کافی عجیب نیست، باید بگوییم که این عنون از همان سالی که عرضه شد برای کنسول Wii U در اروپا در دسترس بود، اما در شمال آمریکا خیر. به هر دلیلی، Drop It: Block Paradise اکنون راه خود را به فروشگاه‌های اینترنتی آمریکا باز کرده است.

بر طبق اطلاعاتی که در ویکیپدیا موجود است تا کنون چندین بازی برای کنسول Wii U در سال جاری عرضه شده است، اما چیزی در این فهرست وجود ندارد که توجه گیمر‌ها را به خود جلب کرده باشد. به نظر می‌رسد Drop It: Block Paradise حداقل در آمریکای شمالی به عنوان نسخه نهایی این بازی در کنسول Wii U شناخته خواهد شد.

مطمئنا تا آنجایی که بسیاری از گیمر‌ها می‌دانند کنسول Wii U در سال ۲۰۱۷ نفس‌های آخر خود را کشید. در آن سال نینتندو ساحت و تولید این کنسول را متوقف و به عنوان آخرین عنوان شخص اول برای سیستم مذکور بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild را عرضه کرد.

