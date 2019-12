تاریخچه حضور و مداخله رژیم صهیونیستی در یمن؛ منافع و مخاطرات

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سال ۲۰۱۵ ائتلاف آمریکایی-سعودی که طرحشان برای ناکام گذاشتن بیداری اسلامی ملت یمن و مقابله با قدرت گرفتن مقاومت با محوریت انصارلله با شکست همراه شده بود، جنگی تمام عیار را علیه ملت یمن آغاز کردند.

جنگی که از یک سو سعودی با دلار‌های نفتی تلاش نمود تا کشور‌های عربی و حتی مزدورانی از آفریقا را شریک جنایاتش قرار دهد و از سوی دیگر آمریکا رأسا و نیز با کمک برخی کشور‌های ارویایی هم‌چون انگلیس، فرانسه و آلمان در کنار کانادا به مشارکت در این کشتار پرداخته و مانع از فعالیت سازمان ملل برای مقابله با تجاوزگری سعودی شدند.

آن‌چه در طول این سال‌ها و به‌ویژه ماه‌های اخیر به چشم می‌خورد، تحرکات گسترده رژیم صهیونیستی برای استمرارِ جنگ یمن و مشارکت فعال در این کشتارهاست که اخیرا نیز به صورت علنی از سوی مقامات این رژیم مطرح می‌شود. حال این سوال مطرح است که اهمیت یمن برای رژیم صهیونیستی از کجا نشأت گرفته، چه اهدافی را دنبال می‌کند و پیامد‌های این تحرکات چه خواهد بود؟ این نوشتار در پی پاسخ به این سوالات است.

الف- تاریخ مداخله و جنایت در یمن

نگاهی تاریخی به عملکرد رژیم صهیونیستی در قبال یمن، بیانگر جنایات و رفتار‌های ضد بشری این رژیم است. در واقع می‌توان دوران جنگ داخلی یمن را نقطه آغازی برای عادی‌سازی روابط میان عربستان و رژیم اشغال‌گر با حمایت انگلیس دانست. «یوجاف إلباز» دانشجوی دکتری دانشگاه عبری قدس، مداخله صهیونیست‌ها در دهه ۱۹۶۰ را مطالعه نموده و به نقش‌آفرینی مقامات رژیم صهیونیستی در این جنگ که با هدف ممانعت از به قدرت رسیدن جمهوری‌خواهان صورت گرفته بود، اشاره می‌کند.

رژیم پادشاهی مستبد عربستان سعودی هم به هیچ وجه مایل نبود که حکومتی جمهوری در همسایگی آن شکل بگیرد. در این جنگ ۸ ساله که بیش از ۱۰۰ هزار یمنی و بین ۱۰ تا ۱۵ هزار مصری کشته شدند، [۱]نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به طور بسیار محرمانه، نیرو‌ها و پایگاه‌های مصری را بمباران و برای هواداران نظام پادشاهی در یمن، سلاح، مواد امدادی و غذا ارسال نمود.

مداخله‌ای که هرگز برای طرفداران رژیم پادشاهی یمن نیز افشا نشد. «محمد حسنین هیکل» مورخ مصری هم در این راستا عنوان کرد که صهیونیست‌ها در این جنگ، پلی هوایی میان جیبوتی و شمال یمن به وجود آوردند که به آن‌ها امکان می‌داد روش‌های جنگی مصری‌ها را تحت نظر داشته باشند. [۲]امری که پیش از وقوع جنگ ۶ روزه در سال ۱۹۶۷، بسیار به نفع صهیونیست‌ها بود و به شناخت دقیق دشمن‌شان کمک کرد.

این نکته نیز بسیار قابل توجه است که اصولا، صهیونیست‌ها نقش زیادی در کشاندن مصری‌ها به معرکه جنگ داخلی یمن ایفا نموده اند تا قوای اقتصادی و نظامی مصر، بیش از پیش دستخوش فرسایش شود و به حریف ضعیف‌تری برای آن‌ها تبدیل شود. در همین رابطه، «شبتای شاویت» رییس دستگاه اطلاعاتی موساد در ۲۱ فوریه ۲۰۰۰ عنوان کرد که رژیم صهیونیستی از همان ابتدا، نقش زیادی در کشاندن مصر به جنگ طولانی مدت یمن داشته و به نیرو‌های موساد دستور داده شده بود تا به هواداران نظام پادشاهی کمک کنند و حتی به آنان آموزش نظامی بدهند [۳].

در همین حال در سال ۱۹۹۵ نیز مابین یمن و اریتره بر سر جزایر استراتژیک «هنیش» در دریای سرخ درگیری رخ داد که یمنی‌ها معتقد بودند که رژیم اشغال‌گر قدس در جنگ با آن‌ها شریک بوده و در این راستا، فرماندهی نیروی زمینی توسط یک افسر اسراییلی، رهگیری ارتباطات رادیویی عبری توسط نیرو‌های یمنی و نیز اهداف استرات‍ژیک این رژیم در داشتن جای پایی در اریتره و دریای سرخ به عنوان گوشه‌ای از شواهد این ماجرا ذکر می‌شود. [۴]

ب- مروری بر ابعاد نقش‌‍آفرینی رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر یمن

عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ در حالی جنگ یمن را آغاز کرد که در طول این سال‌ها اسناد و شواهد بسیاری مبنی بر همراهی و نقش‌آفرینی رژیم صهیونیستی علیه یمن آشکار شده است. در این فرصت به بخشی از شواهد موجود در این رابطه اشاره می‌شود:

۱- شواهد نظامی

۱-۱-حضور نظامی مستقیم و حمایت لجستیک:

رژیم صهیونیستی در اریتره پایگاه نظامی دارد و در بندر «عصب» و بندر «مصوع» متعلق به اریتره، از حضور مستقیم نظامی برخوردار است؛ برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که این رژیم، کمک‌های نظامی پیشرفته خود را از طریق هوا به پایگاه خمیس مشیط در منطقه عسیر عربستان می‌رساند و حتی برخی از جزایر اطراف بندر مصوع را نیز برای مشارکت در جنگ یمن، اجاره کرده است. [۵]در این میان، عملیات‌های نظامی مشترک بین رژیم صهیونیستی و عربستان نیز قابل اشاره است.

در ۲۷ مارس ۲۰۱۵، «حسن زیاد» رییس حزب الحق در یمن اعلام کرد که رژیم صهیونیستی و عربستان، در یمن عملیات‌های مشترکی انجام می‌دهند. [۶]پایگاه خبری العهد لبنان نیز در گزارشی اعلام کرد که حملات به یک مراسم عروسی که منجر به کشته شدن ۱۳۱ نفر از جمله ۷۰ زن و کودک یمنی شد به دلیل حملات جنگنده‌های صهیونیستی بود. [۷]در این راستا، پایگاه خبری «الصباح الیمنی» در مه ۲۰۱۷ به نقل از سایت خبری انگلیسی Liberty Fighters نوشت که اولین اسکادران F-۱۶ اسراییلی به ائتلاف سعودی پیوسته اند. ژنرال «احمد العسیری» سخنگوی ارتش عربستان که نقش مهمی هم در پیش‌بُرد روابط طرفین ایفا می‌کند، عنوان کرده که اولین هواپیما‌های جنگنده اسراییلی، یک پایگاه آموزشی متعلق به انصارالله در استان تعز را بمباران کرده‌اند.

به گفته وی دو روز پیش از این ماجرا هم دو فروند هواپیمای بویینگ ۷۴۷ اسراییلی برای کمک به ائتلاف وارد خمیس مشیط شدند. [۸]جالب آن‌جاست که این خبر از سایت‌های خبری انگلیسی زبان غربی پاک شده تا ادعای بعدی صهیونیست‌ها را درباره منشأ عربی خبر تأیید کند، اما سایت یمنی، با گرفتن عکس از خبر مندرج در این سایت خبری، سخنان خود را مستند کرده است.

هم‌چنین در تحولی مهم و بی سابقه، در سال ۲۰۱۶، طی شلیک موشکی از سوی کمیته‌های مقاومت مردمی و ارتش یمن به یک اتاق عملیات نیرو‌های ائتلاف، اجساد چند افسر خارجی مشاهده شد که یکی از آن‌ها متعلق به کلنل «وگدورا یاگرونوفسکی»، یک افسر تحلیل‌گر اطلاعاتی ارتش رژیم صهیونیستی بوده است. [۹]در همین راستا و پس از ذکر مستنداتی در این رابطه باید به سخنان فرماندهان میدانی درگیر در جنگ نیز اشاره نمود: پیرامون همین نکته، «عبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن در سلسله سخنرانی‌های شبانه خود در ماه مبارک رمضان، اعلام کرد که «دشمن اسرائیلی» در نبرد‌های جبهه ساحل غربی یمن حضور دارد. [۱۰]نکته قابل توجه در این عرصه آن‌که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز اظهار داشت: داده‌ها نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی در این جنگ نیز حضور دارد و به صورت مادی، اطلاعاتی و فن‌آوری در آن مشارکت می‌کند. [۱۱]۱-۲- اظهارات و رفتار‌های رسمی و غیر رسمی مقامات عربستانی و صهیونیست:

ژنرال «گادی آیزنکوت» رییس سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی طی دیدار با خالد بن فیصل بن ترکی در سال ۲۰۱۶، بیان کرد که ما درباره اوضاع یمن با هم گفتگو کردیم. طرف عربستانی هم عنوان کرد که جنگ یمن استرات‍ژی عربستان را تغییر داده و حال می‌توانیم از تجربیات اسراییل استفاده کنیم. آیزنکوت نیز در پاسخ به این سخنان، اظهار داشت که اسراییل آماده همکاری با عربستان می‌باشد، اما این همکاری بستگی به اجازه عربستان در استفاده از پایگاه تعز دارد. [۱۲]گفته می‌شود که «عادل الجبیر» وزیر امورخارجه وقت عربستان سعودی، از رژیم اشغال‌گر قدس درباره جنگ یمن درخواست کمک کرده است. او از ملک سلمان درخواست کرده که با این امر موافقت کند. [۱۳]، اما در این میان، اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی جایگاه ویژه‌ای دارد.

او که در ابتدا، روش محرمانه بودن این مشارکت را در پیش گرفته بود، به تدریج با رسانه‌ای شدن هرچه بیشتر ماجرا و تنگنا‌های سیاسی خود در داخل رژیم، به صحبت‌های علنی‌تری مبادرت کرده است. وی که همواره برای مقاصد مختلفش از جمله گسترش عادی‌سازی یا پیش‌برد منافع رژیم صهیونیستی در منطقه، تلاش می‌کند که از ایران مایه گذاشته و آن را تهدیدی برای همه نشان دهد، در سال ۲۰۱۹ تهدید کرد که اگر ایران تلاش کند تنگه باب‌المندب را ببندد، مطمئنم که این کشور خود را در مقابل ائتلافی بین‌المللی خواهد دید که البته ارتش اسراییل هم بخشی از این ائتلاف است. [۱۴]او در اواخر اکتبر سال ۲۰۱۹ نیز اعلام کرد که ایران قصد دارد از یمن به این رژیم حمله کند و اسراییل اجازه چنین کاری نخواهد داد. [۱۵]

۱-۳-تسلیحات رژیم صهیونیستی:

استفاده از گاز کلر و بمب نوترونی در یمن علیه غیر نظامیان، ردپایی کاملا آشکار از رژیم صهیونیستی است. در همین چارچوب، «گوردون داف» نظامی سابق آمریکایی و تحلیل‌گر مسائل نظامی که در دوران جنگ ویتنام نیز حضور داشت و درباره سلاح‌های شیمیایی تجربه زیادی دارد، در ۱۷ مه سال ۲۰۱۷، عنوان کرد که منابع آمریکایی گزارشی را درباره انتشار گاز کلر در یمن منتشر کرد و بر اساس گفته‌های کارشناسانِ شنود‌های الکترونیک، تیم‌های اسراییلی- عربی به یک پایگاه در یمن که ادعا می‌شود متعلق به القاعده بوده، از اسلحه گاز کلر استفاده کرده‌اند. [۱۶]او هم‌چنین در سال ۲۰۱۵ عنوان کرد که جنگنده‌های صهیونیستی برخی مناطق یمن از جمله منطقه «جبل نقم» را با سلاح نوترونی بمباران کرده‌اند. [۱۷]ظاهرا هدف تعدادی از این حملات، انبار‌های موشکی یمن بوده است. [۱۸]تعداد محدودی از کشور‌های دنیا، قابلیت تولید و استفاده از این یمب‌ها را دارند که عربستان جزء این کشور‌ها نیست، اما رژیم صهیونیستی یکی از تولیدکنندگان این بمب است که از سال ۱۹۸۴ آن را در اختیار داشته است. به علاوه، براساس پایگاه خبری وتران تودی، پدافند هوایی یمن در سال ۲۰۱۵، هواپیمایی را هدف قرار داد که از نوع f-۱۶ A/B بوده که دارنده آن رژیم صهیونیستی است. [۱۹]۱-۴-همکاری اطلاعاتی:

عربستان به دلیل مشکلات ساختاری در ارتش خود، نیازمند بهره‌گیری از مستشاران خارجی است. واقعه‌ای هم که پیشتر در زمینه پیدا شدن جسد یک افسر اطلاعاتی اسراییل در بین کشته‌ها ذکر شد، در همین راستا قرار دارد. هم‌چنین روزنامه معاریو از نقش رژیم صهیونیستی در کمک به ریاض برای هدف قرار دادن مواضع ارتش و کمیته‌های مردمی یمن و ترور برخی رهبران پرده برداشت. این روزنامه افزود مداخله تل‌آویو در یمن در چارچوب مداخلات محرمانه ارتش اسرائیل در مناطق مختلف است. نویسنده صهیونیست تأکید کرد ارتش اسرائیل از طریق مداخله در یمن، مانند نیرو‌های مزدور به نفع آمریکا و عربستان رفتار می‌کند. [۲۰]۲-اعترافات رسانه‌های رژیم صهیونیستی:

در راستای شواهد حضور رژیم صهیونیستی در جنگ یمن، اعترافات دو روزنامه صهیونیستی هاآرتص و معاریو طی مقالات متعدد، جایگاه ویژه‌ای دارد که در این مجال، تنها به ذکر دو مورد از آن‌ها بسنده می‌شود: روزنامه هاآرتص در فوریه ۲۰۱۹ نوشت که جنگ یمن، بهشت مزدوران است. آیا اسراییلی‌ها خوشه چینی می‌کنند؟

«زفی بارئیل» در این مطلب، ضمن اشاره به گزارش‌های منتشر شده از جمله مطلب روزنامه الخلیج درباره کمک‌های تسلیحاتی و نیز آموزش مزدوران فعال در یمن در پایگاهی در نقب، عنوان می‌کند که شرکت‌های جاسوسی و فن‌آوری اطلاعات صهیونیستی نیز در یمن فعالیت دارند و به مواردی برای حمله و ترور افراد مخالف کشور‌های ائتلاف از جمله امارات با استفاده از فن‌آوری رژیم صهیونیستی اشاره می‌کند. [۲۱]روزنامه صهیونیستی معاریو نیز طی مطلبی در اوت ۲۰۱۹، اعتراف می‌کند که این رژیم در جنگ یمن فرو رفته است.

۱-۴-همکاری اطلاعاتی:

عربستان به دلیل مشکلات ساختاری در ارتش خود، نیازمند بهره‌گیری از مستشاران خارجی است. واقعه‌ای هم که پیشتر در زمینه پیدا شدن جسد یک افسر اطلاعاتی اسراییل در بین کشته‌ها ذکر شد، در همین راستا قرار دارد. هم‌چنین روزنامه معاریو از نقش رژیم صهیونیستی در کمک به ریاض برای هدف قرار دادن مواضع ارتش و کمیته‌های مردمی یمن و ترور برخی رهبران پرده برداشت. این روزنامه افزود مداخله تل‌آویو در یمن در چارچوب مداخلات محرمانه ارتش اسرائیل در مناطق مختلف است. نویسنده صهیونیست تأکید کرد ارتش اسرائیل از طریق مداخله در یمن، مانند نیرو‌های مزدور به نفع آمریکا و عربستان رفتار می‌کند. [۲۰]۲-اعترافات رسانه‌های رژیم صهیونیستی:

ج-واکنش یمنی‌ها به تحرکات رژیم صهیونیستی

مشارکت همه جانبه رژیم صهیونیستی در ائتلاف آمریکایی – سعودی با واکنش قابل توجه یمنی‌ها همراه شده است که هم نشان‌گر آمادگی یمن برای پاسخگویی به این تهدیدات است و هم بر میزان هراس صهیونیست‌ها افزوده است.

عبدالملک‌الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن گفت: موضع ما در دشمنی با رژیم صهیونیستی به عنوان رژیمی غاصب، موضعی اصولی، انسانی، اخلاقی و التزام دینی است. ما در اعلام جهاد ضد این رژیم و وارد کردن ضربات مهلک به آن اگر مرتکب حماقتی علیه ملت ما شود، تردید نخواهیم کرد. [۲۳]هم‌چنین سرهنگ «عزیز راشد» معاون سخنگوی ارتش یمن تأکید کرد جزایر «دهلک» و جزایر «فاطمه» که رژیم صهیونیستی در اریتره اجاره کرده و آن‌ها را به عنوان پایگاه‌های نظامی خود قرار‌داده در تیررس موشک‌های یمنی است. [۲۴]در همین حال «محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت: اگر رژیم صهیونیستی بخواهد به طور مستقیم به یمن حمله کند، ما به تجاوز آن پاسخ خواهیم داد. [۲۵]هم‌چنین در هشداری نظامی به رژیم صهیونیستی «یحیی سریع» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن ضمن تاکید بر آمادگی ارتش این کشور برای پاسخ به هرگونه حمله احتمالی رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: یگان موشکی و پهپادی ما از توان کافی برای هدف قرار دادن مواضع حیاتی در عمق فلسطین اشغالی برخوردارند.

به گزارش شبکه خبری المسیره، سریع در مراسمی تحت عنوان «زیاده خواهی‌های رژِم صهیونیستی در یمن» گفت: رژِم صهیونیستی تهدید چند روز پیش عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصار الله را جدی بگیرد. [۲۶]مجموع واکنش‌های یمنی‌ها نشان می‌دهد که مقاومت یمن همچنان‌که در برابر متجاوزان سعودی و حامیان غربی آن‌ها ایستادگی کرده‌اند توان آن را دارند که فضایی ورای این تهدیدات را نیز پاسخگو باشند. واکنش آن‌ها به تهدیدات رژیم صهیونیستی و اعلام آمادگی برای پاسخی تمام عیار به تجاوزات این رژیم، نمودی از این آمادگی است.

د-منافع و اهداف رژیم صهیونیستی از حضور در کشتار یمن

حال این سوال مطرح می‌شود که چرا رژیم صهیونیستی چنین رویکردی را در قبال یمن در پیش گرفته به‌گونه‌ای که حتی نتانیاهو رسما و رأسا از مشارکت این رژیم در جنگ یمن می‌گوید؟ رژیم صهیونیستی اهداف متعددی را از این طریق دنبال می‌کند:

عادی‌سازی روابط اعراب-اسراییل: یکی از اهداف مهم صهیونیست‌ها از حضور در یمن را می‌توان در حوزه سیاسی دانست که مبتنی بر القای رویکرد گسترده عربی به سازش با این رژیم است. بحرین با برگزاری نشست معامله قرن و امارات با میزبانی‌های متعدد از هیئت‌های رژیم صهیونیستی و حتی تبریک گفتن عید حنوکا به سران رژیم صهیونیستی، ابعادی از سازش عربی را به نمایش گذاشته‌اند و البته حلقه تکم‌لی آن نیز ادعا‌های صهیونیست‌ها مبنی بر همکاری نزدیک آن‌ها با کشور‌های عربی علیه ایران و جبهه مقاومت است.

۲-جغرافیای یمن: تل آویو نگرانِ کنترل تنگه باب‌المندب در دماغه جنوبی دریای سرخ توسط انصارالله است. این تنگه برای تردد دریایی اهمیت حیاتی دارد و پلی میان آسیا و غرب است که از دست دادن آن ضربه بزرگی به اقتصاد کشور‌های منطقه خواهد زد. در واقع جنگ یمن، مناقشه بر سر قدرت، اقتدار و ثروت است. یکی از دلایل اهمیت باب المندب برای رژیم صهیونیستی ترس از مسدود شدن این گذرگاه به‌وسیله یمنی‌ها در جنگ احتمالی آینده و محاصره دریایی و زمینی این رژیم می‌باشد.

هم‌چنین جایگاه ویژه این آبراه در ارتباط با بازار‌های جهانی، با توجه به سهم زیاد ترانزیت دریایی در اقتصاد این رژیم به اهمیت این تنگه می‌افزاید. به علاوه، جزیره بسیار زیبای سقطری از نقاط استراتژیکی است که تسلط بر آن می‌تواند موجب کنترل تمامی عبور و مرور‌ها شود. بی‌شک تسلط بر این جزایر دربردارنده امتیاز‌های مهمی برای آمریکا و تل‌آویو است. [۲۷]مضاف بر این، رژیم صهیونیستی نگران آن است که با تسلط یمنی‌ها بر باب‌المندب، دسترسی آنان به اقیانوس هند از میان برود و زیردریایی‌های آن نتوانند حرکت آزادانه از جمله برای تهدید ایران و حضور در خلیج فارس داشته باشند. [۲۸]البته به این موضوع نیز باید توجه داشت که یکی دیگر از دلایل توجه صهیونیست‌ها به یمن منابع طبیعی سرشار این کشور است که به دلیل جنگ‌های زیاد و سرمایه‌گذاری اندک، دست نخورده باقی مانده‌اند.

بدون شک در کنار استان‌های نفت‌خیز شمالی، آب‌های سرزمینی این کشور در اقیانوس هند و دریای سرخ نیز مملو از منابع سرشار نفت و گاز است که در دهه‌های اخیر شرکت‌های بزرگ نفتی را به کشف میادین انرژی در اقیانوس‌ها به تکاپو انداخته است. [۲۹]۳- ترس از پیوستن یمن به محور مقاومت: در حالی صهیونیست‌ها از همراهی انصارالله با جبهه مقاومت به محوریت جمهوری اسلامی ایران هراس دارند که روحیه ضد صهیونیستی ملت یمن نیز برای آن‌ها تهدیدی بزرگ عنوان می‌شود. نکته مهم آن است که صهیونیست‌ها، حضور فعال انصارالله در یمن را ادامه خط مقاومت به رهبری ایران می‌دانند و از تجربه نظامی کسب شده توسط آن‌ها نگران هستند.

۴– ذخایر موشکی یمن منبع تهدیدی برای صهیونیست­هاست و تلاش می­کنند آن را از میان بردارند.

۵– شرکت در جنگ یمن، فرصتی برای صهیونیست‌ها جهت تجربه جنگ‌های نامتقارن و تاکتیک‌های مبارزاتی حزب الله است.

۶– شرکت در جنگ یمن برای صهیونیست­ها فواید اقتصادی مانند فروش فن‌آوری‌های جاسوسی به اعضای ائتلاف در پی دارد.

۷– رژیم صهیونیستی می‌تواند به بهانه کمک اطلاعاتی به عربستان، در واقع از خود این رژیم وهابی و نیز سایر اعضای ائتلاف، جاسوسی نماید.

ه- پیامد‌ها و مخاطرات جنگ افروزی رژیم صهیونیستی در یمن

حال این سوال مطرح است که این جنگ افروزی صهیونیست‌ها چه پیامد‌ها و مخاطراتی به همراه خواهد داشت. در این چارچوب چند نکته قابل توجه است:

– استمرار جنگ یمن که کشتار بیشتر مردم و ویرانی گسترده‌تر یمن را به همراه دارد با افشای نقش صهیونیست‌ها در آن، تبعاتی را علیه این رژیم در افکار عمومی جهان خواهد داشت.

– بهره گیری صهیونیست‌ها بویژه نتانیاهو از جنگ یمن برای پنهان سازی بحران‌های داخلی، یک شمشیر دو لبه است و اعتراض‌هایی را در داخل برانگیخته است. مقاله ذکر شده در روزنامه معاریو از همین دست است.

– رژیم صهیونیستی از توان بالای مقاومت یمن آگاه است و لذا نمی‌تواند آشکارا و برای مدتی طولانی به همراهی با سعودی ادامه دهد، چرا که از واکنش مقاومت یمن در هراس است. به عبارتی از پیامد‌های استمرار جنگ افروزی صهیونیست‌ها در یمن می‌تواند رویارویی مستقیم آن‌ها باشد که به گفته رهبران مقاومت یمن، پاسخ آن‌ها برای صهیونیست‌ها بسیار دردناک خواهد بود.

– جنگ افروزی صهیونیست‌ها بهانه‌ای برای دخالت گسترده‌تر غرب در یمن خواهد شد که نتیجه آن، تشدید فشار بر مردم و مقاومت این کشور خواهد بود.

– جنگ یمن بهانه‌ای برای سازش‌کاری ارتجاع عربی به سرکردگی عربستان و امارات است.

– از اهداف صهیونیست‌ها گسترش تروریسم در کشور‌های اسلامی با محور مقاومت است که این امر با مشارکت سعودی و امارات در یمن نیز تکرار می‌شود.

– قربانی شدن آرمان فلسطین به بهای منفعت طلبی برخی کشور‌های عربی و همکاری اطلاعاتی و نظامی با رژیم صهیونیستی.

نتیجه گیری

با توجه به آن‌چه ذکر شد می‌توان گفت که دخالت‌های رژیم صهیونیستی در امور یمن دارای سابقه‌ای طولانی است که کشتار دهه ۶۰ و در نهایت جنگ اخیر یمن را در بر می‌گیرد. در باب همراهی صهیونیست‌ها و سعودی نیز می‌توان گفت که دو بازوی آمریکا در منطقه بر اساس راهبرد امنیتی آمریکایی با عنوان همگرایی عربی و صهیونیستی علیه مقاومت، مأموریت کشتار و جنایت در یمن را دنبال می‌کنند. هر چند که آن‌ها ادعا دارند به دنبال مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی ایران در یمن هستند، اما واقعیت امر آن است که به دنبال غارت ثروت و حتی تجزیه یمن هستند و ایجاد دولتی مردمی و مستقل را برابر با پایان جولانشان در دریای سرخ و باب المندب می‌دانند. آن‌ها روحیه مقاومت و ایستادگی ملت یمن در حمایت از فلسطین را تهدیدی برای بقای نامشروعشان ارزیابی کرده و لذا برآنند تا با فرسایشی کردن جنگ یمن ضمن کشتار مسلمانان، به زعم خود مانع قدرت‌یابی ضلع دیگر مقاومت در منطقه یعنی مقاومت یمن شوند. تصوراتی که با توجه به روحیه مقاومتی مردم یمن و نیز دست‌آورد‌ها و توانایی موشکی و دفاعی یمنی‌ها که اکنون موازنه وحشت را به نفع آن‌ها تغییر داده، این تصورات صهیونیست‌ها به کابوسی برای این رژیم مبدل ساخته است و اذعان آشکار نتانیاهو از مشارکت در جنگ یمن را می‌توان نشانه‌ای برای عصبانیت صهیونیست‌ها از همین کابوس دانست.

