مستندساز آمریکایی نوشت:

به گزارش خبرنگار حوزه هنرمندان گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، مایکل مور، مستندساز سرشناس آمریکایی، از مخالفان سرسخت ترامپ و سیاست‌های کودکانه او در منطقه است. وی تاکنون بار‌ها و بار‌ها به عملکرد ترامپ واکنش نشان داده است. او هم در فضای مجازی مخالف خود و همچنین در دنیای واقعی نیز این روند را پیش گرفته است.

مور امروز پس از این که خبر حملات سنگین موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایگاه آمریکایی عین الاسد منتشر شد توئیت‌های جدیدی را منتشر کرد. مایکل مور در سه پست مختلف در توئیتر از شروع انتقام‌گیری جمهوری اسلامی ایران، دروغگویی ترامپ و فرار او از استیضاح گفت.

مایکل مور در توئیتر خود نوشت:

"قصاص از سوی ایران آغاز شده است. برای پسران و دختران‌مان در نیرو‌های مسلح دعا می‌کنم که حالشان خوب باشد. من اعتماد و انتظار دارم که ایران به وعده خود عمل کند و هیچ غیرنظامی آمریکایی را نکشد. اهداف آن‌ها باید سربازان، رهبران نظامی و منتخب ما و زیرساخت‌های سایبری ما باشد.

The retaliation by Iran has begun. I pray that our sons & daughters in the armed forces are ok. I trust and expect that Iran will keep its promise and kill no American civilians. Their targets will be our soldiers, our elected & military leadership & our cyber infrastructure. "

"ترامپ از هر نوع حمله برای تشدید جنگی که آغاز شده استفاده خواهد کرد. این جنگ به معنای یک اپیزود از نمایش وی برای انحراف از استیضاح است.



Trump will use any form of attack to escalate the war he has started. The war is meant as an episode of his unReality Show, a distraction from impeachment. "

"به یاد داشته باشید- هر چه از ترامپ و وابستگان او درباره ایران می‌شنوید، مانند هر چیز دیگری که او می‌گوید، دروغ است. خوشبختانه بسیاری از رسانه‌ها امشب دارند درباره دروغ‌های او درباره این جنگ حرف می‌زنند. ما باید مقاومت کنیم. باید حرف بزنیم. نباید دروغ‌ها را تکرار کنیم. جنگ! توقف!

Remember—everything you hear from Trump and his cronies about Iran, like everything else he says, is a lie. Thankfully many in the media tonight are saying the same thing regarding his lies about this war. We must resist. We must speak out. We must NOT repeat the lies. War! STOP! "

